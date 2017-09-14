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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 вер, 2024 22:31
Hotab
_hunter написав:
..........
>>> О каких деньгах вы говорите?
на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?
>>> Откуда ещё надо было обеспечить?
А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?
был прав.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 22:47
Wirująświatła написав:
сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
який нах EQ?
всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей.
або вже давно вивіз...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555
в Нед 08 вер, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 22:52
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 09 вер, 2024 03:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 00:10
Про ОШ та ЯЗ: "Можєм павтаріть".
А що якщо просто ніт? (с)Слєпаков
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 09 вер, 2024 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 00:14
flyman написав:
Митя почав втрачати аудиторію, тому вирішив нагадав про себе бздурами
Вопрос не к нему (мало ли психов) а к тому кто пропускает его слова в эфир
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katso
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Додано: Пон 09 вер, 2024 00:17
katso написав: flyman написав:
Митя почав втрачати аудиторію, тому вирішив нагадав про себе бздурами
Вопрос не к нему (мало ли психов) а к тому кто пропускает его слова в эфир
Вскрився "запасний Люся"?
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