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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 вер, 2024 12:59
Wirująświatła
Виталий, вы не заметили, я вчера задавал вам вопрос.
Как можно учить в одном классе детей от 6 до 12 лет, и от 13 до 16?
Воспитывать можно, это я понимаю. Но как учить?
Действительно, интересно.
Или я у вас в чс и вы мои сообщения не видите?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 09 вер, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:00
ЛАД написав: _hunter написав:
Что бы эта заметка стала "опровержением" - нужно знать процент "повертається з-за кордону"
Знакомая как раз перед сентябрем в страну заезжала - говорит "очередей ВООБЩЕ нет". А в начале лета - были...
Шаман есть шаман.
Он, видимо, полагает, что оптимистический пост сам по себе претворится в жизнь.
Он приводит пример Киева да ещё частных школ, "забывая", что в Киеве всегда было да и сейчас очень много "понаехов" и что в весьма дорогих частных школах учится ничтожный % детей. В заметке в первом же предложении: "до Києва їдуть переселенці зі сходу та півдня".
Было бы интересно увидеть полную статистику, но не попадалось.
спробуйте прочитати всю дискусію, з самого початку, може тоді побачите, що мова йшла дещо про інше.
але так, якщо ЛАД
бачить щось гарне про Україну, то він цього ... не бачить. все хороше за ЛАДом
було лише в радянській Україні
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:12
Вы, вероятно, очень давно не были в Украине и уже забыли, что у нас очень много врачей - женщин (наверно, даже больше, чем мужчин). + очень много врачей в возрасте 60+.
Так что 1600 - совсем небольшая цифра.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:15
detroytred написав: Успіх написав:
Напишу хіба ключове - добре що є такі школи/курси/навчання, але...
Але цю "потужну потужність" можна було зробити потужною на х2 і пришвидшити/удосконалити - теж на х2!
Я цьому явищу даю визначення -- по мінімуму.
Тобто управлінці організують, працюють по мінімуму.
Необхідному мінімуму.
Не пагано, не відмінно.
І для звичайного часу це норм.
Але при екстремальних ситуаціях (форс-мажорах) швах.
Так отож - для звичайного часу!
А зараз - повномасштабна війна!!!
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:36
Banderlog написав:
Взаємодія з пірозділами іде по меседжерах.
Поговарюють , що скоро в кожного окремого штурмовика буде свій онлайн управитель.
Давайте котлеты от мух. Есть служебное общение где эмоции не нужны скорее вредны и перенести его в онлайн наоборот предпочтительно. Туда же онлайн обучение. Желательно с живым тьотором.
А есть личностное которое ценностное (то в результате которого другой человек воспринимается как ценность). Такое общение переносить в онлайн нельзя. Последствия уже известны и психологи их исправить не могут. Дружба любовь по интернету это туфта. Не знаю когда эта простая истина станет доступна венцам эволюции.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:55
Shaman написав:
спробуйте прочитати всю дискусію, з самого початку, може тоді побачите, що мова йшла дещо про інше.
було про одне, а вийшло про інше ))
всі ці емоційні інтелекти - лірика, якщо навчати не буде кого.
У МОЗ заявили, що показники народжуваності в Україні падають приблизно на 7% у рік
Якщо рахувати кількість дітей в молодшій школі, тобто з першого по четвертий клас, в 2017 році у молодшій школі було півтора мільйона дітей.
В 2026 році в молодшій школі буде 800 тисяч дітей. Це діти, які були народжені в 2022 році", — зазначив Кудрявець.
очікується від'ємний ріст.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:56
Xenon написав:
передача буде торжєствєнно? десь так як в Монголії? чи як на запуску Олімпіади?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:56
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
спробуйте прочитати всю дискусію, з самого початку, може тоді побачите, що мова йшла дещо про інше.
було про одне, а вийшло про інше ))
всі ці емоційні інтелекти - лірика, якщо навчати не буде кого.
У МОЗ заявили, що показники народжуваності в Україні падають приблизно на 7% у рік
Якщо рахувати кількість дітей в молодшій школі, тобто з першого по четвертий клас, в 2017 році у молодшій школі було півтора мільйона дітей.
В 2026 році в молодшій школі буде 800 тисяч дітей. Це діти, які були народжені в 2022 році", — зазначив Кудрявець.
очікується від'ємний ріст.
і тут Порошенко наклав
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:59
fler написав: detroytred написав: fler написав:
Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
Так вони й так перші в списку.
Але в своїй черзі.
Перші в списку, але за 10 років війни не дійшли до фронту, сидять на форумі, пояснюють "трактористам" і "сантехнікам" як треба воювати
Якась магічна черга у них.
detroytred написав:
Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))
Яка проблема з моїм чоловіком? Працює на підприємстві сфери МО, донатить з кожної зарплати. Які у вас зазіхання до нього?
Флер а сколько он получает и сколько донатит?
И как соотносятся ваши вклады в бюджет семьи - 1:1, 1:2 или вы кормилица и поилица? И сколько у вас иждивенцев в настоящий момент, студентов там что в танки рубятся и детей малых, что 24/7 в ТикТоке?
А так можно предположить что вы занесли там по каналам допустим пару куе, чтоб муж бронь получил, всё одно дешевле выезда, да и те пару минималок что он домой приносит не лишние будут оба лексуса заправлять?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:23
Wirująświatła написав:
А есть личностное ценностное то в результате которого другой человек воспринимается как ценность. Такое общение переносить в онлайн нельзя. Последствия уже известны и психологи их исправить не могут.
не особо розумію про що Ви? Оце лічностне і цінностне.
Мені здається онлайн простіше поспілкуватись по інтересах.) Я не проти джентельменських клубів чи пянок в гаражах. Але чого ви відкидаєте і переписку?
От допустим тут є солдат, займався "спортом" історичне фехтування. Це там де одіваються в середньовічне і бють одне одного арматурою по кастрюлям на голові. При всій кумедності заняття, здоровий як грекоримський борець. Точно знаю він зара з якимись центуріонами переписується) походу там в них якесь общєніє яким вони дорожать.
P/s думаю ви правильно зробили, що не пішли. Трудно зацікавити молодь і самому нею не цікавитись. В долярчика з ідеєю развращєнія нєсовєршеннолєтніх іграми з бутилочкой шанси вищі
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