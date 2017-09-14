Польща була готова розпочати підготовку добровольців ще 1 серпня, але Україна так і не почала їх вербувати, пише видання.
Створення "Українського легіону" в Польщі, про що оголосив під час липневого візиту до Варшави президент України Володимир Зеленський, пригальмувалося через українську сторону. Вона досі не розпочала набір. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.
Так, "Український легіон" мав об’єднати добровольців серед українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи, і готувати його мусило Військо Польське. Однак за два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО розповів, що для вступу в Легіон уже зареєструвалися кілька тисяч українців, втім, ЗМІ проінформували, що міністр був дезінформований, тож про офіційну реєстрацію тоді не йшлося.
Наприкінці липня експосол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що проєкт планували запустити з серпня, польська сторона була одразу ж готова почати тренування, але на сайтах українського посольства і консульств інформація про рекрутинг до лав "Українського легіону" так і не з'явилася.
Я спеціально написав "В 1945". А ви взяли "оценку потерь во 2МВ". Під "машиною смерті" я мав на увазі що ця армія була сильна. До чого тут "потери"? Навіщо писати великий пост доказуючи невідомо що??? Далі. Мій пост це велике обговорення теми "Нуланд сказала що Ялта невигідна США". Яке відношення "потери" мають до цієї темі? Ніяке.
Тобто ви втрутились в обговорення інших людей, вирвали з контексту мою фразу, назвали якісь факти, які не мають відношення до теми обговорення, навіть до цієї фрази відношення мають опосередковане. Навіщо це?
А саме смішне що цю тему("Нуланд сказала що Ялта невигідна США") обговорювали чоловік 6-7, написали 30-40 постів але ніхто(окрім мене) не написав прямо - згідний він з Нулан чи ні. Жодного прямого аргументу(крім моїх і власне Нуланд) ніхто не привів.
Це дуже печально що люди починають залізати в якісь дебрі, якісь незначні нюанси, обговорюють якісь окремі фрази, чіпляються до слів. За цим втрачається головна суть розмови і починається якесь безкінечне обговорення невідомо чого.
jump написав:Польща була готова розпочати підготовку добровольців ще 1 серпня, але Україна так і не почала їх вербувати, пише видання.
Створення "Українського легіону" в Польщі, про що оголосив під час липневого візиту до Варшави президент України Володимир Зеленський, пригальмувалося через українську сторону. Вона досі не розпочала набір. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.
Так, "Український легіон" мав об’єднати добровольців серед українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи, і готувати його мусило Військо Польське. Однак за два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО розповів, що для вступу в Легіон уже зареєструвалися кілька тисяч українців, втім, ЗМІ проінформували, що міністр був дезінформований, тож про офіційну реєстрацію тоді не йшлося.
Наприкінці липня експосол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що проєкт планували запустити з серпня, польська сторона була одразу ж готова почати тренування, але на сайтах українського посольства і консульств інформація про рекрутинг до лав "Українського легіону" так і не з'явилася.
Hotab написав: Нуланд наголосила, що Стамбульські угоди навіть не передбачали відведення російської армії від державного кордону.
Цього я щось не зрозумів. Від якого "державного кордону" і в якому напрямку мала бути відведена російська армія? І чому вжито слово "навіть". Типу це якісь мінімальні вимогі. Цікаво, які ж тоді максимальні?
Загалом нічого принципово нового вона не сказали. Умови Стамбульських угод приблизно відомі. В мене є тільки 2 питання до Нуланд: 1. Пишучи це все вона думала про США чи Україну? Схоже на те що вона думала виключно про США. 2. На сьогодні умови кращі ніж тоді? Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.
andrijk777 написав:А саме смішне що цю тему("Нуланд сказала що Ялта невигідна США") обговорювали чоловік 6-7, написали 30-40 постів але ніхто(окрім мене) не написав прямо - згідний він з Нулан чи ні. Жодного прямого аргументу(крім моїх і власне Нуланд) ніхто не привів.
Задумайтеся чому ніхто, окрім вас, з цих 6-7 не зробив цього.
Бо з визначенням людини, якою вона вважає для себе угоду, дівчину-чоловіка, картину і т.д. --- гарною чи не гарною, не можна погоджуватися чи не погоджуватися. Бо це буде вже ваше чи моє, чи когось іншого (але не Нуланд) визначення угоди -- гарна чи ні. А мова, предмет -- визначення угоди саме господинею Нуланд.
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно
Через скільки часу , виконавши ті умови, Україна втратила б всю державу? Причому з високою ймовірністю ЗСУ разом з кацапами вже погрожували б Польщі.. І прибалтам. Бо це зараз кацапи мріють про Європу, але спіткнулися на Донбасі, втративши за 2.5 роки половину авіації і танків. А так би з повними силами + ЗСУ вважаєте апетит і смак крові не штовхав би фюрера до нових звершень?
andrijk777 написав:2. На сьогодні умови кращі ніж тоді? Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.