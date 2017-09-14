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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9761976297639764

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
А есть личностное ценностное то в результате которого другой человек воспринимается как ценность. Такое общение переносить в онлайн нельзя. Последствия уже известны и психологи их исправить не могут.
не особо розумію про що Ви? Оце лічностне і цінностне.
Мені здається онлайн простіше поспілкуватись по інтересах.) Я не проти джентельменських клубів чи пянок в гаражах. Але чого ви відкидаєте і переписку?
От допустим тут є солдат, займався "спортом" історичне фехтування. Це там де одіваються в середньовічне і бють одне одного арматурою по кастрюлям на голові. При всій кумедності заняття, здоровий як грекоримський борець. Точно знаю він зара з якимись центуріонами переписується) походу там в них якесь общєніє яким вони дорожать.
P/s думаю ви правильно зробили, що не пішли. Трудно зацікавити молодь і самому нею не цікавитись. В долярчика з ідеєю развращєнія нєсовєршеннолєтніх іграми з бутилочкой шанси вищі :lol:
А ви б спробували помахать і побігать - не дивно, що в формі. Думаю, бронік полегше буде, ніж кольчуга з латами й шолом важче за каску.
Були студенські роки трохи бавився
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:46

Пінні вечірки і всяке цікавеньке))

  Banderlog написав:Трудно зацікавити молодь і самому нею не цікавитись. В долярчика з ідеєю развращєнія нєсовєршеннолєтніх іграми з бутилочкой шанси вищі
Після війни треба буде відкрити клуб "підліткових бойскаутів" :lol:
Походи в гори... ночівля в палатках... ігри в бутилочку(і не тільки) біля багаття... :D
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