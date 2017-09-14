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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:24
Так то ж флер висмоктала
Ще у Пскові пивна бочка протікає
можливо пивний пуутч всколихне імперію зла
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fox767676
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:24
Зеленський прагне закінчити війну цієї осені: «ставить все» на міжнародний тиск на рф, – EFE
Операція на Курщині розглядають як ключовий фактор успіху.
а як же до останнього?
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Letusrock
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:30
whois2010 написав: stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных. Поэтому второй вопрос что будет с вашим бизнесом и рабочими местами если откроют границы? Где будете вы, неужели процветать в другой стране законов и общества которой вы не знаете? Опять кто-то будет виноват, уверенна.
Бенефаккэер забывает уточнить что открытые границы оркостана, но закрытые границы ЕС...
Ну нашо ви оце чешете про трусів і т.д? Ще раз, для партактива, ЄС вирішить свої проблеми самостійно, без "допомоги" зе-влади. Якщо зе-влада випустить громадян, вони вже самі будуть вирішувати, їхати, не їхати, де і як влаштовуватися. Не вам і не зеленим про це турбуватися. На ЄС планета вже закінчилася? Відкрийте географічний атлас за шостий клас.
Так и я считаю. Пример решения проблем ЕС: закрыть на въезд оркам визы. Пример решения Турции: закрыть пребывание более 90/180. Это уже есть, почему Вы считаете что с вами будет по другому? Почему Вы не считаете как в вашем открытом мире будете вы существовать?
Причём ЕС поддерживающее ЛГБТ+ должно очень переживать за украинских образованных гетеросексуалов? Они настолько гонимы и беспомощны?
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stm
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:36
Letusrock написав:
Зеленський прагне закінчити війну цієї осені: «ставить все» на міжнародний тиск на рф, – EFE
Операція на Курщині розглядають як ключовий фактор успіху.
а як же до останнього?
Так закінчити Перемогою.
Везе в Штати план Перемоги.
В самих Штатах нарешті підготували обіцяний під голосування на 61 млрд. американський план Перемоги.
Це вже два плани Перемоги.
Шольц готує німецький план Миру.
Є вже китайський план Миру.
Купа планів...
Тому наймовірніше, що все ж таки до "останньої верби" так і залишиться.
З.и. ситуація зараз в усьому світі нагадує напередодні 2СВ. Купи перемовин, планів, мертвих договорів...
Докфільм дивився. Там Італія могла декілька разів опинитися що за Німеччину, що проти. Все змінювалося швидко і постійно...
Отак і зараз.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 10 вер, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:38
stm написав:
но закрытые границы ЕС
Ну візи якось люди роблять, не цікавився але якось росіяни виїзджають, може через турцію хз, вони не світяться, кажуть ми з білорусії. Ви за чоловіків не переживайте. І я такі візи робив, найскладніше було це дострибати по ямах до харкова.
stm написав:
Почему Вы не считаете
Який бред. тобто ви прирівняли країну яка напала і країну на яку напили, і хочете щоб захід однаково реагував.
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Про життя на відстані пишуть ті хто не дуже знають що це таке. Навіть якщо вері гуд робота і є офіційна відпустка в місяць. То тиждень можна відняти на колись десь якісь справи зробити, залишається 3 тижні, з яких на кожну поїздку тільки часу потрібно мін 24години.
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BeneFuckTor
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:41
BeneFuckTor написав:
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Ви хочете так посварити "Тьотю Хрюшу" з "Першою на селі" ?
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fox767676
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:41
BeneFuckTor написав: stm написав:
но закрытые границы ЕС
Ну візи якось люди роблять, не цікавився але якось росіяни виїзджають, може через турцію хз, вони не світяться, кажуть ми з білорусії. Ви за чоловіків не переживайте. І я такі візи робив, найскладніше було це дострибати по ямах до харкова.
stm написав:
Почему Вы не считаете
Який бред. тобто ви прирівняли країну яка напала і країну на яку напили, і хочете щоб захід однаково реагував.
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Про життя на відстані пишуть ті хто не дуже знають що це таке. Навіть якщо вері гуд робота і є офіційна відпустка в місяць. То тиждень можна відняти на колись десь якісь справи зробити, залишається 3 тижні, з яких на кожну поїздку тільки часу потрібно мін 24години.
Это Вы ноете что у орков границы открыты. Не я первая начала эту игру
и наши как-то через Тису не все доплывают, всё ок ))) 1:1
Востаннє редагувалось stm
в Вів 10 вер, 2024 10:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:42
BeneFuckTor написав: stm написав:
но закрытые границы ЕС
Ну візи якось люди роблять, не цікавився але якось росіяни виїзджають, може через турцію хз, вони не світяться, кажуть ми з білорусії. Ви за чоловіків не переживайте. І я такі візи робив, найскладніше було це дострибати по ямах до харкова.
stm написав:
Почему Вы не считаете
Який бред. тобто ви прирівняли країну яка напала і країну на яку напили, і хочете щоб захід однаково реагував.
ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.
Про життя на відстані пишуть ті хто не дуже знають що це таке. Навіть якщо вері гуд робота і є офіційна відпустка в місяць. То тиждень можна відняти на колись десь якісь справи зробити, залишається 3 тижні, з яких на кожну поїздку тільки часу потрібно мін 24години.
Бандерлог писав що онлайн нормас: і друзі, і сім"я, і товариство бджолярів,
що просто ви совки, відстали від життя та користуєтеся совковими парадигмами
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flyman
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3
Додано: Вів 10 вер, 2024 10:50
whois2010 написав: fler написав:
🔥В Оренбургской области загорелся нефтепровод.
Сообщается, что пожар начался во время сварочных работ на территории Гаршинского месторождения. По данным Вaza, огонь потушить пока не удаётся. Есть погибшие - несколько человек. Причины инцидента пока неизвестны.
А в чому перемога у вашому повідомленні? Таке кожен день на десятках підприємств коїться.
Кожен день на десятках підприємств палають нафтопроводи?
whois2010 написав:
Краще напишіть, якої шкоди наробили 144 дрони сьогодні вночі у моковитів, крім розбитих шибок в рамєнском
Новини читати нє? Основний удар прийняли аеропорти. У Жуковському пошкоджено злітну смугу, ще там щось. Домодєдово теж отримав трохи, уточнюється інфа.
Але однозначно мільйони москалів вкотре обісралися та подумали "може треба вже якось завершити СВО, яке "йде за планом?" Десятки тисяч замислились про необхідність змінити керівництво країною, яке привело війну до їхніх помешкань. І можливо ті, хто давно вже міркує про шляхи усунення пуйла з трона і щось робить у цьому напрямку, докладуть ще зусиль, щоб мрія наблизилася до реальності.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:01
Wirująświatła написав: stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве
счастливые трусов не надевают. Трус может быть хорошим сантехником или врачом. Точно не нужны? Лечиться вы конечно на ноль ездите к суперсмелым штурмовикам.
Не забывайте, у Вас очень много общего с реальной соседкой по бизнесу, а не со мной...
Второе, сколько хороших немых стоматологов вы знаете, а ещё лучше к ним ходите. С сантехниками получше, можно рисовать, но тоже проблема инклюзии человека никуда особо не уходит.
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stm
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