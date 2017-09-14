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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:21
А хтось граматичні помилки на хфорумах вишукує
Співавторка підручника Анастасія Онатій заявила у себе на фейсбуці, що карта України без Криму з'явилася у посібнику "через прикру неуважність", й запропонувала колегам-освітянам, які отримають її підручник, проводити на уроках флешмоб "Домалюй Крим".
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Єдиний безсумнівний пакет держпослуг що надається майже всім - середня освіта.
Але як раз власників свіжонабутої середньої освіти випускають.
А маринують тих хто все давно вже відробив, хто максимально автономен від держави і далекий від усіляких цицько-схем
Це тільки призведе до безмежної соціальної напруги , а згодом і вибуху.
Чудовий план, якщо комусь потрібно знищити країну то треба саме так робити
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 10 вер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:21
Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:25
То зе-влада про ЄС турбується, коли тримає громадян у заручниках? ЄС якось розбереться зі своїми проблемами. Я вважаю, вони оберуть правильній варіант, коли будуть вирішувати, чи прийняти в старіючу європу освічених білих християн, які будуть асимілюватися та працювати, чи бородоатих пастухів, які будуть жити на податки європейців, а потім перетягнуть за собою весь аул
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:26
Почекайте, якщо навіть виходити з того, що існує грошовий борг, то й тоді в такому разі - визначається сума (навіть індивідуально для кожного вираховується) і ... сплата на касі.
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:29
Нє. Це якийсь уявний "долг пєрєд родіной". І він може вимірюватися життям, або інвалідністю. Бо якщо "сплата на касі", то це ж війна для бідних. А зараз всі рівні
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а ви жили в такому форматі, чи просто зараз приміряли біле пальто?
Я аж ніяк не виправдовую жінок що не приїзжають, скоріше навпаки. Тим не менш на прикладі безлічі родичів на знайомих, знаю який це напряг "регулярно приїзжати", притому що ми тут живемо фактично на кордоні. А про приїзди з умовного Дюсельдорфа у Дніпро чи Миколаїв навіть говорити не хочеться.
Особливо якщо жінка там працює на якомусь заводі в дві-три зміни, діти в школах і т.д. В таких умовах раз в півроку приїхати на 5 днів вже героїчний подвиг. Але чи спасуть родину ті 5-10 днів у рік...
Саме через закриті кордони доводиться багатьом робити складний вибір або безпека та перспективи для дітей в комплекті з розлученням або жити разом, ховаючись з дітьми та чоловіком в підвалах під час тривог (мова більше про Лівобережжя + Київ, Одеса)
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всем привет. Кому утренней зрады?
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:33
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:34
Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных. Поэтому второй вопрос что будет с вашим бизнесом и рабочими местами если откроют границы? Где будете вы, неужели процветать в другой стране законов и общества которой вы не знаете? Опять кто-то будет виноват, уверенна.
Бенефаккэер забывает уточнить что открытые границы оркостана, но закрытые границы ЕС...
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