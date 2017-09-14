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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9768976997709771

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 21:20

  detroytred написав:Піонтковський красавець: про яке очікування-роздуми вступу України до НАТО може бути мова, якщо Україна перша в світі за 70 років виконує функцію, для якої був створений сам НАТО -- знищує східну орду, яка пре на Захід.


То а в яких межах вступати? 🏕


І новини про дію:
шлюб онлайн дозволить одружитися військовим та парам, які перебувають далеко одне від одного.

...чомусь видаються свинством...
Це тепер військовому навіть не дадуть відпустку якщо схоче одружуватись старими методами чи простт тупо не має паспорту в дії та ел.підпису...? 😳

Дуже дивне закручування гайок.
І це за умов, що й сзч вже ніби не страшне (частково декриміналізоване). І що солдати навіть не фронтові(!) йдуть в те сзч...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 09 вер, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 21:56

А если границы открыть?

Холява, интересно ваше мнение как практикующего комбат-психиатра
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 22:00

  Bobua написав:
  detroytred написав:Піонтковський красавець: про яке очікування-роздуми вступу України до НАТО може бути мова, якщо Україна перша в світі за 70 років виконує функцію, для якої був створений сам НАТО -- знищує східну орду, яка пре на Захід.


То а в яких межах вступати? 🏕

Да хоч 91-го і одразу усім НАТО відвойовувати території.
Або хоч без окупованих, а після деокупації додавати хоч окремо кожне звільнене село, хоч потім усі разом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 22:01

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Все треба розглядати в порівнянні...
Десь до 1965-1970 року, СРСР - наздоганяв США...Не ДОГНАВ, а НАЗДОГАНЯВ...тобто зменшував різницю яка була станом на 1945 рік...
Тому в цьому моменті Ялта була для США - не вигідною..
Особливо якщо згадати як Франція покинула НАТО і змусила США обміняти доллари які були у Франції на золото , що привело до відміни золотого стандарту Ніксоном в 1971....
Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво.
Все правильно
Для спрощення життя і звеличення геніальності СВОЇХ переконань - не треба розглядати аргументи які не вкладаються в просту картину світу нафантазовану у власній голові.
Вас же не цікавить істина
Вас цікавить підтвердження власних фантазій..
а тому
Тут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали ... - це якраз про вас і для вас.

Ок. Яке відношення Ялта має до "СРСР доганяв США"? А якщо б не Ялта то б не доганяв? :D :D
А яке відношення крах Бреттон-Вудської системи мав до Ялти? Цю систему успішно замінила Ямайська валютна система і долар продовжив своє домінування у світі. Яке відношення події 1971 мають до Ялти?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 22:04

  Bobua написав: ...чомусь видаються свинством...
Це тепер військовому навіть не дадуть відпустку якщо схоче одружуватись старими методами чи простт тупо не має паспорту в дії та ел.підпису...? 😳

Дуже дивне закручування гайок.
І це за умов, що й сзч вже ніби не страшне (частково декриміналізоване). І що солдати навіть не фронтові(!) йдуть в те сзч...


"Я проти демобілізації до завершення війни. Найперше: люди в строю — носії бойового досвіду. Наступний момент: 36 місяців (служби до права на демобілізацію – УНІАН). Це як я неодноразово чув: мовляв, ми віддаємо борг державі. Який борг? Кому ми що винні? Ми не віддаємо борги — ми боремося за майбутнє. Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні", – наголошує військовий.

На це журналістка заважила, що саме це і змушує людей ухилятися мобілізації – перспектива постійного перебування на війні без чітких строків закінчення служби. Але Паліса вважає, що додаткова мобілізація значно полегшить становище тих, хто воює на передовій.
https://www.unian.ua/society/pavlo-pali ... ws_in_post
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 22:21

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Якісь дивні аргументи. Не буду сперечатись, не цікаво.
Все правильно
Для спрощення життя і звеличення геніальності СВОЇХ переконань - не треба розглядати аргументи які не вкладаються в просту картину світу нафантазовану у власній голові.
Вас же не цікавить істина
Вас цікавить підтвердження власних фантазій..
а тому
Тут граєм, тут не граєм, тут рибу завертали ... - це якраз про вас і для вас.
Ок. Яке відношення Ялта має до "СРСР доганяв США"? А якщо б не Ялта то б не доганяв? :D :D
А яке відношення крах Бреттон-Вудської системи мав до Ялти? Цю систему успішно замінила Ямайська валютна система і долар продовжив своє домінування у світі. Яке відношення події 1971 мають до Ялти?
Історія не знає якби...
Але пофантазувати
СРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?

Тому ще раз
Внаслідок того що СРСР мав змогу знущатись над власним населенням він відновлювався швидше ніж розвивався Захід ( до 1970 року)
Такий простий приклад
В 1970 році 1 марка ФРН=1 марці НДР ( соціалізм майже догнав капіталізм)
В 1990 році 1 марка ФРН=12марок НДР (соціалізм програв)

При чому
Ми говоримо про розвиток ДЕРЖАВ, а не якість життя НАСЕЛЕННЯ
якість життя населення в СРСР якраз і дозволяла догнати США як Державу( адже остання змушена була витрачати більше ресурсів ніж срср на підтримання/покращення якості життя свого населення).

Так от
Ялта дала час як одній так і другій системі...В перших 25 років після Ялти цей час краще використав СРСР, в наступних 20 років-він все програв....
Тому
Заявляти що США СПЕЦІАЛЬНО загнали СРСР в Ялту - не можна, точно так само як і заявляти що Сралін виграв від Ялти...це був обєктивний історичний процес, кожна з сторін якого використала час на свій розсуд.

ПС
Простий приклад
Критика Зеленським Мінських домовленостей...
Головна теза - мінські домовленості ДАЛИ час педерації підготуватись...
Але тоді виникає кілька питань
а - в 2014 Україна була сильнішою від педерації?
б - чому педерація використала час для підготовки нападу а Україна не використала той самий час для підготовки захисту...

Тому
Якби Україна використала краще - то може й активної фази війни не було б
Але ми використали так як використали , запустили шатли з криму і так далі...
budivelnik
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