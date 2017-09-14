Hotab был прав.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 22:31
Додано: Нед 08 вер, 2024 22:47
який нах EQ?
всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей.
або вже давно вивіз...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Нед 08 вер, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 вер, 2024 22:52
Пффф.. звичайно!!
Давно вималювалась когорта ушльопків, з якими не потрібно навіть пробувати спілкуватись по ділу.
Лишу возюкати мордою об гівно завжди. В реальному житті таке чучело завжди при зустрічі треба пробивати. По типу «о. , муха,, а ну йди сюди».. зарядив, ідеш далі по своїм справам.. Тут так не вийде , вони всі сховані , закриті ОП, вони не вийдуть з дому зі своїх трьох замкІв. . Тому просто чморити.
Хантер така сама гниль. Там давно не потрібно нічого пояснювати!! Убожество дивиться на ворк юа другий місяць і не бачить (робить вигляд що не бачить) як купа посад зовсім не першої лінії траншей висить місяцями. Нікуди не діваються.
Йому точно треба це пояснювати? Ні!! його треба просто чморити. Це ж прості речі.
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