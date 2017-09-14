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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:42
detroytred написав:
Задумайтеся чому ніхто, окрім вас, з цих 6-7 не зробив цього.
Бо з визначенням людини, якою вона вважає для себе угоду, дівчину-чоловіка, картину і т.д. --- гарною чи не гарною, не можна погоджуватися чи не погоджуватися.
Бо це буде вже ваше чи моє, чи когось іншого (але не Нуланд) визначення угоди -- гарна чи ні.
А мова, предмет -- визначення угоди саме господинею Нуланд.
Задумався....
Не буду обговорювати з вами об'єктивність/суб'єктивність, я вже все сказав вище.
Краще ви дайте відповідь на конкретне питання:
Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:43
Hotab написав:
Через скільки часу , виконавши ті умови, Україна втратила б всю державу?
для початку прошу озвучити : Україна "державоцентрична" чи "людиноцентрична", в тренді гуманізм чи "алахакбар" якийсь?
Hotab написав:
вже погрожували б Польщі.. І прибалтам.
ну і х.. з ними, можу висловити свою глибоку стурбованість
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:45
Hotab написав:andrijk777
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно
Через скільки часу , виконавши ті умови, Україна втратила б всю державу?
Причому з високою ймовірністю ЗСУ разом з кацапами вже погрожували б Польщі.. І прибалтам.
Бо це зараз кацапи мріють про Європу, але спіткнулися на Донбасі, втративши за 2.5 роки половину авіації і танків. А так би з повними силами + ЗСУ вважаєте апетит і смак крові не штовхав би фюрера до нових звершень?
Грузію вже завоювали по Стамбул? Казахстан по Пекін?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:50
Лавров проигогокал что им территории не нужны чужие, и что все это ради прав угнетенных руссккоговорящих православных верующих в Ленина.
Пошел прогрев к жесту доброй воли?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:51
Wirująświatła написав:
Переписка имеет право на жизнь как костыли. Но костыли или протезы никогда не заменят родную конечность. Странно этого не понимать. Детей надо вопитывать на реальных а не виртуальных ценностях, иначе муж у вашей дочери тоже будет виртуальный. А чем плохо? Сплошные преимущества.
Добре, назвем ту реальність не віртуальною а доповненою.
І не костилями а екзоскелетом
Я ж тож 2 роки віртуальний
і чоловік і батько і син і кум. А до війни смартфону не мав.
Мене трохи напрягає оці ваші "цінності" що таке реальна цінність? І оте ваше розділення спілкування на службове і особисте. По вашому емоцій на війні нема? Дружби? Ненависті? Позивні, голоса в ефірі по Вашому віртуальне життя?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:51
flyman написав:
Грузію вже завоювали по Стамбул? Казахстан по Пекін?
это другое (c)
Як казав дядько Сем "Москва сама себе не розвалить"
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:53
Hotab написав:Wirująświatła
У меня по коммерции новая соседка, мы с ней неделю знакомы и она знает обо мне уже больше любого форумчанина. Потому что на одной волне. Мой контент интересный для нее,
Она увидела в тебе личность?
А прикинь она увидит, что их в тебе даже не одна! 😅
триггернуло? не ревнуй, ей до то твоих резиновых кукол очень далеко. И любить как они она не сможет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 09 вер, 2024 17:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:53
Hotab написав:andrijk777
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно
Через скільки часу , виконавши ті умови, Україна втратила б всю державу?
Думаю ніколи.
І хто сказав що ті умови потрібно виконувати?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:54
flyman
Грузію вже завоювали по Стамбул? Казахстан по Пекін?
А якщо глянути на більш цікавий для кацапів напрямок , західний?
Чи не з Білорусі зайшли до нас? А якби ми стали падати, то і самі білоруси би зайшли добивати.
Аналогічна роль (повна відсутність будь якого суверенітету) була уготована нам.
Якщо тебе це влаштовує, то тоді треба було ще в 14 році віддавати всю країну. Чого вже ми чекали до сьогодні? Або і не починати ще з 1991 року всі процеси.
«Не повезло, біля нас насильник і ґвалтівник.. Лягаємо під нього і насолоджуємось». Так треба було?
2 Летусрок: ти перший хто має радіти, що вся країна не лягла під кацапів . Зараз для тебе війна - це кіно. А в решті нічого не змінилось. А в іншому випадку для тете б дуже все змінилось. Без ЗСУ (з тими ЗСУ що пропонували нам у Стамбулі) моторола жив у тебе на карпатській дачі.
Причому тебе б не кацапи завоювали, які начебто дотримувались бі договорів. А наприклад ЛНР. Ну і що, що там з луганської області лише пасічник. То непомітні деталі.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:54
andrijk777 написав:
2. На сьогодні умови кращі ніж тоді?
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було
... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.
В березні 2022 не було смертей ???
"Да что ты, чёрт возьми, такое несёшь"
Приїдь в Чернігів, сходи навіть на недіючи кладовища
Це раз
Он мені цікаво
Ти дійсно вважаєшь, якби тоді все підписали, то Росія від нас відчепилась ?Кажи - так чи ні
Не відчіпилась би, дочекались зменьшення ЗСУ і знову пішли б
Вбиваючи та знищуючи майно
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