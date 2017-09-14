Додано: Пон 09 вер, 2024 11:28

Wirująświatła написав: мне пока и 50 нет мне пока и 50 нет

Нет 50 и вспоминать как было хорошо при совке?. Но, тогда вы одинокий чел. и мало путешествовали. Иногда разговариваю с людьми и они вспоминают совок с радостью. Обычно это люди с больших предприятий или заводов. Тогда им было хорошо, за них думали профком, начальники, старшие отделов и т.д. А потом они по возрасту ушли с предприятия и про них забыли. Но беда в том, что все годы за них все думали, а сегодня им надо думать самостоятельно, а как - они этого не понимают. Иногда см. в магазине на кассе одинаковый возраст. Один оплачивает товар с помощью смартфона, а др. по старинке лезит в кошелёк и начинает отсчитывать купюры. Начинаю спрашивать про пользовние картами, то для одних - лес, а для др. проще простого.Анализировал среди родственников, кто проработал большую часть жизни на заваодах, то сегодня ему трудно жить в ритме прогресса. А те кто работал на себя, то за день осватвает новые технологии. На заводах за людей думали др., что бы они были под контролем у начальства, а СПД думали и выживали самостоятельно и им сейчас намного проще переживать все кризисы.