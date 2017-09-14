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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:47
Banderlog написав:
З ким я міг б говорити під час 2ї світової?
я до 12 рос в селе и общался со всеми детьми от 6 до 18 . В гости мы ходили без приглашений. А сейчас день рождения у ребенка, кого то пригласили, кого то нет. Деление на сорта. Слёзы, обиды... У нас в селе деления не было, идёшь туда где все дети и тебя принимают как равного.
Теперь в классе общаются в лучшем случае с 1-2 одноклассниками или вообще ни с кем.
Общение по интернету это как кулинарные шоу, сколько их не смотри но ни запаха, ни вкуса не будет. Есть и другие аналогии про резиновых женщин, многим они заменили настоящих? Общение это не только обмен текстовой информацией, но и эмоции. Важен не сам текст, а интонации, паузы, мимика, направление взгляда. Обезьяны прекрасно общаются без слов, передают друг другу массу полезной информации на языке эмоций.
Banderlog написав:
Який шанс нашого з вами спілкування 30 років тому?
какая ценность нашего онлайн общения? я ничего не знаю про вас, про вашу семью, про ваши ценности. Вы ничего не знаете про меня. Пропадете вы с форума кто про вас вспомнит?
В каждом поезде и поликлинике такого общения навалом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 09 вер, 2024 11:22, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:48
В Китае банки контролируются Компартией
Рисковать попасть под санкции, ради выполнения плана по эконом. показателям другой провинцией не хотят.
Эгоизм местных парторгов.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:52
Wirująświatła написав:
я до 12 рос в селе и общался со всеми детьми от 6 до 18 . В гости мы ходили без приглашений. А сейчас день рождения у ребенка, кого то пригласили, кого то нет. Слёзы, обиды...
Я понял Вам уже за 65 лет. Обычно после 60 лет многие начинают вспоминать, как было им тогда хорошо и как плохо сегодня. Это настольгия не за прошлым, а за тем, что вы были молоды и вас окружали люди, которых уже нет.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:55
Игорь Алексеевич написав:
Я понял Вам уже за 65 лет.
угадывание моего возраста ещё менее успешное чем угадывание курса доллара) мне пока и 50 нет
Игорь Алексеевич написав:
Это настольгия не за прошлым, а за тем, что вы были молоды и вас окружали люди, которых уже нет.
в 12 я переехал в город и по возрасту 12-25 ностальгии нет. Как так? В 12 я перестал быть молодым?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 09 вер, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:58
Wirująświatła
я до 12 рос в селе и общался со всеми детьми от 6 до 18
Это как раз таки узкий круг. И расширить его не было никакой возможности.
Сейчас ты в своем «селе» можешь хоть здесь, хоть в телеге в обсуждениях с кем-то пообщаться, а если общение интересное, то встретиться (физически в Киеве или райцентре) и пообщаться ближе. Мог бы ты ранее в селе это сделать? Ты не знал бы о существовании СТМ или Долярчика. То есть как минимум возможности для расширения круга реальных знакомых (не виртуальных) сейчас выше. Другой вопрос «желание». Просто «поболтать ни о чем» - эта потребность удовлетворяется онлайн прекрасно. А другие потребности (пощупать , понюхать, как у обезьянки) нужна не так и часто. А в 50 наверное уже и совсем почти не нужна, да?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:00
UA написав:
Если тут есть люди близкие к педагогическим процессам
Как оцениваете качество школьного образования в Украине учитивая постоянные воздушные тревоги и беготню детей из классов в подвалы?
Онлайн это не образование.
С учетом ковида это уже полный звиздец (потерянное поколение)или нет?
відбудовувати країну кайлом достатньо і цього рівня
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:06
UA написав:
Если тут есть люди близкие к педагогическим процессам
Так а сенс питати зацікавлену сторону. Вони і так кажуть що онлайн це тема/клас/бімба бо облінились так що вже просто не зможуть навчати дітей офлайн.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:09
Игорь Алексеевич написав:
Если бы Запад или Америка захотели, что бы мы одержали победу над рашей, то дали бы нам столько оружия, что бы хватило её закончить за месяц. Всем выгодно не остановка войны за один месяц, а для финанс. истощения раши медленно и в течении нескольких лет.
Пока раша за счёт своих ресурсов может продолжать с нами воевать минимум 3 года. Но не забываем, что для неё эти три года превращаются в наращивание своих мощностей. И три года плавно превращаются в 5 лет. Пока всему Западу выгодна такая война.
чергова маячня...
війна не вигідна загалом Заходу. збройним корпораціям так, вигідна, але це лише частина економіки.
якби у Раші не було стратегічної ядерної зброї, війну б так й закінчили за місяць. чи за скільки там Ірак розбили? а так маємо що маємо...
за рахунок ВЛАСНИХ ресурсів Раша може воювати дуже недовго. іранські шахеди, корейські снаряди, й та й ракети свої Раша лише з контрабасу робить. танки та літаки взагалі невідновлювальний ресурс.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:16
28хв - 31хв.
Якщо не зупинять...
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:28
Wirująświatła написав:
мне пока и 50 нет
Нет 50 и вспоминать как было хорошо при совке?. Но, тогда вы одинокий чел. и мало путешествовали. Иногда разговариваю с людьми и они вспоминают совок с радостью. Обычно это люди с больших предприятий или заводов. Тогда им было хорошо, за них думали профком, начальники, старшие отделов и т.д. А потом они по возрасту ушли с предприятия и про них забыли. Но беда в том, что все годы за них все думали, а сегодня им надо думать самостоятельно, а как - они этого не понимают. Иногда см. в магазине на кассе одинаковый возраст. Один оплачивает товар с помощью смартфона, а др. по старинке лезит в кошелёк и начинает отсчитывать купюры. Начинаю спрашивать про пользовние картами, то для одних - лес, а для др. проще простого.
Анализировал среди родственников, кто проработал большую часть жизни на заваодах, то сегодня ему трудно жить в ритме прогресса. А те кто работал на себя, то за день осватвает новые технологии. На заводах за людей думали др., что бы они были под контролем у начальства, а СПД думали и выживали самостоятельно и им сейчас намного проще переживать все кризисы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 09 вер, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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