Я спеціально написав "В 1945". А ви взяли "оценку потерь во 2МВ". Під "машиною смерті" я мав на увазі що ця армія була сильна. До чого тут "потери"? Навіщо писати великий пост доказуючи невідомо що??? Далі. Мій пост це велике обговорення теми "Нуланд сказала що Ялта невигідна США". Яке відношення "потери" мають до цієї темі? Ніяке.
Тобто ви втрутились в обговорення інших людей, вирвали з контексту мою фразу, назвали якісь факти, які не мають відношення до теми обговорення, навіть до цієї фрази відношення мають опосередковане. Навіщо це? ..........
Вы не поняли и сейчас неверно процитировали. Фраза ""червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців" не ваша, как получается сейчас из вашей цитаты. Это фраза Ой+. И я отвечал ему именно на эту фразу. Против того, что "ця (Красная) армія була сильна" я не возражал. Мнение Нуланд я вообще не обсуждал. Не хочу разбирать варианты альтернативной истории. Её мнение, возможно, важно для понимания сегодняшней политики. Но это другое. А Ялта была давно и такая, как была. Переиграть её не сможет ни Нуланд и никто другой.
Удивительно, как люди не понимают написанное! То шаман предъявил претензии, теперь вы. И оба раза не по делу.
Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно
Через скільки часу , виконавши ті умови, Україна втратила б всю державу? Причому з високою ймовірністю ЗСУ разом з кацапами вже погрожували б Польщі.. І прибалтам. Бо це зараз кацапи мріють про Європу, але спіткнулися на Донбасі, втративши за 2.5 роки половину авіації і танків. А так би з повними силами + ЗСУ вважаєте апетит і смак крові не штовхав би фюрера до нових звершень?
За условия можно (и нужно!) торговаться. Какие и когда условия будут сейчас не известно. Могут быть и хуже, чем тогда. А "партнёры" тогда могли бы не советовать разрывать переговоры (если они советовали именно это), а поддержать на переговорах Украину. Поддержать не "морально", а серьёзными предупреждениями РФ. Так же, как могли поддержать Украину до 24.02 не сообщениями о готовящемся вторжении, а действиями, способными остановить агрессора.
andrijk777 написав:В 2022 була угода, яку Україна не підписала тому що там були погані умови(угоди). Зараз угоди немає, тому немає ніяких умов(угоди). Тому не можуть вони бути кращі чи гірші, їх(умов) немає ніяких. Ось коли будуть умови(по аналогії зі Стамбульськими) тоді будеш рапортувати "Так, сьогодні, умови кращі"
Ніякої угоди в Стамбулі не було і не буде, вона не потрібна бо немає сенсу. РПВ треба було досягати минулого року, тоді були найкращі умови. Ялтинські угоди дали Заходу вивід радянських військ з Австрії, Польща не стала 16 республікою, СРСР вступив у війну з Японією, хоча це, можливо, була помилка США, але тоді не знали, що Бомба буде такою ефективною. СРСР міг і без угоди робити, що хотів, на окупованих територіях, угода його трохи обмежила.
Wirująświatła написав:Детям нужна социализация без гаджетов и то по 12лет. А до 12 подвижные игры на свежем воздухе.
Мой отец вспоминал гармошку в клубе и ему было хорошо, а мне смешно. Я прошёл подрастковый возраст с магнитафонами весна 202 на плече и дискатеками, сегодня это смешно. Нельзя запрещать то, что в моде сегодня.
ты смешон)))
Интересно, здесь все сидят кому 60+? Обычно орфографии уделяют внимание рождённые в совке со стрелками на штанах или инвалиды детства.
detroytred написав:Задумайтеся чому ніхто, окрім вас, з цих 6-7 не зробив цього.
Бо з визначенням людини, якою вона вважає для себе угоду, дівчину-чоловіка, картину і т.д. --- гарною чи не гарною, не можна погоджуватися чи не погоджуватися. Бо це буде вже ваше чи моє, чи когось іншого (але не Нуланд) визначення угоди -- гарна чи ні. А мова, предмет -- визначення угоди саме господинею Нуланд.
Задумався.... Не буду обговорювати з вами об'єктивність/суб'єктивність, я вже все сказав вище.
Краще ви дайте відповідь на конкретне питання: Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
"Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". Какая разница, что вважає detroytred, вы, я или ещё кто-то. США тогда сочли для себя выгодной (или, по крайней мере, приемлемой) Ялту. И Британия тоже.
ЛАД написав:"Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". Какая разница, что вважає detroytred, вы, я или ещё кто-то. США тогда сочли для себя выгодной (или, по крайней мере, приемлемой) Ялту. И Британия тоже.
А Ялта Cталину не выгодна была ?
"Мы не допустим переписывание истории", мы сами её перепишем
Вы, совки, врать никогда не перестанете Враньё - это ваша суть
Повестка дня Все решения конференции касались двух проблем:
Во-первых, требовалось провести новые государственные границы на территории, ещё недавно оккупированной Третьим рейхом. Одновременно нужно было установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников — дело, которое было начато ещё на Тегеранской конференции. Во-вторых, союзники осознавали, что после исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и СССР потеряет какой-либо смысл, а поэтому следовало создать процедуры, гарантирующие неизменность проведённых на карте мира разграничительных линий. Изменение границ
Советские, американские и британские дипломаты во время Ялтинской конференции В этом вопросе Рузвельт, Черчилль и Сталин, пойдя на взаимные уступки, пришли к соглашению практически по всем пунктам. В результате конфигурация политической карты мира претерпела существенные территориальные изменения[4].
andrijk777 написав:Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
Все треба розглядати в порівнянні... Десь до 1965-1970 року, СРСР - наздоганяв США...Не ДОГНАВ, а НАЗДОГАНЯВ...тобто зменшував різницю яка була станом на 1945 рік... Тому в цьому моменті Ялта була для США - не вигідною.. Особливо якщо згадати як Франція покинула НАТО і змусила США обміняти доллари які були у Франції на золото , що привело до відміни золотого стандарту Ніксоном в 1971....
Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво.
Все правильно Для спрощення життя і звеличення геніальності СВОЇХ переконань - не треба розглядати аргументи які не вкладаються в просту картину світу нафантазовану у власній голові. Вас же не цікавить істина Вас цікавить підтвердження власних фантазій.. а тому Тут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали ... - це якраз про вас і для вас.