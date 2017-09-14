А потрібно було йому на фурі по купленим документам виїхати як місцеві дописувачі зробили.
Із глибоким болем повідомляємо, що 09 вересня 2024 року через важкі поранення перестало битися серце нашого земляка, старшого лейтенанта ВЧ А1619 – Максима Петровича Костюка. Командир танкової роти танкового батальйону Максим Петрович Костюк, мешканець села Новий Вовчинець, до останнього подиху безстрашно і самовіддано боровся із російськими окупантами за рідну землю", – зазначено у повідомленні.
27 вересня захисник мав зутрічати своє 32-річчя, однак йому тепер назавжди залишиться 31.
Bobua написав: ...чомусь видаються свинством... Це тепер військовому навіть не дадуть відпустку якщо схоче одружуватись старими методами чи простт тупо не має паспорту в дії та ел.підпису...? 😳
Дуже дивне закручування гайок. І це за умов, що й сзч вже ніби не страшне (частково декриміналізоване). І що солдати навіть не фронтові(!) йдуть в те сзч...
"Я проти демобілізації до завершення війни. Найперше: люди в строю — носії бойового досвіду. Наступний момент: 36 місяців (служби до права на демобілізацію – УНІАН). Це як я неодноразово чув: мовляв, ми віддаємо борг державі. Який борг? Кому ми що винні? Ми не віддаємо борги — ми боремося за майбутнє. Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні", – наголошує військовий.
На це журналістка заважила, що саме це і змушує людей ухилятися мобілізації – перспектива постійного перебування на війні без чітких строків закінчення служби. Але Паліса вважає, що додаткова мобілізація значно полегшить становище тих, хто воює на передовій. https://www.unian.ua/society/pavlo-pali ... ws_in_post
Це ж комбрижка. Тут і сумнівів не було що “він проти”. Це ж “зірковий час” для нього і йому подібних, і навіть їхніх шісток -- зарплата, корупц.вигоди, тисячі кріпаків. І відпустки у цієї мафії коли схотілось, а не з “барского плєча”. А без війни вони будуть хто? Ніхто і звуть їх ніяк?
Та навіть і часткова декриміналізація сзч -- вона ж теж корупційна, мабуть. Бо потім солдат має повернутись (коли?) в ту саму частину(!?) з якої тікав, а його мають “погодитись прийняти назад”.
Кацапи повідомляють: Мощная атака беспилотников 😱 📍Как минимум пять человек пострадали в результате попадания обломков БПЛА по жилым домам в подмосковном Раменском. У большинства осколочные ранения. Губернатор Московской области уточнил, что погибла 46-летняя женщина. 📍 В Подмосковье всего сбито минимум 16 дронов в разных городах, включая Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломну. 📍В Липецкой области сбили беспилотники в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах. 📍 В Тульской области уничтожено два БПЛА, обломки упали на объект ТЭК. 📍 В Троицком административном округе Москвы обломки беспилотника упали на территории частного дома, пострадавших, предварительно, нет. 📍 В Калужской области уничтожено семь БПЛА: в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, жертв и разрушений нет. 📍В Брянской области ПВО ночью перехватила 59 БПЛА. ✈️Во Внуково, Домодедово и Жуковском введены ограничения после атаки БПЛА Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов во вторник на работу аэропортов ввели временные ограничения, сообщили в Росавиации. UPD: В аэропорту Казани также ввели временные ограничения
Холява, интересно ваше мнение как практикующего комбат-психиатра
Всем Доброе Утро ! Здоровья и Терпения .
Ваша фантазия на счет" комбат-психиатра" , не прибавляет вам ни ума, ни чувства юмора . Вы ,давно "отломленная ветка " . Вас должна волновать только очередь за пособием и курсы языка . Вы же "беженец" из Украины , который не стесняется бравировать , что зйибнув , а был настолько известен , что здоровался с президентом . (сквозь зубы) Наверное сейчас в хоромах получше живете ? Друзей много , таких же как и вы ?
На счет открыть границы , очень плохо отношусь . Судя по сообщениям некоторых форумчан , государство еще НЕДОСТАТОЧНО поработало над призывом . Жалуются , что не выпускают , что хотят заставить служить той стране , в которой учились , зарабатывали , покупали недвижимость и не одну . Мол я заработал , а вы там хоть все сгиньте , мне неинтересно .