Додано: Пон 09 вер, 2024 15:34

☝️ ПУТІН ЗА БЕЗЦІНЬ МІГ БИ ОТРИМАТИ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНУ УКРАЇНУ



Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна вийшла зі Стамбульських угод із Росією після консультацій зі своїми західними партнерами. За її словами, у документі виявили низку несправедливих вимог, які фактично призвели б до демілітаризації України.



Водночас від країни-агресора РФ навіть не вимагалося відвести війська та озброєння від українського кордону. Про це Нуланд розповіла в інтерв'ю російському журналісту Михайлу Зигарю.



Нуланд підкреслила, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зробила цілу низку помилок. Тому Кремль використав переговори у Туреччині, щоб подивитися, які вигоди може отримати РФ. Водночас Україна прагнула закінчити війну та прогнати російських окупантів зі своєї території.



👉 "Росія на той час була зацікавлена в тому, щоб хоча б подивитися, що вона може отримати, а Україна була зацікавлена в тому, щоб зупинити війну та прогнати Росію. Під кінець переговорів українці захотіли проконсультуватися про те, до чого взагалі все йде. Тоді нам, британцям і решті стало ясно, що головна умова Путіна була зарита в додатку до документа, над яким вони працювали", – сказала Нуланд.



Колишня американська чиновниця наголосила, що росіяни вимагали, щоб Україна відмовилася від низки систем озброєнь, але жодних зустрічних вимог Росії не висувалося. Нуланд наголосила, що Стамбульські угоди навіть не передбачали відведення російської армії від державного кордону.



👉 "Воно забороняло Україні після укладання угоди мати деякі системи озброєння. Отже, по суті, Україна була б ослаблена як військова сила. При цьому аналогічних обмежень для Росії не було. Від Росії не вимагалося відступити, від неї не вимагалося мати буферну зону на кордоні з Україною, їй не забороняли тримати на кордоні якесь озброєння", – заявила Нуланд.



Також вона додала, що саме після додаткових консультацій Україна вийшла із Стамбульських угод. Нуланд пояснила, що згідно з документами, які підготували на зустрічі у Туреччині, диктатор Володимир Путін за безцінь міг би отримати демілітаризовану Україну.



👉 "В українській делегації і поза нею стали ставити питання про те, чи хороша ця угода. Саме в цей момент вона розпалася. Я думаю, що багато людей і можливо сам Зеленський підозрювали, що вони ось-ось потраплять у пастку. І якщо Путін міг отримати кастровану, демілітаризовану Україну за безцінь, з чого йому відмовлятися", – розповіла Нуланд.