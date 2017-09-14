Додано: Пон 09 вер, 2024 22:21

andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав: Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво. Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво. Все правильно

Для спрощення життя і звеличення геніальності СВОЇХ переконань - не треба розглядати аргументи які не вкладаються в просту картину світу нафантазовану у власній голові.

Вас же не цікавить істина

Вас цікавить підтвердження власних фантазій..

а тому

Тут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали ... - це якраз про вас і для вас. Все правильноДля спрощення життя і звеличення геніальності СВОЇХ переконань - не треба розглядати аргументи які не вкладаються в просту картину світу нафантазовану у власній голові.Вас же не цікавить істинаВас цікавить підтвердження власних фантазій..а томуТут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали ... - це якраз про вас і для вас. Ок. Яке відношення Ялта має до "СРСР доганяв США"? А якщо б не Ялта то б не доганяв?

А яке відношення крах Бреттон-Вудської системи мав до Ялти? Цю систему успішно замінила Ямайська валютна система і долар продовжив своє домінування у світі. Яке відношення події 1971 мають до Ялти? Ок. Яке відношення Ялта має до "СРСР доганяв США"? А якщо б не Ялта то б не доганяв?А яке відношення крах Бреттон-Вудської системи мав до Ялти? Цю систему успішно замінила Ямайська валютна система і долар продовжив своє домінування у світі. Яке відношення події 1971 мають до Ялти?

Історія не знає якби...Але пофантазуватиСРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?Тому ще разВнаслідок того що СРСР мав змогу знущатись над власним населенням він відновлювався швидше ніж розвивався Захід ( до 1970 року)Такий простий прикладВ 1970 році 1 марка ФРН=1 марці НДР ( соціалізм майже догнав капіталізм)В 1990 році 1 марка ФРН=12марок НДР (соціалізм програв)При чомуМи говоримо про розвиток ДЕРЖАВ, а не якість життя НАСЕЛЕННЯякість життя населення в СРСР якраз і дозволяла догнати США як Державу( адже остання змушена була витрачати більше ресурсів ніж срср на підтримання/покращення якості життя свого населення).Так отЯлта дала час як одній так і другій системі...В перших 25 років після Ялти цей час краще використав СРСР, в наступних 20 років-він все програв....ТомуЗаявляти що США СПЕЦІАЛЬНО загнали СРСР в Ялту - не можна, точно так само як і заявляти що Сралін виграв від Ялти...це був обєктивний історичний процес, кожна з сторін якого використала час на свій розсуд.ПСПростий прикладКритика Зеленським Мінських домовленостей...Головна теза - мінські домовленості ДАЛИ час педерації підготуватись...Але тоді виникає кілька питаньа - в 2014 Україна була сильнішою від педерації?б - чому педерація використала час для підготовки нападу а Україна не використала той самий час для підготовки захисту...ТомуЯкби Україна використала краще - то може й активної фази війни не було бАле ми використали так як використали , запустили шатли з криму і так далі...