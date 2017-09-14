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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9776977797789779

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:18

  stm написав:
  _hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать

нельзя: держава сама себя не видбудуэ

Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.

Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...
Спасибо, Кэп! - если что :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:19

  stm написав:У Хотаба отличная самооценка, поучились бы )))

Самооценка Хотаба болтается у него между ног.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:23

  detroytred написав:Так закінчити Перемогою.
Везе в Штати план Перемоги.
В самих Штатах нарешті підготували обіцяний під голосування на 61 млрд. американський план Перемоги.
Це вже два плани Перемоги.

Шольц готує німецький план Миру.
Є вже китайський план Миру.

Купа планів...
Тому наймовірніше, що все ж таки до "останньої верби" так і залишиться.

З.и. ситуація зараз в усьому світі нагадує напередодні 2СВ. Купи перемовин, планів, мертвих договорів...
Докфільм дивився. Там Італія могла декілька разів опинитися що за Німеччину, що проти. Все змінювалося швидко і постійно...

Отак і зараз.

Є один реальний план - план Трампа.
Є нереальний план Зе - "кордони 91".
Китайський - ніякий не план а набір тез "за все хороше". Це не план закінчення війни.
План Шольца - не озвучений.
А, ще є план путіна - також (на сьогодні) нереальний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Є один реальний план - план Трампа.

а який він план Трампа?
тільки не кажіть про "як прийду до влади - двома телефонними дзвінками припиню війну"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.

Закриті кордони - це, мабудь, єдине вчасно прийняте важливе рішення зеленою владою, за свою каденцію.
Їх не відкриють, деякий час, і після не продовження ВС. Під час війни інтереси держави стоять над інтересами пересічних. Так було, є і буде.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:28

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать

нельзя: держава сама себя не видбудуэ

Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.

Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...
Спасибо, Кэп! - если что :lol:

Так я пользуюсь малой конкуренцией, а Вы? ) У меня на компании от ЕС 2 из 3 кредитов, не под 7% а под 0% стали. В дешевеющей гривне. Один из активов по кредиту с сентября 2023, вырос на 100% в грн. Это меня особо удивило, оно не значит что я продам по такой стоимости, но это последняя сделка по нежилому аккурат где мой кредитный актив.
Я к чему, сложные конструкции, но мне бы больше активных которым дают возможность развиваться. НП в Германии тоже дали банковский кредит под 0. Должно быть больше таких компаний, которые и Украине помогают и им развиваться и становится на ноги в ЕС дают и меньше нытиков, уж простите. Нет вас не так много, просто Вас особо слышно, вы перестали боятся и ноете громче. Но если открыть границы, а потом вообще резко их закроют с того конца, Вам крышка, в прямом смысле этого слова. Моё ИМХО, я управляю коллективами по 5-7 человек, не как Виталя. Он умнее и KPI, EQ у него больше, в туфлях правда )))
stm
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