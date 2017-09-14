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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97679768976997709771>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:14

  detroytred написав:Після розвалу Совдепу по суті всі території стали Західними. В сенсі, що не стало навіть конкурента посягати на них. На вплив, контроль тощо.
Якщо фактами, то путло запропонував у Мюнхені Заходу поділити знов.
Отримав відлуп. Бо реально він ніхто і звуть його ніяк.
Але партнери-то добряки((((... тоді треба було і захистити майбутніх партнерів...
Або одразу ж почати стримувати отакого нового агресора -- бажаючого відновлення контролю навіть офіційно.
Саме отоді Заходу треба було давити оркостан санкціями і т.д.
А не посилювати співпрацю, наприклад, тими ж Потоками.

Тобто, якщо прямо -- то вся, вся відповідальність за те, що сталося, саме на Заході.

З цим я звичайно згідний.

Додам тільки про партнерів-"добряків" :D :D
Ні, вони не добряки. Вони просто недооцінили путіна в 2008 році. Не припускали що цей карлик може таке вчудити. :D Думаю якби вони знали як піде дальше історія вони б просто прийняли Україну в НАТО і все.
А в 2014 вони вже порахували усі за і проти і вирішили злити Україну. А при владі вже були безхребетні демократи Обама/Байден.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:15

  Hotab написав:
  vitalangel написав:Я думаю Беларусь таки вступит в войну в 2024 возможно осенью. Как вариант 1.09

Vs
  Wirująświatła написав:ВСУ перебрасывают войска из белорусского направления на другие


Она увидела в нем личность. И даже несколько…
:D

Сплит (фильм)
Затем перед ними предстаёт Кевин, и девушки понимают, что он страдает множественным расстройством личности — их у него 23. Причём личность самого Кевина давно подавлена, а сейчас в нём главенствуют три личности — женщина Патрисия, страдающая обсессивно-компульсивным расстройством, Деннис, также страдающий этим расстройством (девушек похитил он) и 9-летний мальчик Хедвиг.


Сидит "девочка" 50+ дома, вот и выдумывает истории про себя, перечитается 300 ТГ-каналов и начинает генерить фантазии.
Скучно ей
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Житель Ривненской области ради побега из Украины женился на своей теще (фото)
Я ещё застал те времена, когда на любой свадьбе, тех времён, под танец молодого мужа и тёщи звучала песня
Что жене я не куплю, всё не так, всё худо,
Из-за тёщи я терплю, все её причуды.

Тёща моя, ласковая, тёща моя, заботливая,
Молодая, озорная, поворотливая,
Молодая, озорная, поворотливая.
....
Жить с женой - такая грусть,
Выход есть попроще,
Я с женою разведусь, а женюсь на тёще.

А тут такое
"Актерское мастерство пара проявляла до последнего и уверяла, что брак заключенный в июле - по большой любви. Позже мужчина все же признался, что новоиспеченная жена - его теща, а брак был заключен с целью выезда за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Вот не поверю, что он в этом сам признался )))

На кого такое рассчитано ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:28

Ой+
Извините за большую задержку с ответом, но, как я уже писал, Вы же не хотели бы, чтобы я ответил просто отпиской.
Поэтому перешерстил много, а на это нужно время. Давно не смотрел цифры потерь. Нашёл кучу разных цитат.

Мог бы начать доказывать, что Вы ошибаетесь.
Например, так - по Кривошееву погибших воинов КА 8,668 млн. Но эта цифра, как понимаю, включает погибших не только на немецком фронте, но и в войне с Японией. От этой цифры стоило бы отнять погибших в плену (по разным данным до 2 млн.), при том, что немцев, погибших в плену, было, вроде, всего 450 тыс. К цифре немецких потерь в русле нашего разговора стоило бы прибавить, например, иностранных граждан немецкого происхождения в Восточной Европе (их погибло около 500 тыс. и они призывались в вермахт наравне с гражданами Германии - https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/World_War_II_casualties?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#endnote_table). Можно было бы добавить погибших венгров, румын, часть итальянцев, которые тоже воевали на Восточном фронте.
Можно было бы вспомнить о том, что на начальном этапе войны после практически разгрома КА была сильная нехватка оружия, соответственно, вполне понятно, что потери КА были значительно выше немецких. Позже, с улучшением вооружённости ситуация выровнялась.
Короче, при желании мог бы получить соотношение потерь и получше, чем 1:1,3.

Но в результате понял, что любой спор на эту тему бесполезен. Как любил говорить один мой знакомый:
- Это факт?
- Да, факт!
- А как было на самом деле?
:)
Лишний раз убедился, что история - продажная девка на службе политиков.
О чём можно спорить, если как пишут в Вашей же ссылке на укр. Вики:
Існують різні оцінки людських втрат Радянського Союзу та нацистської Німеччини під час німецько-радянської війни 1941—1945 років. Людські втрати СРСР оцінюються в діапазоні від 7 до 46 мільйонів людей. Відмінності пов'язані як зі способами отримання вихідних кількісних даних по різних групах втрат, так і з методами розрахунку.

http://surl.li/olualx
Разные авторы (как росс., укр., так и западные) дают разные оценки по разным причинам, иногда явным, иногда не очень. Очень часто оценки отличаются явно в зависимости от политических предпочтений и взглядов автора.
Кстати, по поводу Вашего недоверия к русской Вики - укр. Вики за базу берёт исследование Кривошеева, на кот. основывается и русская. Так что примерно одно и то же.
Но к армии США того времени Вы относитесь с излишним пиететом. Не нашёл Вашей цифры численности армии США 12 млн. в 1945 в более авторитетных источниках. Зато нашёл цифру, что на европейском ТВД у них было всего 1,9 млн. чел. При оценке их возможностей надо помнить, что у них был большой и сильный флот, ВВС. Там было вероятно много людей. Слишком большая сухопутная армия им была просто не особо нужна. Они воевали на море.

Я давал ссылку на операцию "Немыслимое"
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable. Посмотрите, если не лень. В Союзе наверняка знали о таких планах (если даже данные о суперсекретных работах по ЯО сумели получить). Это, кстати, одно из доказательств того, что опасения Союза были обоснованы.

Ну не всьо було "харошо" в союзі, навіть в тих інституціях якими пишались.

И да, я никогда не говорил, что в Союзе всё было хорошо.
Я говорю только о том, что не всё было плохо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 вер, 2024 19:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:33

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Після розвалу Совдепу по суті всі території стали Західними. В сенсі, що не стало навіть конкурента посягати на них. На вплив, контроль тощо.
Якщо фактами, то путло запропонував у Мюнхені Заходу поділити знов.
Отримав відлуп. Бо реально він ніхто і звуть його ніяк.
Але партнери-то добряки((((... тоді треба було і захистити майбутніх партнерів...
Або одразу ж почати стримувати отакого нового агресора -- бажаючого відновлення контролю навіть офіційно.
Саме отоді Заходу треба було давити оркостан санкціями і т.д.
А не посилювати співпрацю, наприклад, тими ж Потоками.

Тобто, якщо прямо -- то вся, вся відповідальність за те, що сталося, саме на Заході.

З цим я звичайно згідний.

Додам тільки про партнерів-"добряків" :D :D
Ні, вони не добряки. Вони просто недооцінили путіна в 2008 році. Не припускали що цей карлик може таке вчудити. :D Думаю якби вони знали як піде дальше історія вони б просто прийняли Україну в НАТО і все.
А в 2014 вони вже порахували усі за і проти і вирішили злити Україну. А при владі вже були безхребетні демократи Обама/Байден.


Вони не просто припускали, а злити Україну були згодні ще з 2008 року.

*Тому нічого дивного, що в 2008 році цей політик виступав проти прийняття України в НАТО й був за те, щоб вона залишалася у сфері, «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості».
У 2014 році Кіссінджер негативно поставився до засудження Заходом російської анексії Криму й критикував санкції щодо Росії.
26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати частину своїх територій Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу.
Щоправда, через деякий час, в липні 2022 році, він заявив, що помилявся і Україна не повинна поступатися своїми територіями. Навіть почав говорити про її членство в НАТО.*
https://www.radiosvoboda.org/a/kissindz ... 35746.html
*Загалом Кіссінджер у своїх поглядах пройшов еволюцію: він «небачення» України, трактування її як частини «російського простору» до ідеї приєднання України до західного світу й членства її в НАТО. Але це еволюція поглядів не лише Кіссінджера, а й немалої частини політиків та обивателів Заходу.*
_________________________
Тому й кажу, що вся відповідальність за ціну, яку платить Україна, саме на Заході.

Ну а Україна схотіла шанс Феррарі... ну й ціна відповідна.

Наші можновладці? Да повинні були зробити все, щоб оту Феррарі отримати в кредит. Хоч з трусів своїх повискакувати. Щоб спочатку отримання Феррарі (ЄС-НАТО), а потім виплати.
Менші на порядки порядків, ніж оті сьогодняшні. Які до того ж лише за шанс отримати Феррарі.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 09 вер, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:34

МінПук вже чули? :)

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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:45

  detroytred написав:Вони не просто припускали, а злити Україну були згодні ще з 2008 року.

*Тому нічого дивного, що в 2008 році цей політик виступав проти прийняття України в НАТО й був за те, щоб вона залишалася у сфері, «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості».
У 2014 році Кіссінджер негативно поставився до засудження Заходом російської анексії Криму й критикував санкції щодо Росії.
26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати частину своїх територій Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу.
Щоправда, через деякий час, в липні 2022 році, він заявив, що помилявся і Україна не повинна поступатися своїми територіями. Навіть почав говорити про її членство в НАТО.*
https://www.radiosvoboda.org/a/kissindz ... 35746.html
*Загалом Кіссінджер у своїх поглядах пройшов еволюцію: він «небачення» України, трактування її як частини «російського простору» до ідеї приєднання України до західного світу й членства її в НАТО. Але це еволюція поглядів не лише Кіссінджера, а й немалої частини політиків та обивателів Заходу.*

Може й так.
Додам що США хронічно переоцінює РФ. Починаючи напевно з Карибської кризи і до сьогодні. Якась є така любов-ненависть між СРСР(РФ) і США, напевно наслідок історичних процесів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:Детям нужна социализация без гаджетов и то по 12лет. А до 12 подвижные игры на свежем воздухе.
Мой отец вспоминал гармошку в клубе и ему было хорошо, а мне смешно. Я прошёл подрастковый возраст с магнитафонами весна 202 на плече и дискатеками, сегодня это смешно. Нельзя запрещать то, что в моде сегодня.

ты смешон)))
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:54

  andrijk777 написав:Ось коли будуть умови(по аналогії зі Стамбульськими) тоді будеш рапортувати "Так, сьогодні, умови кращі"
А умови які будуть зараз( під час перемовин) - на чому будуть базуватись?
Київ за три дні - це те що вважала реальним педерація в лютому 2022
Чи часткова втрата Курської області на 930 день війни?

Тому можна надувати щоки і малювати розових поні..
А можна дивитись на реальні речі
В лютому 2022 року існувала РЕАЛЬНА можливість втрати ВСІЄЇ України..
В вересні 2024 року - педераційники можуть помріяти максимум про сухопутний коридор в Крим і днр/лнр...
То коли умови договору були б кращими для України?
в 2022 чи 2024 ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:55

  pesikot написав:Житель Ривненской области ради побега из Украины женился на своей теще (фото)
Я ещё застал те времена, когда на любой свадьбе, тех времён, под танец молодого мужа и тёщи звучала песня
Что жене я не куплю, всё не так, всё худо,
Из-за тёщи я терплю, все её причуды.

Тёща моя, ласковая, тёща моя, заботливая,
Молодая, озорная, поворотливая,
Молодая, озорная, поворотливая.
....
Жить с женой - такая грусть,
Выход есть попроще,
Я с женою разведусь, а женюсь на тёще.

А тут такое
"Актерское мастерство пара проявляла до последнего и уверяла, что брак заключенный в июле - по большой любви. Позже мужчина все же признался, что новоиспеченная жена - его теща, а брак был заключен с целью выезда за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Вот не поверю, что он в этом сам признался )))

На кого такое рассчитано ?

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