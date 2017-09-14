Додано: Пон 09 вер, 2024 19:33

andrijk777 написав: detroytred написав: Після розвалу Совдепу по суті всі території стали Західними. В сенсі, що не стало навіть конкурента посягати на них. На вплив, контроль тощо.

Якщо фактами, то путло запропонував у Мюнхені Заходу поділити знов.

Отримав відлуп. Бо реально він ніхто і звуть його ніяк.

Але партнери-то добряки((((... тоді треба було і захистити майбутніх партнерів...

Або одразу ж почати стримувати отакого нового агресора -- бажаючого відновлення контролю навіть офіційно.

Саме отоді Заходу треба було давити оркостан санкціями і т.д.

А не посилювати співпрацю, наприклад, тими ж Потоками.



Тобто, якщо прямо -- то вся, вся відповідальність за те, що сталося, саме на Заході. Після розвалу Совдепу по суті всі території стали Західними. В сенсі, що не стало навіть конкурента посягати на них. На вплив, контроль тощо.Якщо фактами, то путло запропонував у Мюнхені Заходу поділити знов.Отримав відлуп. Бо реально він ніхто і звуть його ніяк.Але партнери-то добряки((((... тоді треба було і захистити майбутніх партнерів...Або одразу ж почати стримувати отакого нового агресора -- бажаючого відновлення контролю навіть офіційно.Саме отоді Заходу треба було давити оркостан санкціями і т.д.А не посилювати співпрацю, наприклад, тими ж Потоками.Тобто, якщо прямо -- то вся, вся відповідальність за те, що сталося, саме на Заході.

З цим я звичайно згідний.



Додам тільки про партнерів-"добряків"

Ні, вони не добряки. Вони просто недооцінили путіна в 2008 році. Не припускали що цей карлик може таке вчудити. Думаю якби вони знали як піде дальше історія вони б просто прийняли Україну в НАТО і все.

А в 2014 вони вже порахували усі за і проти і вирішили злити Україну. А при владі вже були безхребетні демократи Обама/Байден. З цим я звичайно згідний.Додам тільки про партнерів-"добряків"Ні, вони не добряки. Вони просто недооцінили путіна в 2008 році. Не припускали що цей карлик може таке вчудити.Думаю якби вони знали як піде дальше історія вони б просто прийняли Україну в НАТО і все.А в 2014 вони вже порахували усі за і проти і вирішили злити Україну. А при владі вже були безхребетні демократи Обама/Байден.

Вони не просто припускали, а злити Україну були згодні ще з 2008 року.*Тому нічого дивного, що в 2008 році цей політик виступав проти прийняття України в НАТО й був за те, щоб вона залишалася у сфері, «яку росіяни вважають простором власної самосвідомості».У 2014 році Кіссінджер негативно поставився до засудження Заходом російської анексії Криму й критикував санкції щодо Росії.26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати частину своїх територій Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу.Щоправда, через деякий час, в липні 2022 році, він заявив, що помилявся і Україна не повинна поступатися своїми територіями. Навіть почав говорити про її членство в НАТО.**Загалом Кіссінджер у своїх поглядах пройшов еволюцію: він «небачення» України, трактування її як частини «російського простору» до ідеї приєднання України до західного світу й членства її в НАТО. Але це еволюція поглядів не лише Кіссінджера, а й немалої частини політиків та обивателів Заходу.*_________________________Тому й кажу, що вся відповідальність за ціну, яку платить Україна, саме на Заході.Ну а Україна схотіла шанс Феррарі... ну й ціна відповідна.Наші можновладці? Да повинні були зробити все, щоб оту Феррарі отримати в кредит. Хоч з трусів своїх повискакувати. Щоб спочатку отримання Феррарі (ЄС-НАТО), а потім виплати.Менші на порядки порядків, ніж оті сьогодняшні. Які до того ж лише за шанс отримати Феррарі.