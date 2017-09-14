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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 08:51
UA
Да , ....и еще .
Проблемами развода или сохранения семьи занимаются ПСИХОЛОГИ .
Один из них у нас присутствует .Вы вполне можете задать вопрос ему .
Насколько ему позволит компетенция , он ответит вам .
Я все таки думал что вы отличаете психолога от психиатра .
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Додано: Вів 10 вер, 2024 08:52
UA написав:
Если у мужика возникли трудности, в том числе с работой, ему сразу дают пинка под зад, так как на ресницы, маникюр, педикюр, .. нужны деньги, иначе девочка не сможет перед подружками похвастаться
Психологи зло, после них и идут разводы. Заметили корреляцию в росте "моды" на психологов и количестве разводов?
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