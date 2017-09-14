Додано: Пон 09 вер, 2024 11:50

Wirująświatła написав: какая ценность нашего онлайн общения? я ничего не знаю про вас, про вашу семью, про ваши ценности. Вы ничего не знаете про меня. Пропадете вы с форума кто про вас вспомнит?



В каждом поезде и поликлинике такого общения навалом. какая ценность нашего онлайн общения? я ничего не знаю про вас, про вашу семью, про ваши ценности. Вы ничего не знаете про меня. Пропадете вы с форума кто про вас вспомнит?В каждом поезде и поликлинике такого общения навалом.

Та ладно вам не нагнітайте , це ж не чат рулетка. ) тут одні і ті ж самі люди. Я декого з форуму помню ще з року 2012) ви цікавились чим там підлітки займаються в інтернеті? ) мож вони там при ігрі в доту соціально взаємодіють побільше ніж коли ви грали в футбол?І нащот знання про лічне так про когось і знаю)знаю що флер чоловіка пряче під спідницею...і т.д. і т.п.збатькам щодня відписуюсь по фб. Зранку і ввечір. Часом по відео.Управління бригадою іде по ватсапу і сігналу))))Потом в мене дружина по інтернет знайомству на бджолярському форумі. Кращий друг виїхав в америку в 2014 , звязок підтримуєм лиш онлайн, коли я йшов на війну вислав мені 2т доларів. Чисто так про всяк випадок вдруг мені понадобиться.Корочє ви хірнею занімаєтесь, не лізьте з своїм уставом в чужий монастир, або перед тим як залізти хочаб попросіться спочатку в гості хай діти розкажуть і покажуть, що в них там і деми мамонти, вони будуть жити в новому світіІ взаємодіяти там по свому.