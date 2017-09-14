Додано: Пон 09 вер, 2024 10:02

lapay написав: detroytred написав: Піду в ломбард, закладу нирку, і буду героїчно битись за Феррарі --- така хфілософія теж має місце.

Головне в красиву обгортку загорнути. Піду в ломбард, закладу нирку, і буду героїчно битись за Феррарі --- така хфілософія теж має місце.Головне в красиву обгортку загорнути.

Та можна і кндр побудувати в окремо взятій країні, виключно заради благородної мети, заради Перемоги. А що, хтось проти?

То може, треба розрізняти хатєлки і реальність? Та можна і кндр побудувати в окремо взятій країні, виключно заради благородної мети, заради Перемоги. А що, хтось проти?То може, треба розрізняти хатєлки і реальність?

Так домінування "Перемога за будь-яку ціну" проглядається чим далі, тим сильніше. Не "рпв за будь-яку ціну", а Перемога.Ціні, як не було уваги, так і немає. І не буде. Поки реальність не виставить неможливість.Я казав і кажу: повний перехід на нову якість стане, коли політична влада вимушена буде віддати частину влади військовим. Обопреться на військових...Поки вона опирається на допомогу партнерів. Поки такої опори вистачає. Коли не стане вистачати, то на кого їй буде опиратися???Окрім всл та ура-патріотів? Ні на кого.Тоді настане зірковий час отим бажанням, які лунають зара, як в ефірах, відосах, так і тут на гілці.Нєє)) Ну ще може трапитися варіант жлобства зевлади ділитися. А що? Можливо і таке))Але це менш ймовірно. Скоріше поділяться. Коли прийде час, що прижме конкретно. Саме тому і заміни залужних... На тих, хто буде саме підтримувати, а не сам схоче потягти ковдру на себе.До речі! В оркостані саме це вже і відбувається. Зміни під саме це. На змогу опертися на своїх підходящих.Вектори руху визначені.