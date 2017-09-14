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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97669767976897699770>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:27

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Краще ви дайте відповідь на конкретне питання:
Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?

Ключове --- дивлячись за якими параметрами рахувати!
І яка вага кожного параметру.

За великим рахунком взагалі США було однаково, що була б Ялта, що ні. Вигідно їм було хоч так, хоч так.
А от як було вигідніше -- ?
Дивлячись за якими параметрами.
Тобто тільки самі США можуть визначити, що їм вигідніше.
І то це буде визначення групи можновладців.

Для мене головне було, що Нуланд оголосила, що за її та Ко думкою поділ світу є невигідним.
Тобто САМЕ З ЦІЄЇ ПОЗИЦІЇ!!! вона і Ко приймають (або приймали би) рішення. Рішення йти на перемовини про поділ світу чи ні.
Поділ -- це без великих війн...

Я роблю висновок що ви просто некомпетентні в цьому питанні. Просто мало знаєте/розумієте в цьому питання тому відповіді у вас фактично немає.

Які ви хочете "параметри" для історичної події?
Наприклад Мінські угоди. Які вам потрібні "параметри" для оцінки вигідності чи ні Мінських угод?
І чому вигідність мають оцінювати самі США? Чому сторонній спостерігач(наприклад я) не можу оцінювати цю подію?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:28

Андрій
Уточнення:
Ялта - це поділ. Без війн та втручання на поділених територіях.
Це ключове. На чужі поділені території опоненти не лізуть...

Бодаються в різні способи, втручаються в різні способи на непідконтрольних територіях. Які за межами Ялти-.
Ділять на Ялті головне для себе, а залишають неподіленими другорядні території.

Після розвалу Совдепу по суті всі території стали Західними. В сенсі, що не стало навіть конкурента посягати на них. На вплив, контроль тощо.
Якщо фактами, то путло запропонував у Мюнхені Заходу поділити знов.
Отримав відлуп. Бо реально він ніхто і звуть його ніяк.
Але партнери-то добряки((((... тоді треба було і захистити майбутніх партнерів...
Або одразу ж почати стримувати отакого нового агресора -- бажаючого відновлення контролю навіть офіційно.
Саме отоді Заходу треба було давити оркостан санкціями і т.д.
А не посилювати співпрацю, наприклад, тими ж Потоками.

Тобто, якщо прямо -- то вся, вся відповідальність за те, що сталося, саме на Заході.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:32

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  andrijk777 написав:2. На сьогодні умови кращі ніж тоді? Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно. В березні 2022 цих смертей не було... Зате США вдалося ослабити РФ. Непогано для США.

.................................
Ти не відповів на моє питання, а хочеш щоб я відповів не твоє..... Цікавий ти тіп.

Повтори запитання

Ти сліпий?????? В моїй цитаті є один знак запитання.
Коротше, тобі я відповідати більше не буду. З фанатиками спілкуватись марно.
Пиши що я "злився" і т.д. Що хочеш собі пиши.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:37

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Краще ви дайте відповідь на конкретне питання:
Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?

Ключове --- дивлячись за якими параметрами рахувати!
І яка вага кожного параметру.

За великим рахунком взагалі США було однаково, що була б Ялта, що ні. Вигідно їм було хоч так, хоч так.
А от як було вигідніше -- ?
Дивлячись за якими параметрами.
Тобто тільки самі США можуть визначити, що їм вигідніше.
І то це буде визначення групи можновладців.

Для мене головне було, що Нуланд оголосила, що за її та Ко думкою поділ світу є невигідним.
Тобто САМЕ З ЦІЄЇ ПОЗИЦІЇ!!! вона і Ко приймають (або приймали би) рішення. Рішення йти на перемовини про поділ світу чи ні.
Поділ -- це без великих війн...

Я роблю висновок що ви просто некомпетентні в цьому питанні. Просто мало знаєте/розумієте в цьому питання тому відповіді у вас фактично немає.

Які ви хочете "параметри" для історичної події?
Наприклад Мінські угоди. Які вам потрібні "параметри" для оцінки вигідності чи ні Мінських угод?
І чому вигідність мають оцінювати самі США? Чому сторонній спостерігач(наприклад я) не можу оцінювати цю подію?

Тому що ви не маєте глибини погляду.
От і все.
Отакий я роблю висновок.

Як ви можете розглядати отакі складні процеси (оцінка угоди країною) якщо ви не в стані зрозуміти картинку --- оцінка парубком дівчини і приймання рішення на основі цієї оцінки.
Навіть вмудрилися урівняти з картиною "Земля квадратна".

З.и. не перейматеся мною))
В нас тут обмін думками не про один одного, а про предмет обговорення.
Я б вас теж не оцінював, якщо вам чомусь не схотілось переключитися на це. Тому виключно в якості алаверди.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:41

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:.................................
Ти не відповів на моє питання, а хочеш щоб я відповів не твоє..... Цікавий ти тіп.

Повтори запитання

Ти сліпий?????? В моїй цитаті є один знак запитання.
Коротше, тобі я відповідати більше не буду. З фанатиками спілкуватись марно.
Пиши що я "злився" і т.д. Що хочеш собі пиши.

Да, ти злився, бо ти не відповів на головне питання )

А я відповім
Так, сьогодні, умови кращі, ніж тоді

А тепер, хитрожопий, чекаю відповіді від тебе
І про смерті в березні 2022 року
І про те, чи відчепилась би від нас Росія тоді ?

Давай, крути тухесом, убогий )

Я почитаю
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:44

Андрій
От вам яскравий приклад оцінки в різних параметрах --- ваша і песікота.
Він визначає, що умови кращі. Ви ні.
І я не сумніваюся, що він вам надасть аргументацію, що ви йому. І обидва будете праві. За своїми параметрами визначення.

І отакі ситуації непорозумінь на кожному кроці будь де.
А ви тулите про "земля квадратна"))

Ну це ж очевидні наявні речі.
Які приходиться вам колами поясняти. Але некомпентний чомусь у вас я.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:50

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
Все треба розглядати в порівнянні...
Десь до 1965-1970 року, СРСР - наздоганяв США...Не ДОГНАВ, а НАЗДОГАНЯВ...тобто зменшував різницю яка була станом на 1945 рік...
Тому в цьому моменті Ялта була для США - не вигідною..
Особливо якщо згадати як Франція покинула НАТО і змусила США обміняти доллари які були у Франції на золото , що привело до відміни золотого стандарту Ніксоном в 1971....

Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво.
  budivelnik написав:Тому
Ясно що ті хто побачив 1990 рік і розвал СРСР - заявляють що це хитромудрі американці спланували...
Але в 1965-1970 роках - все не виглядало так очевидно і було купа дописувачів які вважали Ялту - програшем для СЩА.

Хто ці дописувачі. Американці? Я думаю якби американці побували(а краще пожили) в СРСР(в реальному СРСР) в 1965 то вони б сильно змінили свою думку.

Загалом Ялта принесла МИР у світі. А мир був вигідний саме США(а не Союзу). Мир приніс США економічне панування, добробут і т.д. і т.п.
Якщо б не Ялта можливо була б ВІЙНА. І не холодна а гаряча. І не відомо щоб було після цієї гіпотетичної війни.
Ось мої міркування.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:59

  andrijk777 написав:Загалом Ялта принесла МИР у світі. А мир був вигідний саме США(а не Союзу). Мир приніс США економічне панування, добробут і т.д. і т.п.
Якщо б не Ялта можливо була б ВІЙНА. І не холодна а гаряча. І не відомо щоб було після цієї гіпотетичної війни.
Ось мої міркування.


В Ялті мир був вигідний США, а не СРСР.
А СРСР не був вигідний мир ?

Та в Ялті вже ділили зони впливу, наче вже перемогли
Згодом, Сталін всіх наїбав, як це він робив з усіма договорами
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitalangel написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Vs
  Wirująświatła написав:ВСУ перебрасывают войска из белорусского направления на другие




Она увидела в нем личность. И даже несколько…
:D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:11

  Xenon написав:Лавров проигогокал что им территории не нужны чужие, и что все это ради прав угнетенных руссккоговорящих православных верующих в Ленина.

Пошел прогрев к жесту доброй воли?

Скорее всего этот новоперл от лаврова нужно связывать с конкретными событиями, которые происходят на оккупированных/незаконно присоединенных частей Украины к росии.

А именно объявленной национализацией имущества "украинских олигархов" на территории оккупированных областей. Среди этих "олигархов" есть конечно и настоящие, такие как Ренат Ахметов. Но в остальном, думаю, что это не более, чем красивая обертка для росийского плебса грабежа на территории Украины.

С большой вероятностью уцелевшие квартиры всех выехавших украинцев станут собственностью кремля с дальнейшим их заселением верными кремлевскому режиму людьми.
buratinyo
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