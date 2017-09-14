Народні депутати очікували деескалації на фронті до вересня, тому в бюджет не заклали кошти на виплати зарплат військовослужбовцям



Про це в ефірі "Київ24" сказав голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько.



"Справжня причина полягає в тому, що на бюджет 2024 року кошти з вересня місяця на виплату військовим їхніх заробітних плат, а також на виплату бойових просто не було закладено. Причина, яка називається більш вірогідною, – це те, що б ули очікування, що до вересня місяця буде деескалація ", — заявив він.



За його словами, кошти заклали лише до вересня, бо нардепи сподівалися, що військо більше не потребуватиме наявного рівня видатків.



"Зараз вони (гроші, - ред.) закінчилися. І є необхідність у тому, щоби збільшити бюджет на 500 млрд грн. Здебільшого для того, щоб покрити видатки для Збройних Сил, на їхні заробітні плати й бойові, а також частина коштів піде на закупівлю зброї по тих контрактах, які вже зараз підписані", — розповів парламентар.



Своєю чергою членкиня Комітету з питань бюджету Леся Забуранна розповіла, де планують узяти кошти на оборону.



За її словами, розроблений законопроєкт, який передбачає підвищення видаткової частини майже на 500 млрд грн, має забезпечити фінансування сфери безпеки й оборони.



"Законопроєкт передовсім стосується підвищення військового збору і торкнеться кожного – із 1,5% від заробітної плати його пропонується збільшити до 5%. Але новацією стає те, що цей збір будуть сплачувати й ФОПи – перша і друга групи у районі 10% від мінімальної зарплати. Сьогодні це 800 грн на місяць. Третя група платитиме 1% від доходу. Військовий збір накладатиметься і на певні операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів та автомобілів. Цього року це дасть близько 27 млрд грн. Решту коштів ми теж візьмемо із внутрішніх резервів. Перший великий блок – облігації внутрішньої державної позики, а другий блок – реструктуризація наших боргових зобов’язань", - розповіла Забуранна.



За її словами, ті кошти, які Україна мала сплачувати за обслуговування державного боргу, будуть направлені на оборону.



"Ми повинні виконати свій обов’язок перед хлопцями та дівчатами, які воюють за Україну, і вчасно й у повному обсязі виплачувати їм заробітні плати", - резюмувала нардепка.

