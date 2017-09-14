Hotab написав:



Грузію вже завоювали по Стамбул? Казахстан по Пекін?





А якщо глянути на більш цікавий для кацапів напрямок , західний?Чи не з Білорусі зайшли до нас? А якби ми стали падати, то і самі білоруси би зайшли добивати.Аналогічна роль (повна відсутність будь якого суверенітету) була уготована нам.Якщо тебе це влаштовує, то тоді треба було ще в 14 році віддавати всю країну. Чого вже ми чекали до сьогодні? Або і не починати ще з 1991 року всі процеси.«Не повезло, біля нас насильник і ґвалтівник.. Лягаємо під нього і насолоджуємось». Так треба було?2 Летусрок: ти перший хто має радіти, що вся країна не лягла під кацапів . Зараз для тебе війна - це кіно. А в решті нічого не змінилось. А в іншому випадку для тете б дуже все змінилось. Без ЗСУ (з тими ЗСУ що пропонували нам у Стамбулі) моторола жив у тебе на карпатській дачі.Причому тебе б не кацапи завоювали, які начебто дотримувались бі договорів.. Ну і що, що там з луганської області лише пасічник. То непомітні деталі.