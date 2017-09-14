detroytred написав:Після розвалу Совдепу по суті всі території стали Західними. В сенсі, що не стало навіть конкурента посягати на них. На вплив, контроль тощо. Якщо фактами, то путло запропонував у Мюнхені Заходу поділити знов. Отримав відлуп. Бо реально він ніхто і звуть його ніяк. Але партнери-то добряки((((... тоді треба було і захистити майбутніх партнерів... Або одразу ж почати стримувати отакого нового агресора -- бажаючого відновлення контролю навіть офіційно. Саме отоді Заходу треба було давити оркостан санкціями і т.д. А не посилювати співпрацю, наприклад, тими ж Потоками.
Тобто, якщо прямо -- то вся, вся відповідальність за те, що сталося, саме на Заході.
З цим я звичайно згідний.
Додам тільки про партнерів-"добряків" Ні, вони не добряки. Вони просто недооцінили путіна в 2008 році. Не припускали що цей карлик може таке вчудити. Думаю якби вони знали як піде дальше історія вони б просто прийняли Україну в НАТО і все. А в 2014 вони вже порахували усі за і проти і вирішили злити Україну. А при владі вже були безхребетні демократи Обама/Байден.
Затем перед ними предстаёт Кевин, и девушки понимают, что он страдает множественным расстройством личности — их у него 23. Причём личность самого Кевина давно подавлена, а сейчас в нём главенствуют три личности — женщина Патрисия, страдающая обсессивно-компульсивным расстройством, Деннис, также страдающий этим расстройством (девушек похитил он) и 9-летний мальчик Хедвиг.
Сидит "девочка" 50+ дома, вот и выдумывает истории про себя, перечитается 300 ТГ-каналов и начинает генерить фантазии. Скучно ей
Что жене я не куплю, всё не так, всё худо, Из-за тёщи я терплю, все её причуды.
Тёща моя, ласковая, тёща моя, заботливая, Молодая, озорная, поворотливая, Молодая, озорная, поворотливая. .... Жить с женой - такая грусть, Выход есть попроще, Я с женою разведусь, а женюсь на тёще.
А тут такое
"Актерское мастерство пара проявляла до последнего и уверяла, что брак заключенный в июле - по большой любви. Позже мужчина все же признался, что новоиспеченная жена - его теща, а брак был заключен с целью выезда за пределы Украины", - говорится в сообщении.
Ой+ Извините за большую задержку с ответом, но, как я уже писал, Вы же не хотели бы, чтобы я ответил просто отпиской. Поэтому перешерстил много, а на это нужно время. Давно не смотрел цифры потерь. Нашёл кучу разных цитат.
Мог бы начать доказывать, что Вы ошибаетесь. Например, так - по Кривошееву погибших воинов КА 8,668 млн. Но эта цифра, как понимаю, включает погибших не только на немецком фронте, но и в войне с Японией. От этой цифры стоило бы отнять погибших в плену (по разным данным до 2 млн.), при том, что немцев, погибших в плену, было, вроде, всего 450 тыс. К цифре немецких потерь в русле нашего разговора стоило бы прибавить, например, иностранных граждан немецкого происхождения в Восточной Европе (их погибло около 500 тыс. и они призывались в вермахт наравне с гражданами Германии - https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/World_War_II_casualties?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#endnote_table). Можно было бы добавить погибших венгров, румын, часть итальянцев, которые тоже воевали на Восточном фронте. Можно было бы вспомнить о том, что на начальном этапе войны после практически разгрома КА была сильная нехватка оружия, соответственно, вполне понятно, что потери КА были значительно выше немецких. Позже, с улучшением вооружённости ситуация выровнялась. Короче, при желании мог бы получить соотношение потерь и получше, чем 1:1,3.
Но в результате понял, что любой спор на эту тему бесполезен. Как любил говорить один мой знакомый: - Это факт? - Да, факт! - А как было на самом деле?
Лишний раз убедился, что история - продажная девка на службе политиков. О чём можно спорить, если как пишут в Вашей же ссылке на укр. Вики:
Існують різні оцінки людських втрат Радянського Союзу та нацистської Німеччини під час німецько-радянської війни 1941—1945 років. Людські втрати СРСР оцінюються в діапазоні від 7 до 46 мільйонів людей. Відмінності пов'язані як зі способами отримання вихідних кількісних даних по різних групах втрат, так і з методами розрахунку.
http://surl.li/olualx Разные авторы (как росс., укр., так и западные) дают разные оценки по разным причинам, иногда явным, иногда не очень. Очень часто оценки отличаются явно в зависимости от политических предпочтений и взглядов автора. Кстати, по поводу Вашего недоверия к русской Вики - укр. Вики за базу берёт исследование Кривошеева, на кот. основывается и русская. Так что примерно одно и то же. Но к армии США того времени Вы относитесь с излишним пиететом. Не нашёл Вашей цифры численности армии США 12 млн. в 1945 в более авторитетных источниках. Зато нашёл цифру, что на европейском ТВД у них было всего 1,9 млн. чел. При оценке их возможностей надо помнить, что у них был большой и сильный флот, ВВС. Там было вероятно много людей. Слишком большая сухопутная армия им была просто не особо нужна. Они воевали на море.
Я давал ссылку на операцию "Немыслимое" https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable. Посмотрите, если не лень. В Союзе наверняка знали о таких планах (если даже данные о суперсекретных работах по ЯО сумели получить). Это, кстати, одно из доказательств того, что опасения Союза были обоснованы.
Ну не всьо було "харошо" в союзі, навіть в тих інституціях якими пишались.
И да, я никогда не говорил, что в Союзе всё было хорошо. Я говорю только о том, что не всё было плохо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 вер, 2024 19:34, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Після розвалу Совдепу по суті всі території стали Західними. В сенсі, що не стало навіть конкурента посягати на них. На вплив, контроль тощо. Якщо фактами, то путло запропонував у Мюнхені Заходу поділити знов. Отримав відлуп. Бо реально він ніхто і звуть його ніяк. Але партнери-то добряки((((... тоді треба було і захистити майбутніх партнерів... Або одразу ж почати стримувати отакого нового агресора -- бажаючого відновлення контролю навіть офіційно. Саме отоді Заходу треба було давити оркостан санкціями і т.д. А не посилювати співпрацю, наприклад, тими ж Потоками.
Тобто, якщо прямо -- то вся, вся відповідальність за те, що сталося, саме на Заході.
З цим я звичайно згідний.
Додам тільки про партнерів-"добряків" Ні, вони не добряки. Вони просто недооцінили путіна в 2008 році. Не припускали що цей карлик може таке вчудити. Думаю якби вони знали як піде дальше історія вони б просто прийняли Україну в НАТО і все. А в 2014 вони вже порахували усі за і проти і вирішили злити Україну. А при владі вже були безхребетні демократи Обама/Байден.
Вони не просто припускали, а злити Україну були згодні ще з 2008 року.
*Тому нічого дивного, що в 2008 році цей політик виступав проти прийняття України в НАТО й був за те, щоб вона залишалася у сфері, «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості». У 2014 році Кіссінджер негативно поставився до засудження Заходом російської анексії Криму й критикував санкції щодо Росії. 26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати частину своїх територій Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу. Щоправда, через деякий час, в липні 2022 році, він заявив, що помилявся і Україна не повинна поступатися своїми територіями. Навіть почав говорити про її членство в НАТО.* https://www.radiosvoboda.org/a/kissindz ... 35746.html *Загалом Кіссінджер у своїх поглядах пройшов еволюцію: він «небачення» України, трактування її як частини «російського простору» до ідеї приєднання України до західного світу й членства її в НАТО. Але це еволюція поглядів не лише Кіссінджера, а й немалої частини політиків та обивателів Заходу.* _________________________ Тому й кажу, що вся відповідальність за ціну, яку платить Україна, саме на Заході.
Ну а Україна схотіла шанс Феррарі... ну й ціна відповідна.
Наші можновладці? Да повинні були зробити все, щоб оту Феррарі отримати в кредит. Хоч з трусів своїх повискакувати. Щоб спочатку отримання Феррарі (ЄС-НАТО), а потім виплати. Менші на порядки порядків, ніж оті сьогодняшні. Які до того ж лише за шанс отримати Феррарі.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 09 вер, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вони не просто припускали, а злити Україну були згодні ще з 2008 року.
*Тому нічого дивного, що в 2008 році цей політик виступав проти прийняття України в НАТО й був за те, щоб вона залишалася у сфері, «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості». У 2014 році Кіссінджер негативно поставився до засудження Заходом російської анексії Криму й критикував санкції щодо Росії. 26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати частину своїх територій Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу. Щоправда, через деякий час, в липні 2022 році, він заявив, що помилявся і Україна не повинна поступатися своїми територіями. Навіть почав говорити про її членство в НАТО.* https://www.radiosvoboda.org/a/kissindz ... 35746.html *Загалом Кіссінджер у своїх поглядах пройшов еволюцію: він «небачення» України, трактування її як частини «російського простору» до ідеї приєднання України до західного світу й членства її в НАТО. Але це еволюція поглядів не лише Кіссінджера, а й немалої частини політиків та обивателів Заходу.*
Може й так. Додам що США хронічно переоцінює РФ. Починаючи напевно з Карибської кризи і до сьогодні. Якась є така любов-ненависть між СРСР(РФ) і США, напевно наслідок історичних процесів.
Wirująświatła написав:Детям нужна социализация без гаджетов и то по 12лет. А до 12 подвижные игры на свежем воздухе.
Мой отец вспоминал гармошку в клубе и ему было хорошо, а мне смешно. Я прошёл подрастковый возраст с магнитафонами весна 202 на плече и дискатеками, сегодня это смешно. Нельзя запрещать то, что в моде сегодня.
andrijk777 написав:Ось коли будуть умови(по аналогії зі Стамбульськими) тоді будеш рапортувати "Так, сьогодні, умови кращі"
А умови які будуть зараз( під час перемовин) - на чому будуть базуватись? Київ за три дні - це те що вважала реальним педерація в лютому 2022 Чи часткова втрата Курської області на 930 день війни?
Тому можна надувати щоки і малювати розових поні.. А можна дивитись на реальні речі В лютому 2022 року існувала РЕАЛЬНА можливість втрати ВСІЄЇ України.. В вересні 2024 року - педераційники можуть помріяти максимум про сухопутний коридор в Крим і днр/лнр... То коли умови договору були б кращими для України? в 2022 чи 2024 ?
Что жене я не куплю, всё не так, всё худо, Из-за тёщи я терплю, все её причуды.
Тёща моя, ласковая, тёща моя, заботливая, Молодая, озорная, поворотливая, Молодая, озорная, поворотливая. .... Жить с женой - такая грусть, Выход есть попроще, Я с женою разведусь, а женюсь на тёще.
А тут такое
"Актерское мастерство пара проявляла до последнего и уверяла, что брак заключенный в июле - по большой любви. Позже мужчина все же признался, что новоиспеченная жена - его теща, а брак был заключен с целью выезда за пределы Украины", - говорится в сообщении.