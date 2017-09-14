Wirująświatła написав: А есть личностное ценностное то в результате которого другой человек воспринимается как ценность. Такое общение переносить в онлайн нельзя. Последствия уже известны и психологи их исправить не могут.
не особо розумію про що Ви? Оце лічностне і цінностне. Мені здається онлайн простіше поспілкуватись по інтересах.) Я не проти джентельменських клубів чи пянок в гаражах. Але чого ви відкидаєте і переписку? От допустим тут є солдат, займався "спортом" історичне фехтування. Це там де одіваються в середньовічне і бють одне одного арматурою по кастрюлям на голові. При всій кумедності заняття, здоровий як грекоримський борець. Точно знаю він зара з якимись центуріонами переписується) походу там в них якесь общєніє яким вони дорожать. P/s думаю ви правильно зробили, що не пішли. Трудно зацікавити молодь і самому нею не цікавитись. В долярчика з ідеєю развращєнія нєсовєршеннолєтніх іграми з бутилочкой шанси вищі
А ви б спробували помахать і побігать - не дивно, що в формі. Думаю, бронік полегше буде, ніж кольчуга з латами й шолом важче за каску. Були студенські роки трохи бавився
Banderlog написав:P/s думаю ви правильно зробили, що не пішли
я ш не пишу куда я пошел, а вы думаете что никуда. Ошибка выжившего а точнее искажения представления об оппоненте при переписке.
У меня по коммерции новая соседка, мы с ней неделю знакомы и она знает обо мне уже больше любого форумчанина. Хотя с некоторыми я давно общаюсь в т.ч. в лс. Потому что на одной волне. Мой контент интересный для нее, а здесь случайные люди я хз чем вы все дышите и что вам интересно.
Переписка имеет право на жизнь как костыли. Но костыли или протезы никогда не заменят родную конечность. Странно этого не понимать. Детей надо вопитывать на реальных а не виртуальных ценностях, иначе муж у вашей дочери тоже будет виртуальный. А чем плохо? Сплошные преимущества.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 09 вер, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів, чому Румунія не збиває російські дрони на своїй території. "Румунія, взагалі нонсенс, у них законодавчо, їхнім внутрішнім законом заборонено збивати повітряні цілі на території Румунії", — сказав Романюк. За його словами, лідерка опозиції Румунії Елена Ласконі зверталась до міністра оборони, "чому він набрав в рот води і мовчить, чи йому президент не забороняє щось говорити" президент щодо збиття російських дронів. Після того, як російські ударні безпілотники увійшли в повітряний простір Румунії в ніч 8 вересня Елена Ласконі різко розкритикувала прем’єр-міністра та президента. "Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади", — сказала Ласконі. Це не перший випадок, коли дрони РФ потрапляють на територію Румунії, а причиною, чому румунські військові їх не збивають виявилось законодавство країни. На початку цього року начальник штабу оборони генерал Георгіце Влад сказав, що потрібно змінити чотири закони. https://society.comments.ua/
detroytred написав:Я слухаю, що каже влада. Там вектор "до останньої верби" трохи відхилився лише перед Курськом, але одразу повернувся ще сильніше.
Мова не про результат, а про про процес. Так на кого прийме рішення спиратися влада, коли допомога зменшиться критично, і оголошена стратегія на внутрішні резерви? На кого? Хто буде ці резерви вишкрябувати)) з кишень та комор?
Імхо. Перехід на нові принципи за умови ізискання внутрішніх резервів невідворотній. З опори на підтримку масового обивателя (тобто електорату) на всл, патріотів та ура-патріотів.
Так а шо там з нашим потужним плацдармом і контрнаступом з Кринок? Я марафон не дивлюсь, словам влади не дуже вірю, і вам не раджу. Слова для лохтората, іноді для спонсорів, владу треба оцінювапи по діях. Коли влітку Зе розповідав про перемовини, але дій не було, я йому не дуже вірив, а потім бац - розширення конфлікту на Куищині.
Коли допомога зменшиться до критичного рівня, в нас вже повинно бути РПВ, інакше поразка. З патрітичними гаслами просрати країну навіть легше, ніж з адекватними діями.
lapay написав:Так а шо там з нашим потужним плацдармом і контрнаступом з Кринок?
Флер писала що все під контролем, навіть краще. Але:
За інформацією «Слідства.Інфо» українські військові зараз борються за острови між правим і лівим берегом неподалік села Кринки. За час оборони цього населеного пункту сотні українських родин отримали повідомлення про те, що їхні рідні зникли там безвісти.
☝️ ПУТІН ЗА БЕЗЦІНЬ МІГ БИ ОТРИМАТИ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНУ УКРАЇНУ
Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна вийшла зі Стамбульських угод із Росією після консультацій зі своїми західними партнерами. За її словами, у документі виявили низку несправедливих вимог, які фактично призвели б до демілітаризації України.
Водночас від країни-агресора РФ навіть не вимагалося відвести війська та озброєння від українського кордону. Про це Нуланд розповіла в інтерв'ю російському журналісту Михайлу Зигарю.
Нуланд підкреслила, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зробила цілу низку помилок. Тому Кремль використав переговори у Туреччині, щоб подивитися, які вигоди може отримати РФ. Водночас Україна прагнула закінчити війну та прогнати російських окупантів зі своєї території.
👉 "Росія на той час була зацікавлена в тому, щоб хоча б подивитися, що вона може отримати, а Україна була зацікавлена в тому, щоб зупинити війну та прогнати Росію. Під кінець переговорів українці захотіли проконсультуватися про те, до чого взагалі все йде. Тоді нам, британцям і решті стало ясно, що головна умова Путіна була зарита в додатку до документа, над яким вони працювали", – сказала Нуланд.
Колишня американська чиновниця наголосила, що росіяни вимагали, щоб Україна відмовилася від низки систем озброєнь, але жодних зустрічних вимог Росії не висувалося. Нуланд наголосила, що Стамбульські угоди навіть не передбачали відведення російської армії від державного кордону.
👉 "Воно забороняло Україні після укладання угоди мати деякі системи озброєння. Отже, по суті, Україна була б ослаблена як військова сила. При цьому аналогічних обмежень для Росії не було. Від Росії не вимагалося відступити, від неї не вимагалося мати буферну зону на кордоні з Україною, їй не забороняли тримати на кордоні якесь озброєння", – заявила Нуланд.
Також вона додала, що саме після додаткових консультацій Україна вийшла із Стамбульських угод. Нуланд пояснила, що згідно з документами, які підготували на зустрічі у Туреччині, диктатор Володимир Путін за безцінь міг би отримати демілітаризовану Україну.
👉 "В українській делегації і поза нею стали ставити питання про те, чи хороша ця угода. Саме в цей момент вона розпалася. Я думаю, що багато людей і можливо сам Зеленський підозрювали, що вони ось-ось потраплять у пастку. І якщо Путін міг отримати кастровану, демілітаризовану Україну за безцінь, з чого йому відмовлятися", – розповіла Нуланд.