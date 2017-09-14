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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:18
stm написав: _hunter написав:закриті кордони це благо для українців
, которые не могут выехать
нельзя: держава сама себя не видбудуэ
Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.
Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...
Спасибо, Кэп! - если что
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:19
stm написав:
У Хотаба отличная самооценка, поучились бы )))
Самооценка Хотаба болтается у него между ног.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:23
Є один реальний план - план Трампа.
detroytred написав:
Так закінчити Перемогою.
Везе в Штати план Перемоги.
В самих Штатах нарешті підготували обіцяний під голосування на 61 млрд. американський план Перемоги.
Це вже два плани Перемоги.
Шольц готує німецький план Миру.
Є вже китайський план Миру.
Купа планів...
Тому наймовірніше, що все ж таки до "останньої верби" так і залишиться.
З.и. ситуація зараз в усьому світі нагадує напередодні 2СВ. Купи перемовин, планів, мертвих договорів...
Докфільм дивився. Там Італія могла декілька разів опинитися що за Німеччину, що проти. Все змінювалося швидко і постійно...
Отак і зараз.
Є нереальний план Зе - "кордони 91".
Китайський - ніякий не план а набір тез "за все хороше". Це не план закінчення війни.
План Шольца - не озвучений.
А, ще є план путіна - також (на сьогодні) нереальний.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:26
andrijk777 написав:
Є один реальний план - план Трампа.
а який він план Трампа?
тільки не кажіть про "як прийду до влади - двома телефонними дзвінками припиню війну"
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:27
Letusrock написав:
Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.
Закриті кордони - це, мабудь, єдине вчасно прийняте важливе рішення зеленою владою, за свою каденцію.
Їх не відкриють, деякий час, і після не продовження ВС. Під час війни інтереси держави стоять над інтересами пересічних. Так було, є і буде.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:28
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:закриті кордони це благо для українців
, которые не могут выехать
нельзя: держава сама себя не видбудуэ
Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.
Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...
Спасибо, Кэп! - если что
Так я пользуюсь малой конкуренцией, а Вы? ) У меня на компании от ЕС 2 из 3 кредитов, не под 7% а под 0% стали. В дешевеющей гривне. Один из активов по кредиту с сентября 2023, вырос на 100% в грн. Это меня особо удивило, оно не значит что я продам по такой стоимости, но это последняя сделка по нежилому аккурат где мой кредитный актив.
Я к чему, сложные конструкции, но мне бы больше активных которым дают возможность развиваться. НП в Германии тоже дали банковский кредит под 0. Должно быть больше таких компаний, которые и Украине помогают и им развиваться и становится на ноги в ЕС дают и меньше нытиков, уж простите. Нет вас не так много, просто Вас особо слышно, вы перестали боятся и ноете громче. Но если открыть границы, а потом вообще резко их закроют с того конца, Вам крышка, в прямом смысле этого слова. Моё ИМХО, я управляю коллективами по 5-7 человек, не как Виталя. Он умнее и KPI, EQ у него больше, в туфлях правда )))
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