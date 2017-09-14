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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9754975597569757

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:31

  _hunter написав:..........
>>> О каких деньгах вы говорите?
на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?

>>> Откуда ещё надо было обеспечить?
А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?

Hotab был прав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:47

  Wirująświatła написав:сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.

який нах EQ?
всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей.
або вже давно вивіз...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Нед 08 вер, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:52

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
>>> О каких деньгах вы говорите?
на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?

>>> Откуда ещё надо было обеспечить?
А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?

Hotab был прав.

Пффф.. звичайно!!
Давно вималювалась когорта ушльопків, з якими не потрібно навіть пробувати спілкуватись по ділу.
Лишу возюкати мордою об гівно завжди. В реальному житті таке чучело завжди при зустрічі треба пробивати. По типу «о. , муха,, а ну йди сюди».. зарядив, ідеш далі по своїм справам.. Тут так не вийде , вони всі сховані , закриті ОП, вони не вийдуть з дому зі своїх трьох замкІв. . Тому просто чморити.
Хантер така сама гниль. Там давно не потрібно нічого пояснювати!! Убожество дивиться на ворк юа другий місяць і не бачить (робить вигляд що не бачить) як купа посад зовсім не першої лінії траншей висить місяцями. Нікуди не діваються.
Йому точно треба це пояснювати? Ні!! його треба просто чморити. Це ж прості речі.
Hotab
 
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