Bobua написав:Це ж комбрижка. Тут і сумнівів не було що “він проти”. Це ж “зірковий час” для нього і йому подібних, і навіть їхніх шісток -- зарплата, корупц.вигоди, тисячі кріпаків. І відпустки у цієї мафії коли схотілось, а не з “барского плєча”. А без війни вони будуть хто? Ніхто і звуть їх ніяк?
Та навіть і часткова декриміналізація сзч -- вона ж теж корупційна, мабуть. Бо потім солдат має повернутись (коли?) в ту саму частину(!?) з якої тікав, а його мають “погодитись прийняти назад”.
Ну от - все ж на поверхні!!! Всі про все знають!!!
Але все одно, ніхто не намагається зламати хребет цій системі/схемі...
Хоч обурених кріпаків - мільйони, але сила їх - в єдності! А її - немає. Покищо...
Флер з Холявою співали, дєскать, я розказую, як воювати. Ніііт. Я лише слухаю, що кажуть самі вояки. Що в ЗМІ, що в реалі.
Різне кажуть... І в кожного своя правда. З одного боку оцей вояк практично вказав, що воюють по-совдепівські (а де ж нова Армія?). З іншого - виконання наказів є основою всіх армій.
А так да: ключове -- чому верхи не питають в низів? І не виходить: *"Він (особовий склад) у нас уже не те що на вагу золота, це найдорожче, що в нас є. Нового не буде, кращого не буде. Такі, які є – це дорожче золота. А потім уже намагатися виконувати всі задачі.*
fler написав:До чого тут кордони? Жінки, яким їх чоловіки потрібні, вже давно повернулися або знайшли спосіб регулярно приїжджати. Всі інші, що розповідають про неможливість приїхати, то відмазки через небажання бачити чоловіка та продовжувати з ним стосунки.
..на прикладі безлічі родичів на знайомих, знаю який це напряг "регулярно приїзжати", притому що ми тут живемо фактично на кордоні. А про приїзди з умовного Дюсельдорфа у Дніпро чи Миколаїв навіть говорити не хочеться. Особливо якщо жінка там працює на якомусь заводі в дві-три зміни, діти в школах і т.д. В таких умовах раз в півроку приїхати на 5 днів вже героїчний подвиг. Але чи спасуть родину ті 5-10 днів у рік...
Letusrock, за 2,5 роки перебування за кордоном можна і роботу іншу знайти, і переїхати в інше місце жити - аби було бажання щось робити для збереження сімейних стосунків. Я розумію, що є якісь поодинокі випадки з "обтяжуючими" обставинами, але для більшості жінок проблема повернення чи відвідування чоловіків не така страшна, як ви її малюєте.
detroytred написав:*"Він (особовий склад) у нас уже не те що на вагу золота, це найдорожче, що в нас є. Нового не буде, кращого не буде. Такі, які є – це дорожче золота. А потім уже намагатися виконувати всі задачі.*
от-от. А на моє зауваження що з кожним витком мобілізації боєздатність буде тільки понижуватись, наші форумні яструби кажуть що людей ще на 20 років хватить, і кожен в душі безстрашний десантник
_hunter написав:Время/деньги - то еще ладно, но это же банально опасно. - интересно, что _теперь_ думает тот львовянин-отец троих детей? - которому, я уверен, не раз говорили "выезжай!"...
В нього тільки 2 були неповнолітними. Взагалі оцю преференцію багатодітним треба прибрати Судячи по , їм найкомфортніше було в сучасній Україні
#онжєотєц
1 дитина що вже нє отєц ? а не встиг завести - шо повинен померти за чужих діточок, яким вже коледж\універ у ЄС підбирають ? якщо б ще країна не була так розділена за світоглядами , і не пропагувала останні 10 років декомунізації та "державу в смартфоні" де ніхто нікому нічого не винен
Мда, зрада трохи гальмує))) 🔥В Оренбургской области загорелся нефтепровод. Сообщается, что пожар начался во время сварочных работ на территории Гаршинского месторождения. По данным Вaza, огонь потушить пока не удаётся. Есть погибшие - несколько человек. Причины инцидента пока неизвестны.
Типова мобілізація коли горить план і розвязані руки
Пропав чоловік, Негря Михайло Іванович 1972р.12.10.року народження, 52 роки. Відомо що з під власного будинку загрузили тцк та повезли без дозволу на дзвінок родині ( пʼятниця 06.09.24р. біля 13.00 к.ч.), Мав перевдягнутися і пійти на похорони.... На 08.09.24р. Вдалося зʼясувати локацію чоловіка, він вже у м. Рівне. Документи при собі мав ( паспорт, воєнний квиток обновлений.) Станом на сьогодні запис у воєнному квитку: 7Б-категорія, оперований на язву, гідний у воєнний стан до строй бата як підсобник. Питання до тцк: Громадянин Украіни має право на дзвінок рідним?! Чи родина це не Украіна?!😢 Я, Секереш Бланка Федорівна: Вада зору, гіпертонік, мій чоловік був моїми очима! Поверніть по адресату де поцупили Негря Михайла Івановича, він навіть у армії не служив! На якій підставі його медичний огляд дозволив службі?! Він психічно хворий та стояв на обліку у псих диспансері до 1996р! Ви кого берете захищати батьківщину?!
Фоми невіруючі можуть написати цій Федорівній у ФБ чому вона розганяє ІПСО і хто їй заплатив
Мда, зрада трохи гальмує))) 🔥В Оренбургской области загорелся нефтепровод. Сообщается, что пожар начался во время сварочных работ на территории Гаршинского месторождения. По данным Вaza, огонь потушить пока не удаётся. Есть погибшие - несколько человек. Причины инцидента пока неизвестны.
А в чому перемога у вашому повідомленні? Таке кожен день на десятках підприємств коїться. Чи вам по секретним канаам повідомили, що старший зварювальник був з ГУР? Якщо нема перемог, Флер їх висмокчує... а звідки ви їх висмокчуєте? Краще напишіть, якої шкоди наробили 144 дрони сьогодні вночі у моковитів, крім розбитих шибок в рамєнском