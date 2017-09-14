Зате Україна втратили купу життів, міст, купа людей втратила майно
Через скільки часу , виконавши ті умови, Україна втратила б всю державу? Причому з високою ймовірністю ЗСУ разом з кацапами вже погрожували б Польщі.. І прибалтам. Бо це зараз кацапи мріють про Європу, але спіткнулися на Донбасі, втративши за 2.5 роки половину авіації і танків. А так би з повними силами + ЗСУ вважаєте апетит і смак крові не штовхав би фюрера до нових звершень?
За условия можно (и нужно!) торговаться. Какие и когда условия будут сейчас не известно. Могут быть и хуже, чем тогда. А "партнёры" тогда могли бы не советовать разрывать переговоры (если они советовали именно это), а поддержать на переговорах Украину. Поддержать не "морально", а серьёзными предупреждениями РФ. Так же, как могли поддержать Украину до 24.02 не сообщениями о готовящемся вторжении, а действиями, способными остановить агрессора.
andrijk777 написав:В 2022 була угода, яку Україна не підписала тому що там були погані умови(угоди). Зараз угоди немає, тому немає ніяких умов(угоди). Тому не можуть вони бути кращі чи гірші, їх(умов) немає ніяких. Ось коли будуть умови(по аналогії зі Стамбульськими) тоді будеш рапортувати "Так, сьогодні, умови кращі"
Ніякої угоди в Стамбулі не було і не буде, вона не потрібна бо немає сенсу. РПВ треба було досягати минулого року, тоді були найкращі умови. Ялтинські угоди дали Заходу вивід радянських військ з Австрії, Польща не стала 16 республікою, СРСР вступив у війну з Японією, хоча це, можливо, була помилка США, але тоді не знали, що Бомба буде такою ефективною. СРСР міг і без угоди робити, що хотів, на окупованих територіях, угода його трохи обмежила.
detroytred написав:Задумайтеся чому ніхто, окрім вас, з цих 6-7 не зробив цього.
Бо з визначенням людини, якою вона вважає для себе угоду, дівчину-чоловіка, картину і т.д. --- гарною чи не гарною, не можна погоджуватися чи не погоджуватися. Бо це буде вже ваше чи моє, чи когось іншого (але не Нуланд) визначення угоди -- гарна чи ні. А мова, предмет -- визначення угоди саме господинею Нуланд.
Задумався.... Не буду обговорювати з вами об'єктивність/суб'єктивність, я вже все сказав вище.
Краще ви дайте відповідь на конкретне питання: Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
"Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". Какая разница, что вважає detroytred, вы, я или ещё кто-то. США тогда сочли для себя выгодной (или, по крайней мере, приемлемой) Ялту. И Британия тоже.
ЛАД написав:"Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". Какая разница, что вважає detroytred, вы, я или ещё кто-то. США тогда сочли для себя выгодной (или, по крайней мере, приемлемой) Ялту. И Британия тоже.
А Ялта Cталину не выгодна была ?
"Мы не допустим переписывание истории", мы сами её перепишем
Вы, совки, врать никогда не перестанете Враньё - это ваша суть
Повестка дня Все решения конференции касались двух проблем:
Во-первых, требовалось провести новые государственные границы на территории, ещё недавно оккупированной Третьим рейхом. Одновременно нужно было установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников — дело, которое было начато ещё на Тегеранской конференции. Во-вторых, союзники осознавали, что после исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и СССР потеряет какой-либо смысл, а поэтому следовало создать процедуры, гарантирующие неизменность проведённых на карте мира разграничительных линий. Изменение границ
Советские, американские и британские дипломаты во время Ялтинской конференции В этом вопросе Рузвельт, Черчилль и Сталин, пойдя на взаимные уступки, пришли к соглашению практически по всем пунктам. В результате конфигурация политической карты мира претерпела существенные территориальные изменения[4].
andrijk777 написав:Вважаєте що Ялта(як подія що встановила світовий порядок після 2СВ) була вигідна США чи ні?
Все треба розглядати в порівнянні... Десь до 1965-1970 року, СРСР - наздоганяв США...Не ДОГНАВ, а НАЗДОГАНЯВ...тобто зменшував різницю яка була станом на 1945 рік... Тому в цьому моменті Ялта була для США - не вигідною.. Особливо якщо згадати як Франція покинула НАТО і змусила США обміняти доллари які були у Франції на золото , що привело до відміни золотого стандарту Ніксоном в 1971....
Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво.
Все правильно Для спрощення життя і звеличення геніальності СВОЇХ переконань - не треба розглядати аргументи які не вкладаються в просту картину світу нафантазовану у власній голові. Вас же не цікавить істина Вас цікавить підтвердження власних фантазій.. а тому Тут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали ... - це якраз про вас і для вас.
Україна через війну вже втратила половину свого населення, — La Repubblica.
Як пише видання, з початку війни країна зіткнулася з серйозною демографічною кризою та нестачею військовослужбовців: чисельність населення скоротилася з 42 до 28 мільйонів.
Також за перші 4 місяці 2024-го в Україні було відкрито понад 10 тисяч справ за звинуваченням у «залишенні військової частини або місця служби» та 7 тисяч справ щодо «дезертирства».
Якщо стаття починається з брехні - то навіщо її читати далі? Перше Половина з 42 млн це 21 млн ..в статті 18 млн Друге - якщо в ЗСУ -1 млн+/- осіб , то 10000 це 1%.... Так в будь якому суспільстві кількість тих хто під судом за невиконання Законів - більше 1%... То навіщо константувати очевидне?
Піонтковський красавець: про яке очікування-роздуми вступу України до НАТО може бути мова, якщо Україна перша в світі за 70 років виконує функцію, для якої був створений сам НАТО -- знищує східну орду, яка пре на Захід.