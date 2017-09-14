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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 975897599760976197629763>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:02

  lapay написав:
  detroytred написав:Піду в ломбард, закладу нирку, і буду героїчно битись за Феррарі --- така хфілософія теж має місце.
Головне в красиву обгортку загорнути.

Та можна і кндр побудувати в окремо взятій країні, виключно заради благородної мети, заради Перемоги. А що, хтось проти?
То може, треба розрізняти хатєлки і реальність?

Так домінування "Перемога за будь-яку ціну" проглядається чим далі, тим сильніше. Не "рпв за будь-яку ціну", а Перемога.
Ціні, як не було уваги, так і немає. І не буде. Поки реальність не виставить неможливість.

Я казав і кажу: повний перехід на нову якість стане, коли політична влада вимушена буде віддати частину влади військовим. Обопреться на військових...
Поки вона опирається на допомогу партнерів. Поки такої опори вистачає. Коли не стане вистачати, то на кого їй буде опиратися???
Окрім всл та ура-патріотів? Ні на кого.
Тоді настане зірковий час отим бажанням, які лунають зара, як в ефірах, відосах, так і тут на гілці.

Нєє)) Ну ще може трапитися варіант жлобства зевлади ділитися. А що? Можливо і таке))
Але це менш ймовірно. Скоріше поділяться. Коли прийде час, що прижме конкретно. Саме тому і заміни залужних... На тих, хто буде саме підтримувати, а не сам схоче потягти ковдру на себе.

До речі! В оркостані саме це вже і відбувається. Зміни під саме це. На змогу опертися на своїх підходящих.

Вектори руху визначені.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Детям нужна социализация без гаджетов и то по 12лет. А до 12 подвижные игры на свежем воздухе.
Мой отец вспоминал гармошку в клубе и ему было хорошо, а мне смешно. Я прошёл подрастковый возраст с магнитафонами весна 202 на плече и дискатеками, сегодня это смешно. Нельзя запрещать то, что в моде сегодня.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 09 вер, 2024 10:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:Детям нужна социализация без гаджетов и то по 12лет. А до 12 подвижные игры на свежем воздухе.
Мой отец вспоминал гармощку и ему было хорошо, а мне смешно. А прошёл подрастковый возраст года с магнитафонами весна 202 на плече, сегодня это смешно. Нельзя запрещать то что в моде сегодня.

а если в моде будет суицид? запреты нужны и с ростом самосознания их нужно постепенно снимать чтобы к 18 была полная свобода (в рамках закона). Тогда будет осознание ценности прав и свобод. А если ребенку права и свободы выдать в 0 лет постепенно он их растеряет, поскольку ощущения их ценности нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 10:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:а если в моде будет суицид?
Давайте не будем выдумывать если. Он существует и существовал и ранее. Просто в газетах Правда или Труд про это не писали.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:а если в моде будет суицид?
Давайте не будем выдумывать если. Он существует и существовал и ранее. Просто в газетах Правда или Труд про это не писали.

вы не ответили. суицид разрешать или запрещать? дружбу с наркоманами? деструктивные группы в соц.сетях? в моде может быть что угодно, например сейчас в моде татуировки. Вы разрешите своему ребенку татуировку на пол лица? Запреты должны быть потому что ребенку 0-18 вы не объясните как устроен мир, чтобы он принимал только взвешенные и обдуманные решения.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:12

Игорь Алексеевич
Пишите больше - пусть устанет :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:16

  Успіх написав:Доброго ранку!

Щось немає бажання писати, як проходять курси навчання на оператора бпла...
А сказати є багато чого...

Але, так як позитиву мало - то може краще і не писати?

Напишу хіба ключове - добре що є такі школи/курси/навчання, але...
Але цю "потужну потужність" можна було зробити потужною на х2 і пришвидшити/удосконалити - теж на х2!

Але, напевно на Марсі війни немає, тому є купа часу розтягувати все....- так, як і з-закордоними поставками всього і вся.

По мнению западных союзников, хуйлу нужно дать немного победить.
Главное что ЕС сейчас платит рф за газ больше, чем оказывает помощь Украине.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:По мнению западных союзников, хуйлу нужно дать немного победить.
По мнению людей .... это война финанс. бизнеса. И пока они не договорятся кому и какие фин. потоки принадлежат, то через нас и будут решать свои проблемы.
Смешно слушать когда идиол. войну 41года сравнивают с финанс. войной сегодня в Украине.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 09 вер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:22

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Онлайн учёба без электричества))
у меня уже где то дней 5 без отключений э.э.

Ночью развед. беспилотники летали...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Ночью развед. беспилотники летали...

Ага прям к окну подлетают и говорят - А ты выключил лишние эл. приборы. Соблюдай светомаскировку)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 09 вер, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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