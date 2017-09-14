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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9755975697579758

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:59

Лікарям вільний виїзд з України ? Чи знову через мутки ?

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Німеччини прибуло понад 1600 українських лікарів
https://help.hvylya.net/uk/299111-stalo ... im-vracham
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 07:03

  _hunter написав:
  [quote="5764393:ЛАД написав:Против.
Не вижу связи.
С мобилизацией государство предложило достаточно простой алгоритм - выполнять закон о мобилизации, а не прятаться.

Зааон о мобилизации не запрещает прятаться. Если найдут - нужно просто заплатить.
Но так-то и тут простой и понятный алгоритм предложили: готовьтесь к зиме сами.


Це давно не новина,так само простіше платити штрафи аніж щось робити по Закону ([/quote]
та я-то это понимаю, в отличии от...[/quote]
Так само особі 1 пояснював доки триває процес,який може тривати роками, немає зміни статусу,тому відтермінування це вихід у надскладній ситуації.
Справа про Майдан тому підтвердження. Скільки людей звільнили - скільки поновили згідно Рішення суду,після апеляцій, постанови і повернення в першу інстанції на перегляд справи
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 07:10

"Ми маглі би служить в разведке, ми маглі би іграть в кіно!"

Доброго ранку!

Щось немає бажання писати, як проходять курси навчання на оператора бпла...
А сказати є багато чого...

Але, так як позитиву мало - то може краще і не писати?

Напишу хіба ключове - добре що є такі школи/курси/навчання, але...
Але цю "потужну потужність" можна було зробити потужною на х2 і пришвидшити/удосконалити - теж на х2!

Але, напевно на Марсі війни немає, тому є купа часу розтягувати все....- так, як і з-закордоними поставками всього і вся.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 07:36

  sergey_stasyuk555 написав:який нах EQ?
всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей.
або вже давно вивіз...
а там куда вывозят мёдом намазано? жить в статусе беженца положительно влияет на EQ? Кроме того проблемы с EQ во многих странах в т.ч. благополучных. В инете можно поискать статистику суицидов.
  sens написав:Доки партнери чухаються Іран відправив нову партію ракет для нанесення ударів в межах Київської, Харківської, Сумської областей.
парадокс 21 века, зло можно остановить и ресурсы есть, но нет желания. Гитлера тоже можно было остановить в Чехословакии или в Польше. Правда там и Сталина считали врагом, надеялись что два диктатора друг друга уничтожат. На что сейчас надеятся?
Wirująświatła
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  #<1 ... 9755975697579758
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