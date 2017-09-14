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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 977197729773977497759776>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:21

А хтось граматичні помилки на хфорумах вишукує

Співавторка підручника Анастасія Онатій заявила у себе на фейсбуці, що карта України без Криму з'явилася у посібнику "через прикру неуважність", й запропонувала колегам-освітянам, які отримають її підручник, проводити на уроках флешмоб "Домалюй Крим".
https://varta1.com.ua/news/spivavtorka- ... 85425.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Єдиний безсумнівний пакет держпослуг що надається майже всім - середня освіта.
Але як раз власників свіжонабутої середньої освіти випускають.
А маринують тих хто все давно вже відробив, хто максимально автономен від держави і далекий від усіляких цицько-схем
Це тільки призведе до безмежної соціальної напруги , а згодом і вибуху.
Чудовий план, якщо комусь потрібно знищити країну то треба саме так робити
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 10 вер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:21

  whois2010 написав:Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...

Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:25

  stm написав:
  whois2010 написав:Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...

Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?

То зе-влада про ЄС турбується, коли тримає громадян у заручниках? ЄС якось розбереться зі своїми проблемами. Я вважаю, вони оберуть правильній варіант, коли будуть вирішувати, чи прийняти в старіючу європу освічених білих християн, які будуть асимілюватися та працювати, чи бородоатих пастухів, які будуть жити на податки європейців, а потім перетягнуть за собою весь аул
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:26

Почекайте, якщо навіть виходити з того, що існує грошовий борг, то й тоді в такому разі - визначається сума (навіть індивідуально для кожного вираховується) і ... сплата на касі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:29

  detroytred написав:Почекайте, якщо навіть виходити з того, що існує грошовий борг, то й тоді в такому разі - визначається сума (навіть індивідуально для кожного вираховується) і ... сплата на касі.

Нє. Це якийсь уявний "долг пєрєд родіной". І він може вимірюватися життям, або інвалідністю. Бо якщо "сплата на касі", то це ж війна для бідних. А зараз всі рівні
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:До чого тут кордони? Жінки, яким їх чоловіки потрібні, вже давно повернулися або знайшли спосіб регулярно приїжджати. Всі інші, що розповідають про неможливість приїхати, то відмазки через небажання бачити чоловіка та продовжувати з ним стосунки.

а ви жили в такому форматі, чи просто зараз приміряли біле пальто?
Я аж ніяк не виправдовую жінок що не приїзжають, скоріше навпаки. Тим не менш на прикладі безлічі родичів на знайомих, знаю який це напряг "регулярно приїзжати", притому що ми тут живемо фактично на кордоні. А про приїзди з умовного Дюсельдорфа у Дніпро чи Миколаїв навіть говорити не хочеться.
Особливо якщо жінка там працює на якомусь заводі в дві-три зміни, діти в школах і т.д. В таких умовах раз в півроку приїхати на 5 днів вже героїчний подвиг. Але чи спасуть родину ті 5-10 днів у рік...
Саме через закриті кордони доводиться багатьом робити складний вибір або безпека та перспективи для дітей в комплекті з розлученням або жити разом, ховаючись з дітьми та чоловіком в підвалах під час тривог (мова більше про Лівобережжя + Київ, Одеса)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всем привет. Кому утренней зрады?
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ukoil-halt

:)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:33

  stm написав:Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?

Ще у 2022 десь у новинах промайнуло, що ЄС зможе прийняти не більше, ніж 4-6 млн. біженців з України. Отже, якщо ліміт вичерпано, то це одна з причин швидше домовитись про закінчення війни.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:34

  whois2010 написав:
  stm написав:
  whois2010 написав:Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...

Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?

То зе-влада про ЄС турбується, коли тримає громадян у заручниках? ЄС якось розбереться зі своїми проблемами. Я вважаю, вони оберуть правильній варіант, коли будуть вирішувати, чи прийняти в старіючу європу освічених білих християн, які будуть асимілюватися та працювати, чи бородоатих пастухів, які будуть жити на податки європейців, а потім перетягнуть за собою весь аул

Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных. Поэтому второй вопрос что будет с вашим бизнесом и рабочими местами если откроют границы? Где будете вы, неужели процветать в другой стране законов и общества которой вы не знаете? Опять кто-то будет виноват, уверенна.
Бенефаккэер забывает уточнить что открытые границы оркостана, но закрытые границы ЕС...
stm
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