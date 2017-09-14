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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9770977197729773

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 08:51

UA

Да , ....и еще .
Проблемами развода или сохранения семьи занимаются ПСИХОЛОГИ .
Один из них у нас присутствует .Вы вполне можете задать вопрос ему .
Насколько ему позволит компетенция , он ответит вам .

Я все таки думал что вы отличаете психолога от психиатра .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 08:52

  UA написав:


Если у мужика возникли трудности, в том числе с работой, ему сразу дают пинка под зад, так как на ресницы, маникюр, педикюр, .. нужны деньги, иначе девочка не сможет перед подружками похвастаться :mrgreen:

Психологи зло, после них и идут разводы. Заметили корреляцию в росте "моды" на психологов и количестве разводов?
Примат
 
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