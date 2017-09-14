Путешествия дают развитие и образ жизни в др. странах. Если вы этого не видели культуру др. народа, то про какой Запад и его ценности жизни можно говорить в Украине.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:40
Список чего вы не видели огромный. Или вы видели всё? Кроме того, глупо делать выводы о других странах по короткому визиту.
Поедьте поживите, выручите язык, влейтесь в их культуру, тогда хвалитесь. А сейчас вы как ребенок хвалитесь прочитанной книжкой.
Миллионы людей где то были и что. Как это изменило Украину? У нас исчезла коррупция или перестали красть?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:42
К сожалению, победа Украины слишком сильно зависит от помощи Запада.
А он, похоже, не особо хочет именно победы.
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:46
Вы не способны понять короткий и достаточно ясный текст - ваши проблемы.
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:50
Та ладно вам не нагнітайте , це ж не чат рулетка. ) тут одні і ті ж самі люди. Я декого з форуму помню ще з року 2012) ви цікавились чим там підлітки займаються в інтернеті? ) мож вони там при ігрі в доту соціально взаємодіють побільше ніж коли ви грали в футбол?
І нащот знання про лічне так про когось і знаю)
знаю що флер чоловіка пряче під спідницею... і т.д. і т.п. збатькам щодня відписуюсь по фб. Зранку і ввечір. Часом по відео.
Управління бригадою іде по ватсапу і сігналу))))
Потом в мене дружина по інтернет знайомству на бджолярському форумі. Кращий друг виїхав в америку в 2014 , звязок підтримуєм лиш онлайн, коли я йшов на війну вислав мені 2т доларів. Чисто так про всяк випадок вдруг мені понадобиться.
Корочє ви хірнею занімаєтесь, не лізьте з своїм уставом в чужий монастир, або перед тим як залізти хочаб попросіться спочатку в гості хай діти розкажуть і покажуть, що в них там і де ми мамонти, вони будуть жити в новому світі
І взаємодіяти там по свому.
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:02
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:03
з "кращим другом" познайомилися в інтернеті і весь там з ним?
по моєму, дитинство і юність, час коли ти встановлюєш легко зв"язки та знаходиш друзів, потім все менше і менше, але не думаю, що онлайн це саме те, що для встановлення, особливо в молодості
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:07
куда это я влез? Вам нравится интернет общение общайтесь на здоровье. Я описал какие аспекты в таком общении выпадают. Добавлю что именно они и делают общение ценностью, потому что человек осознает ценности через эмоции, а не через буковки на экране или голос по Вайберу. Но для кого то ценность бутылка пива, этим действительно в интернет общении терять нечего
интернет-друзья... какой то бред. В чем тогда дружба, в переписке? Просто люди другое значение вкладывают в это слово. Если кто то им 5 раз написал уже друг. А если ещё смайлик прислал вообще лучший друг на все времена. Только такие "друзья" пропадают так же внезапно как и появляются. И могут добавить в ЧС. В результате обесценивается дружба как понятие. Ребенок думает, что если интернет друг внезапно куда то пропал, значит это норма, "интернет большой найду 10 других друзей" Так интернетом искажаются общечеловеческие ценности и деградирует EQ
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:31
Шаман есть шаман.
Он, видимо, полагает, что оптимистический пост сам по себе претворится в жизнь.
Он приводит пример Киева да ещё частных школ, "забывая", что в Киеве всегда было да и сейчас очень много "понаехов" и что в весьма дорогих частных школах учится ничтожный % детей. В заметке в первом же предложении: "до Києва їдуть переселенці зі сходу та півдня".
Было бы интересно увидеть полную статистику, но не попадалось.
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:57
з школи друг.
Не треба проецірувати свій досвід на наступне покоління.
Баба ходила на вечорниці і співати ввечері. Колись воно було файно сходились ввечері і співали.
А моє покоління було спорчене, ми не співали, ми опівночі перли на діскотєку, а ці не ходять, в цих щось своє.
Батько ходив в шахматний клуб, а я не ходив) кляті комуністи ушли і забрали шахмати з собою)
Ваше буркотіння на молодь робить вас старими пер- ми)
он я тож на фізкультуру молоді бурчу. Приходжу років 6 тому з пивашкою в руках, ввечері в зал до дружбана, він там тренером по панкратіону і по нашій старій хохмі кажу, з самурайською сталлю в голосі-
Вчителю, моє кунфу краще!
А він- недостойний, сразісь спочатку з моїми кращими учнями...
І 2 шпанюка по 16 років, як вискочили, як почали мене рвати як пси діда.
Війна зара онлайн,
Пілоти дронів, пілотами управляють з командного пункту, взаємодія з артою, штурмові групи тож управляються онлайн. Взаємодія з пірозділами іде по меседжерах.
Поговарюють , що скоро в кожного окремого штурмовика буде свій онлайн управитель.
І не надо мене робити таким особєнним прихильником віртуального світу. Я з 80х. Багато чого не розумію і не встигаю за світом.
Замикання на власній матриці робить вас закостенілим.
Перед нами були совки, після нас задроти... і тіко ми вєнєц еволюції.
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