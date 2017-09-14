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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:37
stm написав: whois2010 написав:
Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...
Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
Тоді go в туреччину чи єгипет а там розберемось
ЄС настільки толерантний що саме білим гетеросексуалам відмовить у вїзді. Їм краще прийняти черговий мільйон "мухамедів" з гранатою за пазухою
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:38
Bobua написав:
Це ж комбрижка.
Тут і сумнівів не було що “він проти”.
Це ж “зірковий час” для нього і йому подібних, і навіть їхніх шісток -- зарплата, корупц.вигоди, тисячі кріпаків. І відпустки у цієї мафії коли схотілось, а не з “барского плєча”.
А без війни вони будуть хто? Ніхто і звуть їх ніяк?
Та навіть і часткова декриміналізація сзч -- вона ж теж корупційна, мабуть.
Бо потім солдат має повернутись (коли?) в ту саму частину(!?) з якої тікав, а його мають “погодитись прийняти назад”.
Ну от - все ж на поверхні!!!
Всі про все знають!!!
Але все одно, ніхто не намагається зламати хребет цій системі/схемі...
Хоч обурених кріпаків - мільйони, але сила їх - в єдності!
А її - немає.
Покищо...
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:39
stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных. Поэтому второй вопрос что будет с вашим бизнесом и рабочими местами если откроют границы? Где будете вы, неужели процветать в другой стране законов и общества которой вы не знаете? Опять кто-то будет виноват, уверенна.
Бенефаккэер забывает уточнить что открытые границы оркостана, но закрытые границы ЕС...
Ну нашо ви оце чешете про трусів і т.д? Ще раз, для партактива, ЄС вирішить свої проблеми самостійно, без "допомоги" зе-влади. Якщо зе-влада випустить громадян, вони вже самі будуть вирішувати, їхати, не їхати, де і як влаштовуватися. Не вам і не зеленим про це турбуватися. На ЄС планета вже закінчилася? Відкрийте географічний атлас за шостий клас.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:42
Letusrock написав: stm написав: whois2010 написав:
Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...
Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
Тоді go в туреччину чи єгипет а там розберемось
ЄС настільки толерантний що саме білим гетеросексуалам відмовить у вїзді. Їм краще прийняти черговий мільйон "мухамедів" з гранатою за пазухою
Часи змінились і навколо ЄС світ вже не обертається.
Так чи інакше москалики працюють з натівської Туречини, напівЄС Сербії та Чорногрорії, чи з пальмових пляжів південно-східного азійськоо регіону. Більш пробивні закріпились таки у ЄС, будують власні кар'єри та добробут, і ніяких санкццій до них європейські не впроваджують
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 10 вер, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:42
Letusrock написав: stm написав: whois2010 написав:
Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...
Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
Тоді go в туреччину чи єгипет а там розберемось
ЄС настільки толерантний що саме білим гетеросексуалам відмовить у вїзді. Їм краще прийняти черговий мільйон "мухамедів" з гранатою за пазухою
Орков и в Турции гонят, не дают ВНП с определенного момента. Вы как белый, образованный гетеросексуал считаете что в ЕС здоровый физически африканец не займет ваше место на стройке, что в Турции не будет бунта турков как растут цены аренды (при условии что инфляция там вообще зашкаливает) и перестанут разрешать более 90/180? )))
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:44
stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных.
а сенегалці, сирійці з рештою пакистанців це сильні чи "способні" ? Звісно краще відмовити українському електрику бо він "трус" а взяти біженця (не-труса
) з Сирії бо він гарно вночі буде зливати соляру з фур під Марселем - хороший з нього європеєц виросте - "надо брать"
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:48
UA написав:
А если границы открыть?
по прогнозам количество разводов будет сильно расти.
на сегодня потеряна 1/3 населения и 1/5 территорий.
экономика фактически - дефолт. указ зе о остановке выплат долгов частным инвесторам
инфраструктура - разрушена
и при этом, когда вся мировая фискальная политика говорит о снижении нагрузки во время кризисов:
очередные запреты НБУ для населения. всё новые и новые запреты.
акцизы повышены.
тарифы - увеличены кратно. на э.э - вдвое
налоги - повышают. военный сбор больше, чем в 3 раза
впереди - понижение призывного возраста да 20 лет
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 10 вер, 2024 09:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:49
Letusrock написав: stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных.
а сенегалці, сирійці з рештою пакистанців це сильні чи "способні" ? Звісно краще відмовити українському електрику бо він "трус" а взяти біженця (не-труса
) з Сирії бо він гарно вночі буде зливати соляру з фур під Марселем - хороший з нього європеєц виросте - "надо брать"
Сильные, они работают там где немцы не желают и язык там не нужен, нужна выносливость. Женщины и дети не работают, но мужики сирийцы и африканцы не сидят на пособии. Я видела их очень много на стройках дорог в Германии. Собственно только из них практически бригады и состоят.
Образование связанно с уровнем языка для трудоустройства, не находите?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:50
stm написав:
Орков и в Турции гонят, не дают ВНП с определенного момента. Вы как белый, образованный гетеросексуал считаете что в ЕС здоровый физически африканец не займет ваше место на стройке, что в Турции не будет бунта турков как растут цены аренды (при условии что инфляция там вообще зашкаливает) и перестанут разрешать более 90/180? )))
Ви не займайтесь гіперопікою, кордон відкрийте а ми якось самі розберемось хто чиє місце займе.
Нагадали якусь маман що сина до 40років з квартири не випускає, бо "там небезпечно і всякі хитрі шмари ходять"))
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 10 вер, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:51
Letusrock написав: fler написав:
До чого тут кордони? Жінки, яким їх чоловіки потрібні, вже давно повернулися або знайшли спосіб регулярно приїжджати. Всі інші, що розповідають про неможливість приїхати, то відмазки через небажання бачити чоловіка та продовжувати з ним стосунки.
а ви жили в такому форматі, чи просто зараз приміряли біле пальто?
Я аж ніяк не виправдовую жінок що не приїзжають, скоріше навпаки. Тим не менш на прикладі безлічі родичів на знайомих, знаю який це напряг "регулярно приїзжати", притому що ми тут живемо фактично на кордоні. А про приїзди з умовного Дюсельдорфа у Дніпро чи Миколаїв навіть говорити не хочеться.
Особливо якщо жінка там працює на якомусь заводі в дві-три зміни, діти в школах і т.д. В таких умовах раз в півроку приїхати на 5 днів вже героїчний подвиг. Але чи спасуть родину ті 5-10 днів у рік...
Саме через закриті кордони доводиться багатьом робити складний вибір або безпека та перспективи для дітей в комплекті з розлученням або жити разом, ховаючись з дітьми та чоловіком в підвалах під час тривог (мова більше про Лівобережжя + Київ, Одеса)
Время/деньги - то еще ладно, но это же банально опасно. - интересно, что _теперь_ думает тот львовянин-отец троих детей? - которому, я уверен, не раз говорили "выезжай!"...
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