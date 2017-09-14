RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 97639764976597669767>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:21

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24790
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:08

"Український легіон" у Польщі створено тільки на папері

Польща була готова розпочати підготовку добровольців ще 1 серпня, але Україна так і не почала їх вербувати, пише видання.

Створення "Українського легіону" в Польщі, про що оголосив під час липневого візиту до Варшави президент України Володимир Зеленський, пригальмувалося через українську сторону. Вона досі не розпочала набір. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Так, "Український легіон" мав об’єднати добровольців серед українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи, і готувати його мусило Військо Польське. Однак за два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО розповів, що для вступу в Легіон уже зареєструвалися кілька тисяч українців, втім, ЗМІ проінформували, що міністр був дезінформований, тож про офіційну реєстрацію тоді не йшлося.

Наприкінці липня експосол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що проєкт планували запустити з серпня, польська сторона була одразу ж готова почати тренування, але на сайтах українського посольства і консульств інформація про рекрутинг до лав "Українського легіону" так і не з'явилася. :lol:

У Міноборони Польщі заявили, що за процедуру рекрутингу відповідає українська сторона, а в українському Міноборони не відповіли на запит ЗМІ. :oops:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... -podrobici
jump
 
Повідомлень: 4249
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:22

  ЛАД написав:...
  andrijk777 написав:В 1945 Червона армія була машиною смерті.
...
И последнее.
"червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".
Оценки потерь во 2МВ весьма относительны, но примерно так:
Германия - на советско-германском фронте 5 965 900 чел.,
СССР - от 8 668 400 до 10 922 000 чел.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
При этом советские потери - на всех фронтах и, если правильно понимаю, включают погибших в плену (цифра намного выше немецкой).
Тогда и "німецька армія дійсно була машиною смерті для німців". Относительно малые потери США и Великобритании легко понять - позднее открытие второго фронта (июль 1944). И даже после этого напряжённость боёв там была, в общем, заметно ниже.

Заодно посмотрите "Операция «Немыслимое»" - https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable. Специально даю ссылку на англ., а не русскую Вики.

Я спеціально написав "В 1945". А ви взяли "оценку потерь во 2МВ".
Під "машиною смерті" я мав на увазі що ця армія була сильна. До чого тут "потери"?
Навіщо писати великий пост доказуючи невідомо що???
Далі. Мій пост це велике обговорення теми "Нуланд сказала що Ялта невигідна США". Яке відношення "потери" мають до цієї темі? Ніяке.

Тобто ви втрутились в обговорення інших людей, вирвали з контексту мою фразу, назвали якісь факти, які не мають відношення до теми обговорення, навіть до цієї фрази відношення мають опосередковане. Навіщо це?

А саме смішне що цю тему("Нуланд сказала що Ялта невигідна США") обговорювали чоловік 6-7, написали 30-40 постів але ніхто(окрім мене) не написав прямо - згідний він з Нулан чи ні. Жодного прямого аргументу(крім моїх і власне Нуланд) ніхто не привів.

Це дуже печально що люди починають залізати в якісь дебрі, якісь незначні нюанси, обговорюють якісь окремі фрази, чіпляються до слів. За цим втрачається головна суть розмови і починається якесь безкінечне обговорення невідомо чого.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Однак за два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір.
напевно тому що бажаючих виявилось аж двоє з половиною)
  jump написав:Польща була готова розпочати підготовку добровольців ще 1 серпня, але Україна так і не почала їх вербувати, пише видання.

це все "PR-потужність" і не більше.
Це як у спільнотах "чайлд-фрі" шукати хто б продав б/у візочок для немовляти :D :D
Letusrock
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:22

  jump написав:Польща була готова розпочати підготовку добровольців ще 1 серпня, але Україна так і не почала їх вербувати, пише видання.

Створення "Українського легіону" в Польщі, про що оголосив під час липневого візиту до Варшави президент України Володимир Зеленський, пригальмувалося через українську сторону. Вона досі не розпочала набір. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Так, "Український легіон" мав об’єднати добровольців серед українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи, і готувати його мусило Військо Польське. Однак за два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО розповів, що для вступу в Легіон уже зареєструвалися кілька тисяч українців, втім, ЗМІ проінформували, що міністр був дезінформований, тож про офіційну реєстрацію тоді не йшлося.

Наприкінці липня експосол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що проєкт планували запустити з серпня, польська сторона була одразу ж готова почати тренування, але на сайтах українського посольства і консульств інформація про рекрутинг до лав "Українського легіону" так і не з'явилася. :lol:

У Міноборони Польщі заявили, що за процедуру рекрутингу відповідає українська сторона, а в українському Міноборони не відповіли на запит ЗМІ. :oops:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... -podrobici

це як "мільярд дерев"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36310
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:26

Wirująświatła


У меня по коммерции новая соседка, мы с ней неделю знакомы и она знает обо мне уже больше любого форумчанина. Потому что на одной волне. Мой контент интересный для нее,


Она увидела в тебе личность?
А прикинь она увидит, что их в тебе даже не одна! 😅
Hotab
 
Повідомлень: 13172
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:33

  Hotab написав: Нуланд наголосила, що Стамбульські угоди навіть не передбачали відведення російської армії від державного кордону.

Цього я щось не зрозумів. Від якого "державного кордону" і в якому напрямку мала бути відведена російська армія?
І чому вжито слово "навіть". Типу це якісь мінімальні вимогі. Цікаво, які ж тоді максимальні?

Загалом нічого принципово нового вона не сказали. Умови Стамбульських угод приблизно відомі. В мене є тільки 2 питання до Нуланд:
1. Пишучи це все вона думала про США чи Україну? Схоже на те що вона думала виключно про США.
2. На сьогодні умови кращі ніж тоді? Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:35

  andrijk777 написав:А саме смішне що цю тему("Нуланд сказала що Ялта невигідна США") обговорювали чоловік 6-7, написали 30-40 постів але ніхто(окрім мене) не написав прямо - згідний він з Нулан чи ні. Жодного прямого аргументу(крім моїх і власне Нуланд) ніхто не привів.

Задумайтеся чому ніхто, окрім вас, з цих 6-7 не зробив цього.

Бо з визначенням людини, якою вона вважає для себе угоду, дівчину-чоловіка, картину і т.д. --- гарною чи не гарною, не можна погоджуватися чи не погоджуватися.
Бо це буде вже ваше чи моє, чи когось іншого (але не Нуланд) визначення угоди -- гарна чи ні.
А мова, предмет -- визначення угоди саме господинею Нуланд.
detroytred
 
Повідомлень: 30134
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:38

andrijk777


Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно


Через скільки часу , виконавши ті умови, Україна втратила б всю державу?
Причому з високою ймовірністю ЗСУ разом з кацапами вже погрожували б Польщі.. І прибалтам.
Бо це зараз кацапи мріють про Європу, але спіткнулися на Донбасі, втративши за 2.5 роки половину авіації і танків. А так би з повними силами + ЗСУ вважаєте апетит і смак крові не штовхав би фюрера до нових звершень?
Hotab
 
Повідомлень: 13172
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:2. На сьогодні умови кращі ніж тоді? Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.

зараз напишуть що "ще не кращі но скоро будуть"))
Letusrock
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 97639764976597669767>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226941
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1208)
09.09.2024 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.