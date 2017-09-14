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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:54
Xenon написав:
Лавров проигогокал что им территории не нужны чужие, и что все это ради прав угнетенных руссккоговорящих православных верующих в Ленина.
Пошел прогрев к жесту доброй воли?
нічосє, Лавров цитує Віталіана?
А Конституця тоді як, Ctrl+Z ?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:57
Hotab написав:flyman
Грузію вже завоювали по Стамбул? Казахстан по Пекін?
А якщо глянути на більш цікавий для кацапів напрямок , західний?
Чи не з Білорусі зайшли до нас? А якби ми стали падати, то і самі білоруси би зайшли добивати.
Аналогічна роль (повна відсутність будь якого суверенітету) була уготована нам.
Якщо тебе це влаштовує, то тоді треба було ще в 14 році віддавати всю країну. Чого вже ми чекали до сьогодні? Або і не починати ще з 1991 року всі процеси.
«Не повезло, біля нас насильник і ґвалтівник.. Лягаємо під нього і насолоджуємось». Так треба було?
2 Летусрок: ти перший хто має радіти, що вся країна не лягла під кацапів . Зараз для тебе війна - це кіно. А в решті нічого не змінилось. А в іншому випадку для тете б дуже все змінилось. Без ЗСУ (з тими ЗСУ що пропонували нам у Стамбулі) моторола жив у тебе на карпатській дачі.
Причому тебе б не кацапи завоювали, які начебто дотримувались бі договорів. А наприклад ЛНР
. Ну і що, що там з луганської області лише пасічник. То непомітні деталі.
До речі, вже кілька разів писав
В Іванівці під Черніговом стояли ДНР
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:59
Letusrock написав: Xenon написав:
Лавров проигогокал что им территории не нужны чужие, и что все это ради прав угнетенных руссккоговорящих православных верующих в Ленина.
Пошел прогрев к жесту доброй воли?
нічосє, Лавров цитує Віталіана?
А Конституця тоді як, Ctrl+Z ?
Перевожу им нужна лояльная к рф Украина по типу белоруси. Пусть даже со своей мовой и президентом в вышиванке.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:59
pesikot написав: andrijk777 написав:
2. На сьогодні умови кращі ніж тоді?
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було
... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.
В березні 2022 не було смертей ???
"Да что ты, чёрт возьми, такое несёшь"
Приїдь в Чернігів, сходи навіть на недіючи кладовища
Це раз
Он мені цікаво
Ти дійсно вважаєшь, якби тоді все підписали, то Росія від нас відчепилась ?Кажи - так чи ні
Не відчіпилась би, дочекались зменьшення ЗСУ і знову пішли б
Вбиваючи та знищуючи майно
Ти не відповів на моє питання, а хочеш щоб я відповів не твоє..... Цікавий ти тіп.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:00
Letusrock
нічосє, Лавров цитує Віталіана?
Мілко береш
У Віталіка 150 з 300 каналів - кацапські. Це рупор рашаЗМІ.
Чим харчується , те сюди і відригує.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 09 вер, 2024 18:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:01
andrijk777 написав: detroytred написав:
Задумайтеся чому ніхто, окрім вас, з цих 6-7 не зробив цього.
Бо з визначенням людини, якою вона вважає для себе угоду, дівчину-чоловіка, картину і т.д. --- гарною чи не гарною, не можна погоджуватися чи не погоджуватися.
Бо це буде вже ваше чи моє, чи когось іншого (але не Нуланд) визначення угоди -- гарна чи ні.
А мова, предмет -- визначення угоди саме господинею Нуланд.
Задумався....
Не буду обговорювати з вами об'єктивність/суб'єктивність, я вже все сказав вище.
Краще ви дайте відповідь на конкретне питання:
Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
Ключове --- дивлячись за якими параметрами рахувати!
І яка вага кожного параметру.
За великим рахунком взагалі США було однаково, що була б Ялта, що ні. Вигідно їм було хоч так, хоч так.
А от як було вигідніше -- ?
Дивлячись за якими параметрами.
Тобто тільки самі США можуть визначити, що їм вигідніше.
І то це буде визначення групи можновладців.
Для мене головне було, що Нуланд оголосила, що за її та Ко думкою поділ світу є невигідним.
Тобто САМЕ З ЦІЄЇ ПОЗИЦІЇ!!! вона і Ко приймають (або приймали би) рішення. Рішення йти на перемовини про поділ світу чи ні.
Поділ -- це без великих війн...
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:06
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
2. На сьогодні умови кращі ніж тоді?
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було
... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.
В березні 2022 не було смертей ???
"Да что ты, чёрт возьми, такое несёшь"
Приїдь в Чернігів, сходи навіть на недіючи кладовища
Це раз
Он мені цікаво
Ти дійсно вважаєшь, якби тоді все підписали, то Росія від нас відчепилась ?Кажи - так чи ні
Не відчіпилась би, дочекались зменьшення ЗСУ і знову пішли б
Вбиваючи та знищуючи майно
Ти не відповів на моє питання, а хочеш щоб я відповів не твоє..... Цікавий ти тіп.
Повтори запитання
Но те, що ти зараз почав крутити тухесом, зрозуміло, що ти і сам не впевнений, що Росія від нас відчепилась би
Чому тоді ти пишешь про це ?
Аби ляпнути трусами об асфальт
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 09 вер, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:10
andrijk777 написав:
Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
Все треба розглядати в порівнянні...
Десь до 1965-1970 року, СРСР - наздоганяв США...Не ДОГНАВ, а НАЗДОГАНЯВ...тобто зменшував різницю яка була станом на 1945 рік...
Тому в цьому моменті Ялта була для США - не вигідною..
Особливо якщо згадати як Франція покинула НАТО і змусила США обміняти доллари які були у Франції на золото , що привело до відміни золотого стандарту Ніксоном в 1971....
Тому
Ясно що ті хто побачив 1990 рік і розвал СРСР - заявляють що це хитромудрі американці спланували...
Але в 1965-1970 роках - все не виглядало так очевидно і було купа дописувачів які вважали Ялту - програшем для СЩА.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:20
Banderlog написав:
Мене трохи напрягає оці ваші "цінності" що таке реальна цінність?
В кожного свої цінності...і це нормально , саме тому хтось стає вчителем, хтось військовим..а хтось бомжем....
Якщо ж до цінностей , які задовільнять СУСПІЛЬСТВО в якому живеш - то їх можна легко описати...
Якщо коротко і на мій погляд
Для суспільства тим краще чим більше залишається створених цінностей , після того як людина( яка ці цінності створила, вони можуть бути віртуальними/ реальними/ майбутніми) - витратила частину створеного на свої власні потреби....
Тобто
Чим більша плюсова різниця в рівнянні
Все що створив за життя Мінус Все що спожив за життя = Те що залишилось...
До речі в моїй системі координат..
.
Найбільше залишають після себеБатьки багатодітних сімей
, рівень життя і освіти дітей в яких вищий ніж був у батьків ( більше 3 дітей)Науковці
( які створили технології чи знання, з допомогою яких в майбутньому будуть створюватись нові товари /послуги)Підприємці
, які наростили власний капітал і залишили його в Україні у вигляді робочих місць/нових технологій/нових підприємств
Ці три категорії і РУХАЮТЬ вперед ВСЮ Україну....
ЗСУ - захищає вже створене, і за це їм Слава , але внаслідок своєї структури -не може створити нічого нового...
І та маса населення, яка споживає все що створює( а таких добрих 70%) , своєю працею ніяк не впливає на майбутнє.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:23
andrijk777 написав: Hotab написав:
Нуланд наголосила, що Стамбульські угоди навіть не передбачали відведення російської армії від державного кордону.
Цього я щось не зрозумів. Від якого "державного кордону" і в якому напрямку мала бути відведена російська армія?
І чому вжито слово "навіть". Типу це якісь мінімальні вимогі. Цікаво, які ж тоді максимальні?
Загалом нічого принципово нового вона не сказали. Умови Стамбульських угод приблизно відомі. В мене є тільки 2 питання до Нуланд:
1. Пишучи це все вона думала про США чи Україну? Схоже на те що вона думала виключно про США.
2. На сьогодні умови кращі ніж тоді?
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.
гадаю малося на увазі, що якщо Україні йде на якись поступки в демілітаризації, то й Раша має хоча б створити буферну зону.
2. умови капітуляції, які висуває Раша поки що не надто змінилися. а от можливості Раші значно менші. якби ми тоді пішли на ці умови, то гадаю зараз би були вже окуповані. й після окупації людей би Раша знищила не менше, та й не менша купа б людей втратила майно. та й державу б втратили. тобто втрати були б лише більшими
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