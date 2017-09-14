З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Німеччини прибуло понад 1600 українських лікарів
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Додано: Пон 09 вер, 2024 06:59
Лікарям вільний виїзд з України ? Чи знову через мутки ?
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Німеччини прибуло понад 1600 українських лікарів
Додано: Пон 09 вер, 2024 07:03
Це давно не новина,так само простіше платити штрафи аніж щось робити по Закону ([/quote]
та я-то это понимаю, в отличии от...[/quote]
Так само особі 1 пояснював доки триває процес,який може тривати роками, немає зміни статусу,тому відтермінування це вихід у надскладній ситуації.
Справа про Майдан тому підтвердження. Скільки людей звільнили - скільки поновили згідно Рішення суду,після апеляцій, постанови і повернення в першу інстанції на перегляд справи
Додано: Пон 09 вер, 2024 07:10
"Ми маглі би служить в разведке, ми маглі би іграть в кіно!"
Доброго ранку!
Щось немає бажання писати, як проходять курси навчання на оператора бпла...
А сказати є багато чого...
Але, так як позитиву мало - то може краще і не писати?
Напишу хіба ключове - добре що є такі школи/курси/навчання, але...
Але цю "потужну потужність" можна було зробити потужною на х2 і пришвидшити/удосконалити - теж на х2!
Але, напевно на Марсі війни немає, тому є купа часу розтягувати все....- так, як і з-закордоними поставками всього і вся.
Додано: Пон 09 вер, 2024 07:36
а там куда вывозят мёдом намазано? жить в статусе беженца положительно влияет на EQ? Кроме того проблемы с EQ во многих странах в т.ч. благополучных. В инете можно поискать статистику суицидов.
парадокс 21 века, зло можно остановить и ресурсы есть, но нет желания. Гитлера тоже можно было остановить в Чехословакии или в Польше. Правда там и Сталина считали врагом, надеялись что два диктатора друг друга уничтожат. На что сейчас надеятся?
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