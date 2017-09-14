Wirująświatła написав:сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
який нах EQ? всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей. або вже давно вивіз...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Нед 08 вер, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Iran sent over 200 Fath-360 short-range ballistic missiles to Russia. These missiles, with a range of up to 120 km, are expected to target Ukrainian infrastructure, cities like Kharkiv and Sumy, and military positions along the frontline such as Pokrovsk. https://www.ft.com/content/135732cf-d5b ... 55236f4894
Ukrainian написав:Iran sent over 200 Fath-360 short-range ballistic missiles to Russia. These missiles, with a range of up to 120 km, are expected to target Ukrainian infrastructure, cities like Kharkiv and Sumy, and military positions along the frontline such as Pokrovsk. https://www.ft.com/content/135732cf-d5b ... 55236f4894
Доки партнери чухаються Іран відправив нову партію ракет для нанесення ударів в межах Київської, Харківської, Сумської областей.
Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.
ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби. а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.
Тут цитата підійде
я вже давно переріс той вік коли беруть на слабо.
Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.[/quote] Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти.[/quote] По першім 5 словам Гугл знайде джерело. Якщо вирішив дізнатися хто припустив помилку, будемо всі знати яке джерело обирати для посилання.