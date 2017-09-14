andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво.
Все правильно
Для спрощення життя і звеличення геніальності СВОЇХ переконань - не треба розглядати аргументи які не вкладаються в просту картину світу нафантазовану у власній голові.
Вас же не цікавить істина
Вас цікавить підтвердження власних фантазій..
а томуТут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали
... - це якраз про вас і для вас.
Ок. Яке відношення Ялта має до "СРСР доганяв США"? А якщо б не Ялта то б не доганяв?
А яке відношення крах Бреттон-Вудської системи мав до Ялти? Цю систему успішно замінила Ямайська валютна система і долар продовжив своє домінування у світі. Яке відношення події 1971 мають до Ялти?
Історія не знає якби...
Але пофантазувати
СРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?
Тому ще раз
Внаслідок того що СРСР мав змогу знущатись над власним населенням він відновлювався швидше ніж розвивався Захід ( до 1970 року)
Такий простий приклад
В 1970 році 1 марка ФРН=1 марці НДР ( соціалізм майже догнав капіталізм)
В 1990 році 1 марка ФРН=12марок НДР (соціалізм програв)
При чому
Ми говоримо про розвиток ДЕРЖАВ, а не якість життя НАСЕЛЕННЯ
якість життя населення в СРСР якраз і дозволяла догнати США як Державу( адже остання змушена була витрачати більше ресурсів ніж срср на підтримання/покращення якості життя свого населення).
Так от
Ялта дала час як одній так і другій системі...В перших 25 років після Ялти цей час краще використав СРСР, в наступних 20 років-він все програв....
Тому
Заявляти що США СПЕЦІАЛЬНО загнали СРСР в Ялту - не можна, точно так само як і заявляти що Сралін виграв від Ялти...це був обєктивний історичний процес, кожна з сторін якого використала час на свій розсуд.
ПС
Простий приклад
Критика Зеленським Мінських домовленостей...
Головна теза - мінські домовленості ДАЛИ час педерації підготуватись...
Але тоді виникає кілька питань
а - в 2014 Україна була сильнішою від педерації?
б - чому педерація використала час для підготовки нападу а Україна не використала той самий час для підготовки захисту...
Тому
Якби Україна використала краще - то може й активної фази війни не було б
Але ми використали так як використали , запустили шатли з криму і так далі...