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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9760976197629763

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:29

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если бы Запад или Америка захотели, что бы мы одержали победу над рашей, то дали бы нам столько оружия, что бы хватило её закончить за месяц. Всем выгодно не остановка войны за один месяц, а для финанс. истощения раши медленно и в течении нескольких лет.
Пока раша за счёт своих ресурсов может продолжать с нами воевать минимум 3 года. Но не забываем, что для неё эти три года превращаются в наращивание своих мощностей. И три года плавно превращаются в 5 лет. Пока всему Западу выгодна такая война.

чергова маячня...

війна не вигідна загалом Заходу. збройним корпораціям так, вигідна, але це лише частина економіки.

якби у Раші не було стратегічної ядерної зброї, війну б так й закінчили за місяць. чи за скільки там Ірак розбили? а так маємо що маємо...

за рахунок ВЛАСНИХ ресурсів Раша може воювати дуже недовго. іранські шахеди, корейські снаряди, й та й ракети свої Раша лише з контрабасу робить. танки та літаки взагалі невідновлювальний ресурс.

Дик, істощєніє рфії через війну вигідно Заходу чи ні?

І чи може істощєніє рфії відбутися, якщо війна триватиме умовно один день?

Наче ж все на поверхні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:29

  detroytred написав:
28хв - 31хв.
Якщо не зупинять...

Портніков зранку перепідзарядився: "таке буде страшне, що аж страшно сказати, вжжжуххх..."
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:31

  Игорь Алексеевич написав:Нет 50 и вспоминать как было хорошо при совке?
совок мешал детям общаться? Я не фанат совка, но вы перегибаете. К 12ти летним детям совок был никаким боком, ну кроме красной тряпки на шее.
  Игорь Алексеевич написав:Но тогда вы одинокий чел. и мало путешествовавли. Иногда разговариваю с людьми и они вспоминают совок с радостью Обычно это люди с больших предприятий или заводов.
и что вам дали ваши путешествия в плане общения, у вас появились новые друзья которым на вас не пофигу? Обычно про путешествия вспоминают когда сказать нечего. Большой завод я впервые увидел в 30 лет в г.Днепр. тут вы снова мимо.
  Игорь Алексеевич написав:Анализировал среди родственников, кто проработал большую часть жизни на заваодах, то сегодня ему трудно жить в ритме прогресса. А те кто работал на себя, то за день осватвает новые технологии.
как раз с 2016 работаю на большом заводе. Как в воду смотрите))) простите продолжать разговор нет смысла. Вы ошиблись вообще во всем. Совок я не хвалил но и плохо лично мне не было, знаю многих кому было плохо . С 2016 у меня свой бизнес.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:36

  flyman написав:
  detroytred написав:
28хв - 31хв.
Якщо не зупинять...

Портніков зранку перепідзарядився: "таке буде страшне, що аж страшно сказати, вжжжуххх..."


Аби не було страшно, ловіть тоді Дикого.
Достатньо першу хвилину послухати:
https://m.youtube.com/watch?v=v0C8gLNXKvY
Де lapay про перемовини чув - ?
Перемога після Курська замаячила в повний зріст.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:что вам дали ваши путешествия
Путешествия дают развитие и образ жизни в др. странах. Если вы этого не видели культуру др. народа, то про какой Запад и его ценности жизни можно говорить в Украине.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:40

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:что вам дали ваши путешествия
Путешествия дают развитие и образ жизни в др. странах. Если вы этого не видели культуру др. народа, то про какой Запад и его ценности жизни можно говорить в Украине.

Список чего вы не видели огромный. Или вы видели всё? Кроме того, глупо делать выводы о других странах по короткому визиту.

Поедьте поживите, выручите язык, влейтесь в их культуру, тогда хвалитесь. А сейчас вы как ребенок хвалитесь прочитанной книжкой.

Миллионы людей где то были и что. Как это изменило Украину? У нас исчезла коррупция или перестали красть?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:42

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Як на мене, питання треба починати з ранішого -- на що розраховували Світлоносні, коли самі піднімали з калєн гітлерів, путлерів, китайців, вчили-готуаали моджахедів і т.д.?
Самі ж своїми руками робили їх потужними...
Так на що розраховували-то?
имхо запад не однородный и пророссийских настроений там хватает, сейчас их не высказывают вслух (кроме орбана), но решения каким то чудом принимаются с учётом интересов рф. И Венгрию не изгоняют из НАТО за открытую пророссийскую позицию. Соответственно война закончится когда удовлетворятся хотелки путина или когда на рф/в Украине сменится власть.


То есть победа Украины вами не рассматривается вообще .

........ "патриоты ".....

К сожалению, победа Украины слишком сильно зависит от помощи Запада.
А он, похоже, не особо хочет именно победы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:46

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
>>> О каких деньгах вы говорите?
на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?

>>> Откуда ещё надо было обеспечить?
А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?

Hotab был прав.

Не хотете видеть, что это звенья одной цепи - ваше право :)

Вы не способны понять короткий и достаточно ясный текст - ваши проблемы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:50

  Wirująświatła написав:какая ценность нашего онлайн общения? я ничего не знаю про вас, про вашу семью, про ваши ценности. Вы ничего не знаете про меня. Пропадете вы с форума кто про вас вспомнит?

В каждом поезде и поликлинике такого общения навалом.

Та ладно вам не нагнітайте , це ж не чат рулетка. ) тут одні і ті ж самі люди. Я декого з форуму помню ще з року 2012) ви цікавились чим там підлітки займаються в інтернеті? ) мож вони там при ігрі в доту соціально взаємодіють побільше ніж коли ви грали в футбол?
І нащот знання про лічне так про когось і знаю)
знаю що флер чоловіка пряче під спідницею... :lol: і т.д. і т.п. :lol: збатькам щодня відписуюсь по фб. Зранку і ввечір. Часом по відео.
Управління бригадою іде по ватсапу і сігналу))))
Потом в мене дружина по інтернет знайомству на бджолярському форумі. Кращий друг виїхав в америку в 2014 , звязок підтримуєм лиш онлайн, коли я йшов на війну вислав мені 2т доларів. Чисто так про всяк випадок вдруг мені понадобиться.
Корочє ви хірнею занімаєтесь, не лізьте з своїм уставом в чужий монастир, або перед тим як залізти хочаб попросіться спочатку в гості хай діти розкажуть і покажуть, що в них там і де :wink: ми мамонти, вони будуть жити в новому світі
І взаємодіяти там по свому.
Banderlog
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