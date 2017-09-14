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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:24
Так то ж флер висмоктала
Ще у Пскові пивна бочка протікає
можливо пивний пуутч всколихне імперію зла
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fox767676
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:24
Зеленський прагне закінчити війну цієї осені: «ставить все» на міжнародний тиск на рф, – EFE
Операція на Курщині розглядають як ключовий фактор успіху.
а як же до останнього?
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Letusrock
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:30
whois2010 написав: stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных. Поэтому второй вопрос что будет с вашим бизнесом и рабочими местами если откроют границы? Где будете вы, неужели процветать в другой стране законов и общества которой вы не знаете? Опять кто-то будет виноват, уверенна.
Бенефаккэер забывает уточнить что открытые границы оркостана, но закрытые границы ЕС...
Ну нашо ви оце чешете про трусів і т.д? Ще раз, для партактива, ЄС вирішить свої проблеми самостійно, без "допомоги" зе-влади. Якщо зе-влада випустить громадян, вони вже самі будуть вирішувати, їхати, не їхати, де і як влаштовуватися. Не вам і не зеленим про це турбуватися. На ЄС планета вже закінчилася? Відкрийте географічний атлас за шостий клас.
Так и я считаю. Пример решения проблем ЕС: закрыть на въезд оркам визы. Пример решения Турции: закрыть пребывание более 90/180. Это уже есть, почему Вы считаете что с вами будет по другому? Почему Вы не считаете как в вашем открытом мире будете вы существовать?
Причём ЕС поддерживающее ЛГБТ+ должно очень переживать за украинских образованных гетеросексуалов? Они настолько гонимы и беспомощны?
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stm
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:36
Letusrock написав:
Зеленський прагне закінчити війну цієї осені: «ставить все» на міжнародний тиск на рф, – EFE
Операція на Курщині розглядають як ключовий фактор успіху.
а як же до останнього?
Так закінчити Перемогою.
Везе в Штати план Перемоги.
В самих Штатах нарешті підготували обіцяний під голосування на 61 млрд. американський план Перемоги.
Це вже два плани Перемоги.
Шольц готує німецький план Миру.
Є вже китайський план Миру.
Купа планів...
Тому наймовірніше, що все ж таки до "останньої верби" так і залишиться.
З.и. ситуація зараз в усьому світі нагадує напередодні 2СВ. Купи перемовин, планів, мертвих договорів...
Докфільм дивився. Там Італія могла декілька разів опинитися що за Німеччину, що проти. Все змінювалося швидко і постійно...
Отак і зараз.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 10 вер, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:38
stm написав:
но закрытые границы ЕС
Ну візи якось люди роблять, не цікавився але якось росіяни виїзджають, може через турцію хз, вони не світяться, кажуть ми з білорусії. Ви за чоловіків не переживайте. І я такі візи робив, найскладніше було це дострибати по ямах до харкова.
stm написав:
Почему Вы не считаете
Який бред. тобто ви прирівняли країну яка напала і країну на яку напили, і хочете щоб захід однаково реагував.
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Про життя на відстані пишуть ті хто не дуже знають що це таке. Навіть якщо вері гуд робота і є офіційна відпустка в місяць. То тиждень можна відняти на колись десь якісь справи зробити, залишається 3 тижні, з яких на кожну поїздку тільки часу потрібно мін 24години.
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BeneFuckTor
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:41
BeneFuckTor написав:
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Ви хочете так посварити "Тьотю Хрюшу" з "Першою на селі" ?
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fox767676
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:41
BeneFuckTor написав: stm написав:
но закрытые границы ЕС
Ну візи якось люди роблять, не цікавився але якось росіяни виїзджають, може через турцію хз, вони не світяться, кажуть ми з білорусії. Ви за чоловіків не переживайте. І я такі візи робив, найскладніше було це дострибати по ямах до харкова.
stm написав:
Почему Вы не считаете
Який бред. тобто ви прирівняли країну яка напала і країну на яку напили, і хочете щоб захід однаково реагував.
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Про життя на відстані пишуть ті хто не дуже знають що це таке. Навіть якщо вері гуд робота і є офіційна відпустка в місяць. То тиждень можна відняти на колись десь якісь справи зробити, залишається 3 тижні, з яких на кожну поїздку тільки часу потрібно мін 24години.
Это Вы ноете что у орков границы открыты. Не я первая начала эту игру
и наши как-то через Тису не все доплывают, всё ок ))) 1:1
Востаннє редагувалось stm
в Вів 10 вер, 2024 10:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:42
BeneFuckTor написав: stm написав:
но закрытые границы ЕС
Ну візи якось люди роблять, не цікавився але якось росіяни виїзджають, може через турцію хз, вони не світяться, кажуть ми з білорусії. Ви за чоловіків не переживайте. І я такі візи робив, найскладніше було це дострибати по ямах до харкова.
stm написав:
Почему Вы не считаете
Який бред. тобто ви прирівняли країну яка напала і країну на яку напили, і хочете щоб захід однаково реагував.
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Про життя на відстані пишуть ті хто не дуже знають що це таке. Навіть якщо вері гуд робота і є офіційна відпустка в місяць. То тиждень можна відняти на колись десь якісь справи зробити, залишається 3 тижні, з яких на кожну поїздку тільки часу потрібно мін 24години.
Бандерлог писав що онлайн нормас: і друзі, і сім"я, і товариство бджолярів,
що просто ви совки, відстали від життя та користуєтеся совковими парадигмами
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flyman
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