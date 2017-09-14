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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97579758975997609761 ... 9763>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:15

  sergey_stasyuk555 написав:
  Wirująświatła написав:сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.

який нах EQ?
всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей.
або вже давно вивіз...

паніку не розганяй. й не роби висновки на підставі окремих випадків
Класи заповнені, ціни зростають. Попит на послуги київських приватних шкіл повертається до довоєнного рівня — скільки коштує навчання
для доступу до статті треба ввести email
У столичних приватних школах цього року навчатиметься на третину більше учнів порівняно з минулим роком. Частина сімей повертається з-за кордону, до Києва їдуть переселенці зі сходу та півдня

На 10% зросла кількість запитів на роботу із психологом, каже академічна директорка мережі освітніх проєктів МрійДій Мирослава Товкало. «Вчимо школярів, як ідентифікувати власні емоції, просити про допомогу, боротися із стресом тощо. У кожній із шкіл працюють психологи відповідно до віку учнів, тобто окремо початкова школа, окремо — середня і старша», — каже вона. Та додає, що всі вчителі - у львівській та київських школах проходять навчання з домедичної допомоги та психоемоційного супроводу. Схожі програми діють і в Європейському колегіумі. «З початку великої війни психологи вчать діток, як справлятися зі стресом, як проговорювати те, що дитина відчуває, навчають різних дихальних практик тощо», — каже Гордецька. І це — ще одна перевага приватної школи, які розробили хороші програми онлайн-навчання.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:23

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
>>> О каких деньгах вы говорите?
на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?

>>> Откуда ещё надо было обеспечить?
А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?

Hotab был прав.

Не хотете видеть, что это звенья одной цепи - ваше право :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:33

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Wirująświatła написав:сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.

який нах EQ?
всі хто знає що це таке - зараз вивозить своїх дітей.
або вже давно вивіз...

паніку не розганяй. й не роби висновки на підставі окремих випадків
Класи заповнені, ціни зростають. Попит на послуги київських приватних шкіл повертається до довоєнного рівня — скільки коштує навчання
для доступу до статті треба ввести email
У столичних приватних школах цього року навчатиметься на третину більше учнів порівняно з минулим роком. Частина сімей повертається з-за кордону, до Києва їдуть переселенці зі сходу та півдня


Что бы эта заметка стала "опровержением" - нужно знать процент "повертається з-за кордону" :wink:
Знакомая как раз перед сентябрем в страну заезжала - говорит "очередей ВООБЩЕ нет". А в начале лета - были...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:43

Shaman
Схожі програми діють і в Європейському колегіумі. «З початку великої війни психологи вчать діток, як справлятися зі стресом, як проговорювати те, що дитина відчуває, навчають різних дихальних практик тощо», — каже Гордецька. І це — ще одна перевага приватної школи, які розробили хороші програми онлайн-навчання.
до 12 лет сейчас дети удивительно позитивные и адекватные. На них не давит марафон и лопаты кулебы. зло скопилось в одном месте, а дети в другом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 09:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:44

  _hunter написав:Что бы эта заметка стала "опровержением" - нужно знать процент "повертається з-за кордону" :wink:
Знакомая как раз перед сентябрем в страну заезжала - говорит "очередей ВООБЩЕ нет". А в начале лета - были...

почують Митю і повезуть
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:52

  Игорь Алексеевич написав:Онлайн учёба без электричества))
у меня уже где то дней 5 без отключений э.э.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:54

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Онлайн учёба без электричества))
у меня уже где то дней 5 без отключений э.э.
У нас тоже на выходные было в норме. Но опять же учёба онлайн... уже 5 лет, там сидит у компа всего 30% учеников, остальные на больничном. :P
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:56

Игорь Алексеевич

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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:59

  Игорь Алексеевич написав:Но опять же учёба онлайн... уже 5 лет,
давайте пораскинем мозгами. до войны учёба была оффлайн и что, у нас какие-то высокообразованные дети? нельзя сломать то что и так не работает. Детям нужна социализация без гаджетов и то после 12лет. А до 12 подвижные игры на свежем воздухе. в 19 а многие и в 20м веке росли без школ в лучшем случае несколько классов. Долярчик 9 классов закончил. Этого достаточно для ненаучной работы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 10:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:00

  Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич

Использовать смартфоны, так с мобилками у нас дети нвчали ходить в школу еще в начале 2000х годов. Ходить в школу с мобилками и заниматься онлайн - это разные вещи.
Игорь Алексеевич
 
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