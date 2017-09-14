Игорь Алексеевич написав:Если бы Запад или Америка захотели, что бы мы одержали победу над рашей, то дали бы нам столько оружия, что бы хватило её закончить за месяц. Всем выгодно не остановка войны за один месяц, а для финанс. истощения раши медленно и в течении нескольких лет. Пока раша за счёт своих ресурсов может продолжать с нами воевать минимум 3 года. Но не забываем, что для неё эти три года превращаются в наращивание своих мощностей. И три года плавно превращаются в 5 лет. Пока всему Западу выгодна такая война.
чергова маячня...
війна не вигідна загалом Заходу. збройним корпораціям так, вигідна, але це лише частина економіки.
якби у Раші не було стратегічної ядерної зброї, війну б так й закінчили за місяць. чи за скільки там Ірак розбили? а так маємо що маємо...
за рахунок ВЛАСНИХ ресурсів Раша може воювати дуже недовго. іранські шахеди, корейські снаряди, й та й ракети свої Раша лише з контрабасу робить. танки та літаки взагалі невідновлювальний ресурс.
Дик, істощєніє рфії через війну вигідно Заходу чи ні?
І чи може істощєніє рфії відбутися, якщо війна триватиме умовно один день?
Игорь Алексеевич написав:Нет 50 и вспоминать как было хорошо при совке?
совок мешал детям общаться? Я не фанат совка, но вы перегибаете. К 12ти летним детям совок был никаким боком, ну кроме красной тряпки на шее.
Игорь Алексеевич написав:Но тогда вы одинокий чел. и мало путешествовавли. Иногда разговариваю с людьми и они вспоминают совок с радостью Обычно это люди с больших предприятий или заводов.
и что вам дали ваши путешествия в плане общения, у вас появились новые друзья которым на вас не пофигу? Обычно про путешествия вспоминают когда сказать нечего. Большой завод я впервые увидел в 30 лет в г.Днепр. тут вы снова мимо.
Игорь Алексеевич написав:Анализировал среди родственников, кто проработал большую часть жизни на заваодах, то сегодня ему трудно жить в ритме прогресса. А те кто работал на себя, то за день осватвает новые технологии.
как раз с 2016 работаю на большом заводе. Как в воду смотрите))) простите продолжать разговор нет смысла. Вы ошиблись вообще во всем. Совок я не хвалил но и плохо лично мне не было, знаю многих кому было плохо . С 2016 у меня свой бизнес.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Як на мене, питання треба починати з ранішого -- на що розраховували Світлоносні, коли самі піднімали з калєн гітлерів, путлерів, китайців, вчили-готуаали моджахедів і т.д.? Самі ж своїми руками робили їх потужними... Так на що розраховували-то?
имхо запад не однородный и пророссийских настроений там хватает, сейчас их не высказывают вслух (кроме орбана), но решения каким то чудом принимаются с учётом интересов рф. И Венгрию не изгоняют из НАТО за открытую пророссийскую позицию. Соответственно война закончится когда удовлетворятся хотелки путина или когда на рф/в Украине сменится власть.
То есть победа Украины вами не рассматривается вообще .
........ "патриоты ".....
К сожалению, победа Украины слишком сильно зависит от помощи Запада. А он, похоже, не особо хочет именно победы.
Wirująświatła написав:какая ценность нашего онлайн общения? я ничего не знаю про вас, про вашу семью, про ваши ценности. Вы ничего не знаете про меня. Пропадете вы с форума кто про вас вспомнит?
В каждом поезде и поликлинике такого общения навалом.
Та ладно вам не нагнітайте , це ж не чат рулетка. ) тут одні і ті ж самі люди. Я декого з форуму помню ще з року 2012) ви цікавились чим там підлітки займаються в інтернеті? ) мож вони там при ігрі в доту соціально взаємодіють побільше ніж коли ви грали в футбол? І нащот знання про лічне так про когось і знаю) знаю що флер чоловіка пряче під спідницею... і т.д. і т.п. збатькам щодня відписуюсь по фб. Зранку і ввечір. Часом по відео. Управління бригадою іде по ватсапу і сігналу)))) Потом в мене дружина по інтернет знайомству на бджолярському форумі. Кращий друг виїхав в америку в 2014 , звязок підтримуєм лиш онлайн, коли я йшов на війну вислав мені 2т доларів. Чисто так про всяк випадок вдруг мені понадобиться. Корочє ви хірнею занімаєтесь, не лізьте з своїм уставом в чужий монастир, або перед тим як залізти хочаб попросіться спочатку в гості хай діти розкажуть і покажуть, що в них там і де ми мамонти, вони будуть жити в новому світі І взаємодіяти там по свому.