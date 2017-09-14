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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9764976597669767

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:54

  Xenon написав:Лавров проигогокал что им территории не нужны чужие, и что все это ради прав угнетенных руссккоговорящих православных верующих в Ленина.

Пошел прогрев к жесту доброй воли?

нічосє, Лавров цитує Віталіана?
А Конституця тоді як, Ctrl+Z ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:57

  Hotab написав:flyman


Грузію вже завоювали по Стамбул? Казахстан по Пекін?


А якщо глянути на більш цікавий для кацапів напрямок , західний?
Чи не з Білорусі зайшли до нас? А якби ми стали падати, то і самі білоруси би зайшли добивати.
Аналогічна роль (повна відсутність будь якого суверенітету) була уготована нам.
Якщо тебе це влаштовує, то тоді треба було ще в 14 році віддавати всю країну. Чого вже ми чекали до сьогодні? Або і не починати ще з 1991 року всі процеси.
«Не повезло, біля нас насильник і ґвалтівник.. Лягаємо під нього і насолоджуємось». Так треба було?

2 Летусрок: ти перший хто має радіти, що вся країна не лягла під кацапів . Зараз для тебе війна - це кіно. А в решті нічого не змінилось. А в іншому випадку для тете б дуже все змінилось. Без ЗСУ (з тими ЗСУ що пропонували нам у Стамбулі) моторола жив у тебе на карпатській дачі.
Причому тебе б не кацапи завоювали, які начебто дотримувались бі договорів. А наприклад ЛНР. Ну і що, що там з луганської області лише пасічник. То непомітні деталі.

До речі, вже кілька разів писав
В Іванівці під Черніговом стояли ДНР
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:59

  Letusrock написав:
  Xenon написав:Лавров проигогокал что им территории не нужны чужие, и что все это ради прав угнетенных руссккоговорящих православных верующих в Ленина.

Пошел прогрев к жесту доброй воли?

нічосє, Лавров цитує Віталіана?
А Конституця тоді як, Ctrl+Z ?

Перевожу им нужна лояльная к рф Украина по типу белоруси. Пусть даже со своей мовой и президентом в вышиванке.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:59

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:2. На сьогодні умови кращі ніж тоді? Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.

В березні 2022 не було смертей ???

"Да что ты, чёрт возьми, такое несёшь"

Приїдь в Чернігів, сходи навіть на недіючи кладовища
Це раз

Он мені цікаво
Ти дійсно вважаєшь, якби тоді все підписали, то Росія від нас відчепилась ?

Кажи - так чи ні

Не відчіпилась би, дочекались зменьшення ЗСУ і знову пішли б
Вбиваючи та знищуючи майно

Ти не відповів на моє питання, а хочеш щоб я відповів не твоє..... Цікавий ти тіп.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:00

Letusrock


нічосє, Лавров цитує Віталіана?



Мілко береш
У Віталіка 150 з 300 каналів - кацапські. Це рупор рашаЗМІ.
Чим харчується , те сюди і відригує.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 09 вер, 2024 18:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:01

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Задумайтеся чому ніхто, окрім вас, з цих 6-7 не зробив цього.

Бо з визначенням людини, якою вона вважає для себе угоду, дівчину-чоловіка, картину і т.д. --- гарною чи не гарною, не можна погоджуватися чи не погоджуватися.
Бо це буде вже ваше чи моє, чи когось іншого (але не Нуланд) визначення угоди -- гарна чи ні.
А мова, предмет -- визначення угоди саме господинею Нуланд.

Задумався....
Не буду обговорювати з вами об'єктивність/суб'єктивність, я вже все сказав вище.

Краще ви дайте відповідь на конкретне питання:
Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?

Ключове --- дивлячись за якими параметрами рахувати!
І яка вага кожного параметру.

За великим рахунком взагалі США було однаково, що була б Ялта, що ні. Вигідно їм було хоч так, хоч так.
А от як було вигідніше -- ?
Дивлячись за якими параметрами.
Тобто тільки самі США можуть визначити, що їм вигідніше.
І то це буде визначення групи можновладців.

Для мене головне було, що Нуланд оголосила, що за її та Ко думкою поділ світу є невигідним.
Тобто САМЕ З ЦІЄЇ ПОЗИЦІЇ!!! вона і Ко приймають (або приймали би) рішення. Рішення йти на перемовини про поділ світу чи ні.
Поділ -- це без великих війн...
detroytred
 
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