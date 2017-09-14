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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:03
На що вони сподівалися?
На каву в Ялті ?
На "перемогу" до виборів Байдена?
На те що люди продовжать донатити, незважаючи демностративне нехтування економічного фронту балакучими головами в погонах ?
Народні депутати очікували деескалації на фронті до вересня, тому в бюджет не заклали кошти на виплати зарплат військовослужбовцям
Про це в ефірі "Київ24" сказав голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько.
"Справжня причина полягає в тому, що на бюджет 2024 року кошти з вересня місяця на виплату військовим їхніх заробітних плат, а також на виплату бойових просто не було закладено. Причина, яка називається більш вірогідною, – це те, що були очікування, що до вересня місяця буде деескалація", — заявив він.
За його словами, кошти заклали лише до вересня, бо нардепи сподівалися, що військо більше не потребуватиме наявного рівня видатків.
"Зараз вони (гроші, - ред.) закінчилися. І є необхідність у тому, щоби збільшити бюджет на 500 млрд грн. Здебільшого для того, щоб покрити видатки для Збройних Сил, на їхні заробітні плати й бойові, а також частина коштів піде на закупівлю зброї по тих контрактах, які вже зараз підписані", — розповів парламентар.
Своєю чергою членкиня Комітету з питань бюджету Леся Забуранна розповіла, де планують узяти кошти на оборону.
За її словами, розроблений законопроєкт, який передбачає підвищення видаткової частини майже на 500 млрд грн, має забезпечити фінансування сфери безпеки й оборони.
"Законопроєкт передовсім стосується підвищення військового збору і торкнеться кожного – із 1,5% від заробітної плати його пропонується збільшити до 5%. Але новацією стає те, що цей збір будуть сплачувати й ФОПи – перша і друга групи у районі 10% від мінімальної зарплати. Сьогодні це 800 грн на місяць. Третя група платитиме 1% від доходу. Військовий збір накладатиметься і на певні операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів та автомобілів. Цього року це дасть близько 27 млрд грн. Решту коштів ми теж візьмемо із внутрішніх резервів. Перший великий блок – облігації внутрішньої державної позики, а другий блок – реструктуризація наших боргових зобов’язань", - розповіла Забуранна.
За її словами, ті кошти, які Україна мала сплачувати за обслуговування державного боргу, будуть направлені на оборону.
"Ми повинні виконати свій обов’язок перед хлопцями та дівчатами, які воюють за Україну, і вчасно й у повному обсязі виплачувати їм заробітні плати", - резюмувала нардепка.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 10 вер, 2024 11:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:04
Бачив чергове відео до двоє 30 річних PR-менеджерів в зеленому бють ногами лежачого дядька (вік важко визначити але по комплектації думаю біля 50), а потім ще й бризкають, лежачого що навіть не пручається, в очі балончиком.
Звісно можна запідозрити агента Кремля, але на відео чути крики одного з менеджерів "думаєш я роботи не маю лиш за тобою бігати"
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:08
stm написав: Wirująświatła написав: stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве
счастливые трусов не надевают. Трус может быть хорошим сантехником или врачом. Точно не нужны? Лечиться вы конечно на ноль ездите к суперсмелым штурмовикам.
Не забывайте, у Вас очень много общего с реальной соседкой по бизнесу, а не со мной...
Второе, сколько хороших немых стоматологов
вы знаете, а ещё лучше к ним ходите. С сантехниками получше, можно рисовать, но тоже проблема инклюзии человека никуда особо не уходит.
Рідний брат нашого співробітника без проблем працює стоматологом в Словаччині, перейшли кілька чоловік цілою бандою з української клініки в словацьку, ще до війни
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:12
Letusrock написав: stm написав:
Не забывайте, у Вас очень много общего с реальной соседкой по бизнесу, а не со мной...
Второе, сколько хороших немых стоматологов
вы знаете, а ещё лучше к ним ходите. С сантехниками получше, можно рисовать, но тоже проблема инклюзии человека никуда особо не уходит.
Рідний брат нашого співробітника без проблем працює стоматологом в Словаччині, перейшли кілька чоловік цілою бандою з української клініки в словацьку, ще до війни
Перейдут больше их бизнес не пострадает? Словацкий очень близок к нам. Больше, чем польский. Гораздо понятнее чешского. Лицензия была нужна и начальный капитал или сразу банда открыла юр/ФОП и давай всем зубы сверлить?
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stm
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:19
stm написав: Wirująświatła написав: stm написав:
Трусы никому не нужны в большом количестве
счастливые трусов не надевают. Трус может быть хорошим сантехником или врачом. Точно не нужны? Лечиться вы конечно на ноль ездите к суперсмелым штурмовикам.
Не забывайте, у Вас очень много общего с реальной соседкой по бизнесу, а не со мной...
Второе, сколько хороших немых стоматологов вы знаете, а ещё лучше к ним ходите. С сантехниками получше, можно рисовать, но тоже проблема инклюзии человека никуда особо не уходит.
вам тоже желаю счастья и главное не болеть. Юмор про немых стоматологов не понял. Все люди разные. Смелые хорошо в бою но плохо в мирной жизни, долго объяснять почему да и вы не поверите, что смелым законы и правила не писаны, у них свои понятия о справедливости, из за которых часто возникают конфликты. Смелый врач смело ставит вам диагноз и назначает лечение на пару куе, тогда когда трусливый 30 раз подумает, а не затягают ли его по судам, если диагноз окажется неверный. Смелый подросток ездит зацепом на электричке и курит всякую хрень. Ну его нафиг смелость которую вы восхваляете. Если бы все были трусливые, воин бы не было в принципе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 вер, 2024 11:27, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:22
fox767676 написав:
На що вони сподівалися?
На каву в Ялті ?
На "перемогу" до виборів Байдена?
На те що люди продовжать донатити, незважаючи демностративне нехтування економічного фронту балакучими головами в погонах ?
Народні депутати очікували деескалації на фронті до вересня, тому в бюджет не заклали кошти на виплати зарплат військовослужбовцям
Про це в ефірі "Київ24" сказав голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько.
"Справжня причина полягає в тому, що на бюджет 2024 року кошти з вересня місяця на виплату військовим їхніх заробітних плат, а також на виплату бойових просто не було закладено. Причина, яка називається більш вірогідною, – це те, що були очікування, що до вересня місяця буде деескалація", — заявив він.
За його словами, кошти заклали лише до вересня, бо нардепи сподівалися, що військо більше не потребуватиме наявного рівня видатків.
"Зараз вони (гроші, - ред.) закінчилися. І є необхідність у тому, щоби збільшити бюджет на 500 млрд грн. Здебільшого для того, щоб покрити видатки для Збройних Сил, на їхні заробітні плати й бойові, а також частина коштів піде на закупівлю зброї по тих контрактах, які вже зараз підписані", — розповів парламентар.
Своєю чергою членкиня Комітету з питань бюджету Леся Забуранна розповіла, де планують узяти кошти на оборону.
За її словами, розроблений законопроєкт, який передбачає підвищення видаткової частини майже на 500 млрд грн, має забезпечити фінансування сфери безпеки й оборони.
"Законопроєкт передовсім стосується підвищення військового збору і торкнеться кожного – із 1,5% від заробітної плати його пропонується збільшити до 5%. Але новацією стає те, що цей збір будуть сплачувати й ФОПи – перша і друга групи у районі 10% від мінімальної зарплати. Сьогодні це 800 грн на місяць. Третя група платитиме 1% від доходу. Військовий збір накладатиметься і на певні операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів та автомобілів. Цього року це дасть близько 27 млрд грн. Решту коштів ми теж візьмемо із внутрішніх резервів. Перший великий блок – облігації внутрішньої державної позики, а другий блок – реструктуризація наших боргових зобов’язань", - розповіла Забуранна.
За її словами, ті кошти, які Україна мала сплачувати за обслуговування державного боргу, будуть направлені на оборону.
"Ми повинні виконати свій обов’язок перед хлопцями та дівчатами, які воюють за Україну, і вчасно й у повному обсязі виплачувати їм заробітні плати", - резюмувала нардепка.
якщо просто
пєрєстать стрєлять
не закласти кошти в бюджет, то відбудеться деескалація
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:23
Wirująświatła написав: stm написав:
Не забывайте, у Вас очень много общего с реальной соседкой по бизнесу, а не со мной...
Второе, сколько хороших немых стоматологов вы знаете, а ещё лучше к ним ходите. С сантехниками получше, можно рисовать, но тоже проблема инклюзии человека никуда особо не уходит.
вам тоже желаю счастья и главное не болеть.
Не сомневалась, что достойно отразите удар. Сильно, психологически, прям уничижительно вышло!
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stm
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:31
Wirująświatła написав:
Юмор про немых стоматологов не понял.
Это не юмор. Ваше непонятие как и познания, Víření světel, просто потрясают воображение.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:36
stm написав: Letusrock написав: stm написав:
Второе, сколько хороших немых стоматологов
вы знаете, а ещё лучше к ним ходите. С сантехниками получше, можно рисовать, но тоже проблема инклюзии человека никуда особо не уходит.
Рідний брат нашого співробітника без проблем працює стоматологом в Словаччині, перейшли кілька чоловік цілою бандою з української клініки в словацьку, ще до війни
Перейдут больше их бизнес не пострадает? Словацкий очень близок к нам. Больше, чем польский. Гораздо понятнее чешского. Лицензия была нужна и начальный капитал или сразу банда открыла юр/ФОП и давай всем зубы сверлить?
Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.
Є і випадки на які ви постійно натякаєте, наприклад є у ФБ є така Ірина, дівчина біля 40 років, журналістка (не районної газети, а колишня ведуча каналу ЕРА). Так от вона виїхала в Швецію з Ірпіня здається, будинок зруйновано, чоловік залишився. Працювала там газоконосильщиком на кладовищі, вийшла заміж за шведа, зараз працює в клінінгу (прибирає будинки). Навіть до появи шведа не хотіла повертатись додому у свій успешний успех. А чоловік такого вибору немав, довелось йому залишитись процвітати в Україні, але вже без дружини))
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:39
Letusrock написав:
А чоловік такого вибору немав, довелось йому залишитись процвітати в Україні, але вже без дружини))
stm только в выигрыше от этой ситуации. Можно выбрать умного или красивого. Если от них сбежали жены.
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