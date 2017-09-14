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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
А есть личностное ценностное то в результате которого другой человек воспринимается как ценность. Такое общение переносить в онлайн нельзя. Последствия уже известны и психологи их исправить не могут.
не особо розумію про що Ви? Оце лічностне і цінностне.
Мені здається онлайн простіше поспілкуватись по інтересах.) Я не проти джентельменських клубів чи пянок в гаражах. Але чого ви відкидаєте і переписку?
От допустим тут є солдат, займався "спортом" історичне фехтування. Це там де одіваються в середньовічне і бють одне одного арматурою по кастрюлям на голові. При всій кумедності заняття, здоровий як грекоримський борець. Точно знаю він зара з якимись центуріонами переписується) походу там в них якесь общєніє яким вони дорожать.
P/s думаю ви правильно зробили, що не пішли. Трудно зацікавити молодь і самому нею не цікавитись. В долярчика з ідеєю развращєнія нєсовєршеннолєтніх іграми з бутилочкой шанси вищі
А ви б спробували помахать і побігать - не дивно, що в формі. Думаю, бронік полегше буде, ніж кольчуга з латами й шолом важче за каску.
Були студенські роки трохи бавився
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:46
Banderlog написав:
Трудно зацікавити молодь і самому нею не цікавитись. В долярчика з ідеєю развращєнія нєсовєршеннолєтніх іграми з бутилочкой шанси вищі
Після війни треба буде відкрити клуб "підліткових бойскаутів"
Походи в гори... ночівля в палатках... ігри в бутилочку(і не тільки) біля багаття...
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