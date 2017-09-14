Wirująświatła написав:сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
який нах EQ? всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей. або вже давно вивіз...
У столичних приватних школах цього року навчатиметься на третину більше учнів порівняно з минулим роком. Частина сімей повертається з-за кордону, до Києва їдуть переселенці зі сходу та півдня
На 10% зросла кількість запитів на роботу із психологом, каже академічна директорка мережі освітніх проєктів МрійДій Мирослава Товкало. «Вчимо школярів, як ідентифікувати власні емоції, просити про допомогу, боротися із стресом тощо. У кожній із шкіл працюють психологи відповідно до віку учнів, тобто окремо початкова школа, окремо — середня і старша», — каже вона. Та додає, що всі вчителі - у львівській та київських школах проходять навчання з домедичної допомоги та психоемоційного супроводу. Схожі програми діють і в Європейському колегіумі. «З початку великої війни психологи вчать діток, як справлятися зі стресом, як проговорювати те, що дитина відчуває, навчають різних дихальних практик тощо», — каже Гордецька. І це — ще одна перевага приватної школи, які розробили хороші програми онлайн-навчання.
Wirująświatła написав:сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
який нах EQ? всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей. або вже давно вивіз...
Схожі програми діють і в Європейському колегіумі. «З початку великої війни психологи вчать діток, як справлятися зі стресом, як проговорювати те, що дитина відчуває, навчають різних дихальних практик тощо», — каже Гордецька. І це — ще одна перевага приватної школи, які розробили хороші програми онлайн-навчання.
до 12 лет сейчас дети удивительно позитивные и адекватные. На них не давит марафон и лопаты кулебы. зло скопилось в одном месте, а дети в другом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 09:48, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Что бы эта заметка стала "опровержением" - нужно знать процент "повертається з-за кордону" Знакомая как раз перед сентябрем в страну заезжала - говорит "очередей ВООБЩЕ нет". А в начале лета - были...
Игорь Алексеевич написав:Но опять же учёба онлайн... уже 5 лет,
давайте пораскинем мозгами. до войны учёба была оффлайн и что, у нас какие-то высокообразованные дети? нельзя сломать то что и так не работает. Детям нужна социализация без гаджетов и то после 12лет. А до 12 подвижные игры на свежем воздухе. в 19 а многие и в 20м веке росли без школ в лучшем случае несколько классов. Долярчик 9 классов закончил. Этого достаточно для ненаучной работы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 10:03, всього редагувалось 3 разів.