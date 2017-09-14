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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:25
detroytred написав:
Так домінування "Перемога за будь-яку ціну" проглядається чим далі, тим сильніше. Не "рпв за будь-яку ціну", а Перемога.
Ціні, як не було уваги, так і немає. І не буде. Поки реальність не виставить неможливість.
Навіть на кацапському Марафоні цього намає, обидві сторони все частіше кажуть про перемовини, хоча умови для їх початку все ще висувають нереальні.
detroytred написав:
Я казав і кажу: повний перехід на нову якість стане, коли політична влада вимушена буде віддати частину влади військовим. Обопреться на військових...
Поки вона опирається на допомогу партнерів. Поки такої опори вистачає. Коли не стане вистачати, то на кого їй буде опиратися???
Окрім всл та ура-патріотів? Ні на кого.
Коли не буде опори на Захід, не буде України на лівому березі Дніпра.
Ви серьозно думаєте, що розростання армійських порядків (максимально м'яке формулювання) на всю країну дасть якийськ позитивний ефект? Роки служби нічого не навчили?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:32
Игорь Алексеевич написав: UA написав:
По мнению западных союзников, хуйлу нужно дать немного победить.
По мнению людей .... это война финанс. бизнеса. И пока они не договорятся кому и какие фин. потоки принадлежат, то через нас и будут решать свои проблемы.
Смешно слушать когда идиол. войну 41года сравнивают с финанс. войной сегодня в Украине.
Та вона тоже была финансовой.
Жизненное пространство под вывеской зашиты немецкоязычных.
Потом снятие угрозы для немецкоязычных с Запада и Востока.
Другая сторона "освобождала" порабощенный мировой пролетариат от буржуинов с помощью оружия от буржуинов, произведенное порабощённым пролетариатом.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:32
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:32
Если бы Запад или Америка захотели, что бы мы одержали победу над рашей, то дали бы нам столько оружия, что бы хватило её закончить за месяц. Всем выгодно не остановка войны за один месяц, а для финанс. истощения раши медленно и в течении нескольких лет.
Пока раша за счёт своих ресурсов может продолжать с нами воевать минимум 3 года. Но не забываем, что для неё эти три года превращаются в наращивание своих мощностей. И три года плавно превращаются в 5 лет. Пока всему Западу выгодна такая война.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 09 вер, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:35
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:35
lapay написав: detroytred написав:
Так домінування "Перемога за будь-яку ціну" проглядається чим далі, тим сильніше. Не "рпв за будь-яку ціну", а Перемога.
Ціні, як не було уваги, так і немає. І не буде. Поки реальність не виставить неможливість.
Навіть на кацапському Марафоні цього намає, обидві сторони все частіше кажуть про перемовини, хоча умови для їх початку все ще висувають нереальні.
detroytred написав:
Я казав і кажу: повний перехід на нову якість стане, коли політична влада вимушена буде віддати частину влади військовим. Обопреться на військових...
Поки вона опирається на допомогу партнерів. Поки такої опори вистачає. Коли не стане вистачати, то на кого їй буде опиратися???
Окрім всл та ура-патріотів? Ні на кого.
Коли не буде опори на Захід, не буде України на лівому березі Дніпра.
Ви серьозно думаєте, що розростання армійських порядків (максимально м'яке формулювання) на всю країну дасть якийськ позитивний ефект? Роки служби нічого не навчили?
Я слухаю, що каже влада.
Там вектор "до останньої верби" трохи відхилився лише перед Курськом, але одразу повернувся ще сильніше.
Мова не про результат, а про про процес. Так на кого прийме рішення спиратися влада, коли допомога зменшиться критично, і оголошена стратегія на внутрішні резерви?
На кого?
Хто буде ці резерви вишкрябувати)) з кишень та комор?
Імхо. Перехід на нові принципи за умови ізискання внутрішніх резервів невідворотній. З опори на підтримку масового обивателя (тобто електорату) на всл, патріотів та ура-патріотів.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:36
Игорь Алексеевич написав:
а для финанс. истощения раши медленно и в течении нескольких лет.
и насколько 2,5 года истощили рф?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:37
Wirująświatła написав:
Вы когда то говорили что с 80х годов началась деградация. Как раз деградирует именно EQ, IQ в целом наоборот растет и любой современный подросток гораздо умнее, чем подросток 80х. Но те подростки умели общаться,
це з чого взялось таке твердження? Якраз сучасні підлітки не цікавляться реальним життям і практичних умінь в них мінімум порівняно з тими з 80. Театр порівняно з тіктоком ніщо.
Як часто ті гонімі студенти ходили в театр? В оперу? Взагалі слухали музику?
А щодо спілкування так сучасні в тих гаджетах лиш те і роблять, що спілкуються ))) можливості для спілкування зараз безграничні. З ким я міг б говорити під час 2ї світової? Пісьма писати дрібним почерком додому і загортати трикутничком? Який шанс нашого з вами спілкування 30 років тому? Який шанс поговорити з кимсь ... приміром з австралії? Це було доступно хіба радіолюбителю азбукою морзе
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:40
Если тут есть люди близкие к педагогическим процессам
Как оцениваете качество школьного образования в Украине учитивая постоянные воздушные тревоги и беготню детей из классов в подвалы?
Онлайн это не образование.
С учетом ковида это уже полный звиздец (потерянное поколение)или нет?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:41
‼Сирський дав інтервʼю CNN. Головні заяви:
• Ми перенесли бойові дії на територію ворога і створили власну зону безпеки в Курській області.
• За останні шість днів ворог не просунувся на жоден метр на Покровському напрямку.
• Озброєння допоможе Україні швидше ввести у бій нові бригади, які вже формуються.
• Ворог має перевагу в авіації, ракетах, артилерії, кількості боєприпасів, особовому складі, танках і БМП.
• Співвідношення боєприпасів на фронті – майже 1 до 2. Рік тому було 1 до 10.
• Пілот, який загинув на F-16, збив дві ворожі ракети та атакував третю. Результати розслідування будуть відомі всім.
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