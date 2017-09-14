Letusrock написав:Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору. Є і випадки на які ви постійно натякаєте, наприклад є у ФБ є така Ірина, дівчина біля 40 років, журналістка (не районної газети, а колишня ведуча каналу ЕРА). Так от вона виїхала в Швецію з Ірпіня здається, будинок зруйновано, чоловік залишився. Працювала там газоконосильщиком на кладовищі, вийшла заміж за шведа, зараз працює в клінінгу (прибирає будинки). Навіть до появи шведа не хотіла повертатись додому у свій успешний успех. А чоловік такого вибору немав, довелось йому залишитись процвітати в Україні, але вже без дружини))
Хочу что бы вы со мной подумали вероятность открытия границ Украины не равна открытию границ ЕС. Скорее это взаимоисключающие состояния. Про девушку которая из журналистов радостно косит траву на кладбище вообще отлично. Я как раз и спрашиваю всё ли готовы к такой позитивной смене вида деятельности на среднесрок? А не дай Бог на долгосрок. Это выбор, выбор вечной борьбы за своё существование. Борьбы в ваших постах я не замечаю, поэтому всегда будет любое государство плохое, не заботящееся о прекрасном, образованном человеке. Количество мест на газонах кладбища единица конечная, можно и в коробке от холодильника под мостом философам оказаться.
Letusrock написав:Рідний брат нашого співробітника без проблем працює стоматологом в Словаччині, перейшли кілька чоловік цілою бандою з української клініки в словацьку, ще до війни
Перейдут больше их бизнес не пострадает? Словацкий очень близок к нам. Больше, чем польский. Гораздо понятнее чешского. Лицензия была нужна и начальный капитал или сразу банда открыла юр/ФОП и давай всем зубы сверлить?
Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.
закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать
_hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать
нельзя: держава сама себя не видбудуэ
Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.
stm написав:Я как раз и спрашиваю всё ли готовы к такой позитивной смене вида деятельности на среднесрок? А не дай Бог на долгосрок. Это выбор, выбор вечной борьбы за своё существование. Борьбы в ваших постах я не замечаю, поэтому всегда будет любое государство плохое, не заботящееся о прекрасном, образованном человеке.
ви тут сильно промахнулись, якщо мова про мене. Якраз що я взагалі не відчую жодних незручностей від переїзду 600-800 км західніше (навіть навпаки, небуде відключень і прочих тцк), так як багато років сфера моєї зайнятості поза межами України, але нажаль фізично я застряв тут. Але ви продовжуйте турбуватись за інших які точно не виживуть у ЄС, помруть з голоду в черзі до терапевта. Неусвідомлюють люди як їм пощастило із закритими кордонами, чесне слово
budivelnik написав:Історія не знає якби... Але пофантазувати СРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?
Ось з чого ви взяли що СРСР(Сталін) хотів когось доганяти??? Сталін хотів захопити весь світ, або як мінімум зробити увесь світ соціалістичним. Сталін нікого доганяти не прагнув, хіба що у військовій потужності.
stm написав:Я как раз и спрашиваю всё ли готовы к такой позитивной смене вида деятельности на среднесрок? А не дай Бог на долгосрок. Это выбор, выбор вечной борьбы за своё существование. Борьбы в ваших постах я не замечаю, поэтому всегда будет любое государство плохое, не заботящееся о прекрасном, образованном человеке.
ви тут сильно промахнулись, якщо мова про мене. Якраз що я взагалі не відчую жодних незручностей від переїзду 600-800 км західніше (навіть навпаки, небуде відключень і прочих тцк), так як багато років сфера моєї зайнятості поза межами України, але нажаль фізично я застряв тут. Але ви продовжуйте турбуватись за інших які точно не виживуть у ЄС, помруть з голоду в черзі до терапевта. Неусвідомлюють люди як їм пощастило із закритими кордонами, чесне слово
Не умрёте но уровень достатка уменьшится, если самооценка и сила воли выжить - мала, будет жопа. Не забочусь я ни о ком, кроме себя. И да, если бы я могла взять и открыть границы, дать всем желающим, обиженкам выехать, потом взять в руки Украину и Прибалтов и перенести физически возле Новой Зеландии, оставив физически орков у берегов Германии, Франции и Польши. Я бы это сделала. И улыбалась под огромной шляпой с полями, у Новой Зеландии есть тоже проблема - озоновая дыра нет я бы не писала на форуме, просто наблюдала, коварно...