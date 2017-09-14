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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9755975697579758>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:31

  _hunter написав:..........
>>> О каких деньгах вы говорите?
на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?

>>> Откуда ещё надо было обеспечить?
А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?

Hotab был прав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:47

  Wirująświatła написав:сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.

який нах EQ?
всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей.
або вже давно вивіз...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Нед 08 вер, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:52

:arrow:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 09 вер, 2024 03:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 00:10

Про ОШ та ЯЗ. Про ОШ та ЯЗ.

Про ОШ та ЯЗ: "Можєм павтаріть".
А що якщо просто ніт? (с)Слєпаков
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 вер, 2024 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 00:14

  flyman написав:
  detroytred написав:Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.
https://ukrayina.novyny.live/politik-za ... 98510.html

Митя почав втрачати аудиторію, тому вирішив нагадав про себе бздурами


Вопрос не к нему (мало ли психов) а к тому кто пропускает его слова в эфир
katso
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 00:17

  katso написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.
https://ukrayina.novyny.live/politik-za ... 98510.html

Митя почав втрачати аудиторію, тому вирішив нагадав про себе бздурами


Вопрос не к нему (мало ли психов) а к тому кто пропускает его слова в эфир

Вскрився "запасний Люся"?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:29

Iran sent over 200 Fath-360 short-range ballistic missiles to Russia. These missiles, with a range of up to 120 km, are expected to target Ukrainian infrastructure, cities like Kharkiv and Sumy, and military positions along the frontline such as Pokrovsk.
https://www.ft.com/content/135732cf-d5b ... 55236f4894
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:34

Переклад

  Ukrainian написав:Iran sent over 200 Fath-360 short-range ballistic missiles to Russia. These missiles, with a range of up to 120 km, are expected to target Ukrainian infrastructure, cities like Kharkiv and Sumy, and military positions along the frontline such as Pokrovsk.
https://www.ft.com/content/135732cf-d5b ... 55236f4894

Доки партнери чухаються Іран відправив нову партію ракет для нанесення ударів в межах Київської, Харківської, Сумської областей.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:55

ЛАД

  sens написав:
  Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.


ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби.
а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.

Тут цитата підійде
я вже давно переріс той вік коли беруть на слабо.


Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.[/quote]
Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти.[/quote]
По першім 5 словам Гугл знайде джерело. Якщо вирішив дізнатися хто припустив помилку, будемо всі знати яке джерело обирати для посилання.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:58

  ЛАД написав:
  sens написав:
  ЛАД написав:sens
У вас несколько ответов (вроде бы?) на мои посты, но абсолютно непонятных.
Один был понятный (насчёт добровольцев 2022г.), и то не правда.
Я уже, по-моему, просил яснее высказываться?

Про міграцію хто правий ? Ви чи Вікіпедія ??

Опять не понял.
Я, вроде, привёл вам цитату из Вики (причём, из украинской - http://surl.li/ldnjfp), подтверждающую мои слова. Откуда ваша цитата, не знаю. Вы ссылку не дали.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#:~:text=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C,%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%E2%80%94%20%D1%96%D0%BC%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8.
sens
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