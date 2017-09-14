Додано: Пон 09 вер, 2024 19:57

andrijk777 написав: ЛАД написав: ... andrijk777 написав: В 1945 Червона армія була машиною смерті. Червона армія була машиною смерті. ...

И последнее.

"червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".

Оценки потерь во 2МВ весьма относительны, но примерно так:

Германия - на советско-германском фронте 5 965 900 чел.,

СССР - от 8 668 400 до 10 922 000 чел.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5

При этом советские потери - на всех фронтах и, если правильно понимаю, включают погибших в плену (цифра намного выше немецкой).

Тогда и "німецька армія дійсно була машиною смерті для німців". Относительно малые потери США и Великобритании легко понять - позднее открытие второго фронта (июль 1944). И даже после этого напряжённость боёв там была, в общем, заметно ниже.



Заодно посмотрите "Операция «Немыслимое»" - https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable . Специально даю ссылку на англ., а не русскую Вики. ......И последнее."червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".Оценки потерь во 2МВ весьма относительны, но примерно так:Германия - на советско-германском фронте 5 965 900 чел.,СССР - от 8 668 400 до 10 922 000 чел.При этом советские потери - на всех фронтах и, если правильно понимаю, включают погибших в плену (цифра намного выше немецкой).Тогда и "німецька армія дійсно була машиною смерті для німців". Относительно малые потери США и Великобритании легко понять - позднее открытие второго фронта (июль 1944). И даже после этого напряжённость боёв там была, в общем, заметно ниже.Заодно посмотрите "Операция «Немыслимое»" -. Специально даю ссылку на англ., а не русскую Вики.

Я спеціально написав "В 1945". А ви взяли "оценку потерь во 2МВ".

Під "машиною смерті" я мав на увазі що ця армія була сильна. До чого тут "потери"?

Навіщо писати великий пост доказуючи невідомо що???

Далі. Мій пост це велике обговорення теми "Нуланд сказала що Ялта невигідна США". Яке відношення "потери" мають до цієї темі? Ніяке.



Тобто ви втрутились в обговорення інших людей, вирвали з контексту мою фразу, назвали якісь факти, які не мають відношення до теми обговорення, навіть до цієї фрази відношення мають опосередковане. Навіщо це?

.......... Я спеціально написав "В 1945". А ви взяли "оценку потерь во 2МВ".Під "машиною смерті" я мав на увазі що ця армія була сильна.Навіщо писати великий пост доказуючи невідомо що???Далі. Мій пост це велике обговорення теми "Нуланд сказала що Ялта невигідна США". Яке відношення "потери" мають до цієї темі? Ніяке.Тобто ви втрутились в обговорення інших людей, вирвали з контексту мою фразу, назвали якісь факти, які не мають відношення до теми обговорення, навіть до цієї фрази відношення мають опосередковане. Навіщо це?..........

Вы не поняли и сейчас неверно процитировали.Фраза ""червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців" не ваша, как получается сейчас из вашей цитаты. Это фраза. И я отвечал ему именно на эту фразу.Против того, что "ця (Красная) армія була сильна" я не возражал.Мнение Нуланд я вообще не обсуждал. Не хочу разбирать варианты альтернативной истории. Её мнение, возможно, важно для понимания сегодняшней политики. Но это другое. А Ялта была давно и такая, как была. Переиграть её не сможет ни Нуланд и никто другой.Удивительно, как люди не понимают написанное!То шаман предъявил претензии, теперь вы. И оба раза не по делу.